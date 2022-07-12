18 дорогих вещей, которые люди нашли чуть ли не на мусорке

Ежегодно в мире образуется больше 2 млрд тонн твердых бытовых отходов. Отчасти так происходит потому, что культ потребления процветает и люди бездумно выбрасывают вещи, которые слегка потеряли товарный вид или устарели морально. И даже новые вещи от именитых брендов стоимостью сотни и тысячи долларов.

Мы в ADME, как и многие пользователи интернета, просто поражаемся тому, что такие дорогие вещи оказываются ненужными и выброшенными в мусор. И хорошо, что в итоге часть из них обретает новых хозяев, которые только рады подобрать все эти ценности.

1. «У обувного магазина нашла 30 пар новых ботинок Steve Madden. К слову, каждая пара стоит $ 120. Теперь у всех моих подруг есть такие ботинки»

2. «Решил навестить бабушку и по пути к ней увидел возле мусорного бака 2 стула от бренда Niels Koefoed. Они были в каком-то клее, но я его отмыл»

Бог ты мой, да они же стоят £ 5 463 (за набор из 6 штук)! А я бы просто прошел мимо них... У вас наметанный глаз! © kwack250 / Reddit

3. «Вы бы видели выражение лица моего мужа, когда я вытащила из контейнера этот очиститель воздуха»

«На нем была записка, что он сломан и громко работает. Хм, я подключила — работает тихо и нормально. Да и выглядит совершенно новым! А такой же, к слову, в магазине стоит $ 350».

4. «Нашла коробку с розами, которые стоят $ 434»

Это настоящие цветы, которые были законсервированы. И они такие дорогие, потому что могут стоять год и не увядать. © cuteanddead / Reddit

5. «На линии сортировки мусора откопал гитару Fender 66»

У меня точно такая же гитара, только 1965 года выпуска. Она стоит около $ 3 500. © therealdjred / Reddit

6. «Сегодня в центре утилизации заметил персидский ковер ручной работы»

7. «Кто-то выбросил полностью исправный автохолодильник. Я его просто помыла, и все. Такой же новый стоит $ 60»

8. «Нашла сережки в оригинальной коробочке, которые были помечены как 18-каратное золото. Мой друг-ювелир проверил камни и сказал, что это белый сапфир»

9. «Я выносил мусор и среди контейнеров заметил культовый Apple. Заглянул в бак, а там 2 iPhone 12 mini и 2 MacBook Air. Все рабочее»

«Сначала я позвонил в полицию (в Дании так принято) и сообщил им о находке. Полицейские приехали, проверили компьютеры и телефоны, после чего сказали, что все в порядке и я могу оставить их себе. Среди всего этого было также рецептурное лекарство с именем человека, благодаря чему полиция отыскала владельца техники. Тот подтвердил, что просто выбросил эти вещи, потому что они ему больше не нужны».

10. «Наслаждаюсь просмотром фильма на 55-дюймовом телевизоре Vizio с разрешением 4K, который нашел у мусорного контейнера. Я лишь купил к нему пульт, и все»

11. «Нашел серебряный слиток в урне у комиссионного магазина»

12. «Наткнулся на абсолютно новый стол, коробка даже не вскрывалась. Я собрал его, чтобы проверить на наличие повреждений. Он идеальный. В магазине такой же продается за $ 400!»

13. «Это моя лучшая находка!»

По-моему, такой дом и воздуходувка в магазине стоят примерно $ 400. © Defizzstro / Reddit

14. «Прошлой ночью кто-то из моих соседей по многоквартирному дому выбросил этот „призрачный“ стул. Я взяла его себе, ведь он в идеальном состоянии»

На нем должна быть маркировка Kartell Louis Ghost, которая означает, что этот стул разработал Филипп Старк. В интернет-магазине пара таких же кресел продается за € 740. © tizio_tafellamp / Reddit

15. «Откопал весы, а на следующий день продал их на eBay за $ 250. С ума сойти, чего только люди не выбрасывают!»

16. «Нашел среди мусора снегокат»

Ничего себе! Он выглядит абсолютно новым. И такие же продаются примерно за $ 90. © 69FunIntroduction69 / Reddit

17. «Кто-то, видимо, не захотел мыть свою эспрессо-машину и просто выбросил ее. Я обалдел, когда погуглил и узнал, что новая такая же стоит $ 830»

18. «Откопала вышивку с бамбуковой рамкой. Точно такая же продается в интернете за $ 92»