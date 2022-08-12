18 счастливчиков, которым попалась вещь с небольшим секретом

Порой мир преподносит нам весьма занимательные сюрпризы. Например, подкидывает предмет, который способен поведать маленькую историю или хранит секрет. Или же тот, что вызывает легкий трепет ностальгии.

Мы в ADME вместе с героями нашей подборки окунулись в тайный мир старых вещей, которым есть что рассказать.

«Сестра купила мне винтажную юбку. Но она не знала, что в карманах я найду это. Билет в немецкий театр 1996 года»

«Фотография щенка, сделанная в 1926 году. Рани, если я правильно понял. Найдена в винтажном магазине»

«Моя сестра недавно участвовала в каком-то конкурсе. И вот сегодня утром на ее имя пришла курьерская доставка. А там»

«Моя находка на блошином рынке оказалась кулоном конца XIX века из золота, слоновой кости и с рубинами»

«Я нашел эту маленькую коробочку, а она оказалась с небольшим сюрпризом внутри»

«Копал в огороде, нашел вот такие ножницы. Участок купили недавно, соседи говорят, что тут уже 60 лет никто не жил»

«Я думала, что покупаю пластиковые шахматные фигуры, но в коробке был набор мраморных — всего несколько оказались пластиковыми»

«Мне предложили немного подхалтурить и вынести старый шкаф бывших хозяев квартиры. Предупредили, что нижний ящик не открывается уже лет 5. Открыл, а там неожиданная находка в мою домашнюю библиотеку»

«Плита, которая досталась мне вместе с домом, который я только что купил. Он был построен в 1930-х годах»

«Мы с отцом наводили порядок в гараже⁠⁠ и наткнулись на коробку. А внутри — мечта, как мне кажется, любого ребенка. Настоящая железная дорога! Блин, да ей лет 50»

«Часы 1948 года из золота с 18 бриллиантами и гравировкой на заказ. Они принадлежали моей бабушке и были спрятаны в пыльной коробке»

«Недавно мы нашли в доме бабушки эту старую пудреницу Evan’s. Она примерно из 1950-х»

«Я купила этот стол для шитья в магазине винтажных вещей. А он оказался с потайным стулом»

«Самую удивительную сумку я нашла в благотворительном магазине в Эдинбурге. В ней была записная книжка и ручка»

«Я нашла эти письма в своей квартире, они примерно 1934 года. Едва могу прочитать, что написано внутри, потому что все размыто, к сожалению»

«Сегодня нашла эту картину с изображением кампуса колледжа, в котором мы с мужем учились и начали встречаться»

«Я только что нашла эти прекрасные серьги в купленной мной подержанной сумочке»

«Заметила, что цвет этих винтажных сережек странно отображается в камере, поэтому я использовала ультрафиолетовую лампу. И вот что вышло»