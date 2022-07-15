18 крутых вещей, которым каждая женщина дала бы 5 звезд
Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без комфортной одежды, средств гигиены, техники и бытовых удобств. Но иногда производители создают вещи, которые вызывают неописуемый восторг у женщин, потому что решают немало проблем, да и просто радуют глаз.
Мы в ADME верим, что таких изобретений для повседневной жизни вскоре станет еще больше.
Теперь на рубашке не будет зазоров в районе лифчика
«Упаковки с моими прокладками оформлены в кошачьем стиле»
Детское сиденье в туалете для взрослых, чтобы родитель мог спокойно сделать свои дела
Тампоны в коробке, напоминающей упаковку для мороженого
Комната, в которой мама сможет с комфортом покормить малыша в общественном месте
В этом магазине на манекенах есть бирки, на которых написан их размер, чтобы покупательницам было проще ориентироваться
«Мне надоело то, что резинки для волос были разбросаны повсюду, поэтому я сделала для них держатель в виде динозавра»
«Сшил жене белье для „этих“ дней»
Необычное оформление упаковки средства для волос
«У моей девушки есть кошелек в виде краба»
«Хотела сшить лифчик, в котором и на улицу можно выйти»
«В тренажерном зале показывали видеотренировку Дуэйна Джонсона, и, хотя это женский зал, я очень вдохновилась»
«В отеле, в котором я остановилась, для вытирания лица после удаления макияжа выделено отдельное полотенце»
А в этом заведении есть отдельный мини-диванчик для сумок
Эти муляжи в магазине сумок помогают оценить, влезут ли в сумку, которую вы хотите купить, нужные вам вещи
В этом тюбике помады оказался потайной отсек с блеском для губ того же цвета, что и помада
«Зажим на конце шнурка моего платья не приклеен, а удерживается крошечным винтом»
«В новом платье моей жены спрятано послание»
«Сегодня ты выглядишь мило».
А расскажите, какие товары повседневного пользования действительно упрощают вам жизнь.
Фото на превью Unknown author / Reddit
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