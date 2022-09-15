18 историй со свадеб, в которых драмы больше, чем в любом популярном сериале
По накалу страстей некоторые свадьбы могут переплюнуть даже мыльные оперы. Именно во время празднества по случаю вступления в брак жизнь бывает щедра на такие сюрпризы, которые даже киносценаристы бы постеснялись ввести в сюжет. Ведь никто не поверит в то, что невесте под юбку могут залететь пчелы или вредная старушка примется уплетать праздничный торт задолго до того, как к нему притронутся жених и невеста.
Выбирая истории для этой подборки, мы в ADME иногда всей редакцией кричали: «Да не может такого быть!» Однако, вспоминая собственный опыт посещения свадеб, затем говорили: «А впрочем, и не такое видали».
- Когда выходила замуж, накрутили мне на маникюре красивейшую искусственную розу из акрила. В то время это было модно. Как мы с мастером ей гордились! Думаю, никому не надо объяснять, на каком именно пальце мы ее наляпали. Да-да, именно на том, на который надевают кольцо. Это я поняла только в ЗАГСе, когда протянула мужу свою лапку — мол, кольцуй, твоя навеки. И вот ситуация: тишина, гости, регистратор и мой муж, который пытается надеть кольцо и пыхтит, чтобы дали скотч — он мне это кольцо так примотает, сверху. © Вера Бушова / VK
- Когда шла к месту проведения церемонии, под юбку залетели две пчелы. Я как заору и давай платье задирать. Одна ужалила меня в попу, а другая и того хуже. Стою с задранной юбкой, все вокруг суетятся, пытаясь прогнать виновниц, и тут с ужасом замечаю, что фотографы продолжают делать снимки. Все улеглось, мы обвенчались, но на празднике мне пришлось сидеть на пакете со льдом. И да, когда мы получили фотографии, на 5 из них в красках была заснята вся сцена. © Giannandco / Reddit
- Я мечтала о лучшей на свете свадьбе, планировала все досконально и тщательно. С гостями заранее оговорили, чтобы детей на свадьбу не приводили. В итоге две моих подруги и сестра мужа приперли своих отпрысков, которые постоянно пищали, не давали фотографироваться, капризничали, лезли на танцпол. А вечером, когда началось самое веселье, мамочки целой делегацией подошли к диджею и потребовали сделать музыку потише, потому что детей пора укладывать спать, и психанули, когда тот отказал. © Подслушано / VK
- Свадьба. День, которого я так ждала. Долго готовилась, подбирала наряд, ресторан, фотозоны, ведущего, видеографа, фотографа, пригласила кучу родственников. Самый важный момент: приехали в ЗАГС. Думали, что просто распишемся, ну а церемония будет выездная. Но женщина, которая там работает, заставила нас зайти торжественно в зал, прослушать ее речь и расписаться. Вот она задает тот самый вопрос, я поворачиваю голову, смотрю на почти мужа, говорю заветное «да» и... остаюсь в таком положении. Голову обратно повернуть не могу. Вместо загородного ресторана поехали в травмпункт. © Палата № 6 / VK
- На моей свадьбе какая-то дама, подруга бабушки невесты, съела свадебный торт. Он стоял в центре стола, вокруг были плакатики с просьбой не трогать торт, ведь мы с невестой собирались его торжественно разрезать. Она просто взяла вилку и начала ковырять его, оставляя настоящие кратеры. Когда ее спросили зачем, она сказала: «Он был такой красивый, я несколько лет такого не ела». Эта же дамочка 3 раза подходила к буфету и собирала еду в сумку. © sxcamaro / Reddit
- Подружка невесты попросила диджея поставить печальную балладу о разбитом сердце и пригласила жениха на медленный танец. Девица просто вцепилась в него, а вскоре и вовсе разрыдалась. Я спросил гостей, тоже таращившихся на это зрелище: «Кто это?» И мне ответили, что это подруга детства, безответно влюбленная в новобрачного. Я не в курсе, знала ли пара заранее, что эта девушка собирается устроить, но молодые уж точно не ожидали такой неприятной сцены. © Allyson Miller / Quora
- Была на свадьбе у дальней родственницы. И вот церемония в ЗАГСе, звучат слова: «Возражает ли кто-то против этого союза?» В зал врывается какой-то непонятный мужик в кепке, с золотым зубом и волосатой грудью, виднеющейся из-под расстегнутой рубахи. Орет что-то против, хватает невесту и выскакивает на улицу. Там кидает ее в коляску мотоцикла и пытается его завести. Мотоцикл не заводится. Рядом останавливается задумчивый несостоявшийся жених — стоит смотрит. Невеста начинает орать, мол, ты кто такой и что творишь. Похититель смотрит на нее, осознает, что это девушка не та, выгоняет ее из коляски и скрывается в неизвестном направлении. Свадьба продолжается, словно ничего и не было. © Палата № 6 / VK
- Наша свадьба была в Рождество, и мама предложила пожениться на фоне елки. Идея пришлась нам по душе и по ее просьбе я выбрала дерево и украшения. Перед свадьбой мы с мужем заселяемся в отель, спускаемся вниз, чтобы увидеть место, где будем праздновать, я открываю дверь и вместо роскошной красавицы вижу пластиковую елочку с 5 шариками. Звоню в панике маме, а она говорит, что никогда и не собиралась заниматься этим, что я что-то себе напридумывала и вообще очень избалованная, раз решила, что она будет за это платить. Ситуацию спас папочка, которому я позвонила в слезах. Он купил роскошное дерево и игрушки. Пока он всем этим занимался, мама рассказывала ему, какая я негодяйка, и намекала, что затеяла все это, чтобы отомстить за ту ссору, которая у нас с ней была месяц назад. © pbd1996 / Reddit
