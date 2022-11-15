18 родственников, которые такие финты выкидывают, что хоть за голову хватайся

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Как говорится, родственников не выбирают. И поэтому зачастую приходится терпеть разного рода выходки от членов семьи. Порой родня своими проделками может и вовсе расшатать нервную систему. Герои нашей подборки столкнулись с разными шалостями родственников и решили поделиться своими приключениями со всем интернетом.

«Жена сегодня сама подстриглась. Я чуть сердечный приступ не получил, когда открыл мусорное ведро»

«Батя принес бутерброды с арахисовым маслом и солеными огурцами»

«Мой тесть делает подписи ко всем своим растениям»

«Вини в этом мои корни». «Ты пробуждаешь во мне желание расти». «Я испачкал свои растения».

«Вот в таком виде дед оставляет компьютерную мышку после того, как поиграет. Он еще и обедает параллельно. Теперь она вся в масле. И так каждый божий день»

«Маме было лень идти за кормом для кошек, поэтому она скормила им мои мясные консервы»

«Приехал в гости к бабуле и нашел вот это»

«У моего племянника на этой неделе должен родиться сын. Он купил 1 упаковку подгузников. Вот думаю, сказать ему правду или не надо»

Да нет, не стоит. Не лишай его наслаждения от полуночной пробежки за памперсами. Это полезный опыт. © Love_God551 / Reddit

«Брат потерял свои наушники, поэтому взял и распаковал совершенно новые мои. Угадайте, что я нашел, когда убирал в его комнате»

«В начале года мама решила начать собирать все пустые банки из-под кофе для хранения разной мелочевки и поделок»

«Теперь я думаю, что мои родители — кофеинозависимые».

«Моему брату надоело, что его дети вечно теряют пульт от телевизора, поэтому он приделал к нему металлический шест»

«Хоть кто-нибудь вообще моет мусор, прежде чем, ну, знаете, выбросить его в мусорное ведро? Моя жена вот да»

«Вчера сказал брату, что эти макарошки мне на ужин на завтра. Он съел серединку так, чтобы казалось, что к еде не прикасались»

«Мои младшие сестры — причина, по которой я, мама и бабушка закрываем комнаты и холодильники на ключ»

Вам нужно что-то предпринять, чтобы воспитать из них цивилизованных людей, прежде чем выпускать в большой мир. © WiseChoices / Reddit

«Понятия не имею, почему моя жена так делает. Открывает новый сок, не допивая предыдущий. То же самое и с хлебом проделывает»

«Мама умудрилась бросить свою металлическую кредитную карту в мой измельчитель для бумаги»

«Да что не так с мои братом?!»

Да он просто смастерил себе подушку, чтобы в ванне удобнее было лежать. © YungLini / Reddit

«Я, конечно, до смерти люблю свою жену. Но ты это серьезно, дорогая?»

«Это папа вот так сложил ложки»