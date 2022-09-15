18 историй со свадеб, в которых драмы больше, чем в любом популярном сериале

По накалу страстей некоторые свадьбы могут переплюнуть даже мыльные оперы. Именно во время празднества по случаю вступления в брак жизнь бывает щедра на такие сюрпризы, которые даже киносценаристы бы постеснялись ввести в сюжет. Ведь никто не поверит в то, что невесте под юбку могут залететь пчелы или вредная старушка примется уплетать праздничный торт задолго до того, как к нему притронутся жених и невеста.