- Мать невесты пришла на свадьбу в красивом дорогом платье белоснежного цвета, струящемся и сверкающем. Оно затмило не совсем белое, более дешевое свадебное платье ее дочери. Мать также несла букет побольше, ей профессионально сделали прическу и макияж, и она все время улыбалась и махала рукой. Невеста хмурилась и вела себя так, будто у нее в ботинке камешек. © Denny McLeod / Quora
- Сестра выходила замуж на улице. В тот день на небе не было ни облачка. Когда церемония началась, большая черная туча поднялась над холмом и опустилась на толпу. На словах священника «Говорите сейчас или молчите вечно» внезапно поднялся ветер, смел тент над алтарем, небо разверзлось и дождь полил так сильно, как только мог. Все думали об одном и том же. Оглядываясь назад, они были правы... © ***Golfer / Reddit
- На моей свадьбе родители лучшего друга мужа сказали родителям жениха: «Нашему мальчику девочка не понравилась, вот ваш на ней женился». История такая: я познакомилась с их мальчиком, он привел меня в компанию и я там встретила будущего мужа. Собственно, их мальчик закатил нам истерику. Нам пришлось его приводить в чувства и пояснять: ну так вышло, влюбились, женимся. Но родителям он рассказал иную версию. И разумеется, на свадьбе было самое время ее озвучить. © Jasmyne75 / ADME
- Моя свекровь устроила истерику, потому что я отказалась показать ей нижнее белье, которое надену под свадебное платье. Замечу, платье было глухое, из-под него ничего не могло просвечивать. Она была настолько не в себе, что сыпала такими фразами: «Если у вас все получится плохо, вы сами виноваты» и «Свадьба — это не для вас». © Purple_potato-1234 / Reddit
- Подруга перед моей свадьбой постоянно спрашивала, как украсить зал, в котором будет проводиться торжество. Я каждый раз вежливо отказывала, потому что интерьер внутри и так красивый, не хотелось его портить. В результате она все равно тайно его украсила по-своему: дешевые шары всех цветов радуги, какие-то старые тряпки, скрученные в виде цветов кислотного цвета. А когда я спросила, зачем она это сделала, ответила: «Ну не всему же быть так, как ты хочешь». То есть она спросила мое мнение, чтобы сделать так, как ей хочется, и при этом до сих пор не может понять, что сделала не так! © Подслушано / VK
- У меня была фата-шлейф, достаточно длинная, чтобы струиться по земле. Она была прекрасна, но когда я двинулась по проходу к алтарю, шлейф зацепился за что-то у входа. И вот все смотрят на меня, а я же не могу сказать: «Секундочку, у меня фата застряла». Так что я просто иду и чувствую, что шлейф уже тянет мою голову назад. Подхожу к жениху, и он думает, что я рыдаю при виде него, но нет — у меня слезы на глазах из-за того, что шлейф, прежде чем оторваться, выдрал у меня из прически клок волос. © Noah_Pinyin / Reddit
- Несколько лет назад мы с мужем прилетели через всю страну на свадьбу его старшего сына. После венчания нас позвали фотографироваться. Это заняло полтора часа, но семью жениха пригласили позировать лишь для двух кадров. Затем все отправились на прием. Родители невесты оплатили все: фуршет, ужин, аренду, транспорт. Это, безусловно, было щедро, но все же не давало им права заменить первый танец молодоженов своим. Ко всему прочему оказалось, что это день рождения матери невесты и весь ужин она принимала поздравления и подарки. © Cristy Gullett / Quora
- На свадьбе сделали роскошный десертный стол в итальянском стиле. Я была так занята с гостями, что даже крошку съесть не успевала. Мама спросила, не хочу ли я, чтобы она отложила мне чего-нибудь. Я попросила обожаемый мной чизкейк, но оказалось, что он уже закончился. В это время подходит попрощаться моя кузина. И в руках у нее коробка с десертами. Она говорит: «Все было отлично, а чизкейк и вовсе восхитительный», открывает коробку, а там, кроме всего прочего, 4 куска торта. Я стала умолять дать мне кусочек, а она ответила: «Нет, это мое. Надо было быть шустрее». © chill_bamba / Reddit
- Как-то просматриваем видео со свадьбы подруги: все красиво, музыка, в какой-то момент они с женихом о чем-то нежно говорят, а потом он ее берет на руки и несет, затем все повторяется. Постоянно ее там на руках носил. Я, умилившись, говорю: «Какой замечательный! Как любит!» Подруга ржет: «Да я ему каждый раз с улыбкой: «Мы в кадре». А он такой со вздохом: «Опять, что ли? Ну ты и тяжелая...» © steems1219 / Pikabu
- Снимал свадьбу. Приехали после прогулки с женихом и невестой на банкет. Там традиционные поздравления от гостей и родственников, настает очередь старшей сестры невесты. Выходят всей семьей, а это двое взрослых и трое детей, родители зачитывают написанное на открытке, что-то добавляют от себя и передают микрофон детям. Первые двое, уже почти подростки, желают стандартного: счастья, денег и детишек. Младшему лет 5, он выучил стих, который долго и с волнением проговаривает. После финальных оваций малец выдает в микрофон: «Не дождалась ты, Маринка, когда я вырасту, и замуж вышла». Ведущий несколько минут пытался успокоить смеющийся зал. Это была фраза дня. © fayruzov / Pikabu
А в какую свадебную историю вы бы сами не поверили, если бы это не произошло у вас на глазах?
AdMe/Народное творчество/18 историй со свадеб, в которых драмы больше, чем в любом популярном сериале
Поделиться этой статьёй