18 крутых вещей, которым каждая женщина дала бы 5 звезд

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Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без комфортной одежды, средств гигиены, техники и бытовых удобств. Но иногда производители создают вещи, которые вызывают неописуемый восторг у женщин, потому что решают немало проблем, да и просто радуют глаз.

Мы в ADME верим, что таких изобретений для повседневной жизни вскоре станет еще больше.

Теперь на рубашке не будет зазоров в районе лифчика

«Упаковки с моими прокладками оформлены в кошачьем стиле»

Детское сиденье в туалете для взрослых, чтобы родитель мог спокойно сделать свои дела

Тампоны в коробке, напоминающей упаковку для мороженого

Комната, в которой мама сможет с комфортом покормить малыша в общественном месте

В этом магазине на манекенах есть бирки, на которых написан их размер, чтобы покупательницам было проще ориентироваться

«Мне надоело то, что резинки для волос были разбросаны повсюду, поэтому я сделала для них держатель в виде динозавра»

«Сшил жене белье для „этих“ дней»

Необычное оформление упаковки средства для волос

«У моей девушки есть кошелек в виде краба»

«Хотела сшить лифчик, в котором и на улицу можно выйти»

«В тренажерном зале показывали видеотренировку Дуэйна Джонсона, и, хотя это женский зал, я очень вдохновилась»

«В отеле, в котором я остановилась, для вытирания лица после удаления макияжа выделено отдельное полотенце»

А в этом заведении есть отдельный мини-диванчик для сумок

Эти муляжи в магазине сумок помогают оценить, влезут ли в сумку, которую вы хотите купить, нужные вам вещи

В этом тюбике помады оказался потайной отсек с блеском для губ того же цвета, что и помада

«Зажим на конце шнурка моего платья не приклеен, а удерживается крошечным винтом»

«В новом платье моей жены спрятано послание»

«Сегодня ты выглядишь мило».