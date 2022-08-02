18 случаев, которые испытали бы терпение самих тибетских монахов

Если судьба дает вам лимоны, не сжимайте их слишком сильно, когда будете готовить лимонад, иначе сок попадет вам в глаза. Жизнь полна сюрпризов, и не только приятных: некоторые из них могут вывести из себя даже тех, кто постиг дзен. Но иногда самые досадные бытовые ситуации становятся историей, способной скрасить наш день.

ADME нашел снимки 18 пользователей сети, запечатлевших моменты, которые переполнили их чашу терпения.

1. «Пришел на церемонию вручения дипломов своего брата и ничего не вижу»

2. «Как моя мама сушит посуду»

3. «Мой ткацкий станок до и после того, как мне „помог“ учитель»

4. «Как моя жена меняет рулоны туалетной бумаги»

5. «Вот что меня ждало на моем сиденье по возвращении из туалета»

6. «Похоже, меня обманули»

7. «Вешалка в моей гардеробной упала среди ночи»

8. «Резала арбуз и сломала стальной нож»

9. «В моей школе выбрасывают свежие нераспечатанные обеды»

10. «Я просто хотел разъединить стаканчики с пудингом»

11. Горошек изображен перевернутым

12. «В таком виде мне доставили комиксы»

«Не сгибать».

13. Когда ты моешь свой автомобиль, а какой-то парень паркуется прямо позади тебя, тут же выходит, скрещивает руки и нетерпеливо ждет, пока ты закончишь

14. «И это то, чего я ждала все эти месяцы?»

15. Когда ты терпеливо ждешь свою посылку, а ее безответственно засовывают в крохотный отсек постамата

16. А давайте пользоваться бумажными трубочками, но при этом заворачивать их в пластик



17. «Попытался вытащить застрявший гвоздь»

18. «Моя жена обвиняла меня в том, что я не смывал за собой в туалете. Я же думал, что виноваты дети. Никто не сознавался, пока однажды в туалет вальяжно не зашел виновник всего происходящего»

Попадали ли вы в неприятные ситуации, когда ваше терпение висело на волоске?

Внимание: в июне 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.