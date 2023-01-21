18 вторых половинок, которые не упустят шанса чего-нибудь отчебучить

Жить вместе с любым человеком непросто, ведь так много вещей может раздражать друг в друге. Но если партнеры по жилью — наши любимые, то мы закрываем глаза на многие их выходки. А они нам в ответ преподносят приятные сюрпризы в виде желанного черного кота, красивого кольца или целой личной библиотеки.

«Приготовил курицу. Вышел выключить коптильню, а когда вернулся, жена уже успела сотворить вот такое: съела всю хрустящую корочку»

«Не хочу хвастаться, но я закончила свой пазл гораздо быстрее, чем мой муж!»

«Когда я сделал предложение своей жене, мы были бедными студентами, поэтому кольцо, которое я ей подарил, было недорогим. Спустя 15 лет и четверо детей я собираюсь удивить ее долгожданным обновлением»

Говорить о мелочах своему партнеру очень важно

Так повелось, что мой парень (впоследствии муж) всегда покупал домой белый хлеб. Я люблю черный, но никогда не жаловалась. Белый и белый. Недавно попросила его сделать бутер.

— Сделаю, солнце, но у нас только черный остался, — предупредил он.

— Так даже лучше. Черный я больше люблю, — брякнула я.

— Прекрасно! — негодующе сказал он. Возникла неловкая пауза. «А зачем я тогда белый-то покупаю?!» Он решил, что я, «как и все», люблю белый. И покупал его для меня. Знакомы 14 лет. Два дурачка. © Подслушано / Ideer

«Моя жена попросила меня сделать праздничные фотографии ребенка. Очевидно, она не это имела в виду»

«Моя жена сделала мне сюрприз, подарив на день рождения еще одного черныша. Она взяла этого джентльмена, потому что я постоянно говорил, что хочу еще одного черного кота»

Приятный сюрприз

Вечер пятницы, до конца рабочего дня полчаса, скоро домой. Готовить неохота, думаю, закажу пиццу. Когда уже вышла с работы, решила мужу написать, чтобы не удивлялся курьеру:

— А чего мне ему удивляться? Я знаю, что он приедет.

— В смысле? Как ты узнал?

— Так я пиццу заказал. Готовить неохота.

— И я пиццу заказала.

В итоге один и тот же курьер из одной и той же доставки привез нам 2 абсолютно одинаковые пиццы. Да еще и с 2 добавками. Тоже одинаковыми. Муж и жена — одна сатана. © Maria1924 / Pikabu

«Что делает моя жена, когда ей нужна только половина упаковки бекона»

«Я сделала для своего мужа подставку для бритья из орехового дерева на Рождество»

«Мой муж подарил мне на Рождество мой собственный камень душ»

«Черный камень душ» (артефакт из компьютерной игры «Скайрим». — Прим. ADME).

«Посмотрите на садовую тележку, которую мой муж сделал для меня на Рождество!»

«Мой муж построил для меня библиотеку»

«Попросила парня положить в туалет немного бумаги»

Когда цветок способен еще больше укрепить любовь

Живем с парнем в съемной квартире. У нас на кухне обитает Петр — пышная диффенбахия в огромной кадке. Член семьи. Когда только въехали, хихикали на тему того, что этот цветок как третий жилец, и дали имя ему. Недавно хозяин квартиры решил забрать цветок. Парень поставил меня перед фактом. Я расстроилась, мол, он же родной нам, что на Новый год наряжать? Да и пусто без него. Парень только усмехнулся, мол, не валяй дурака. А потом услышала, как он позвонил хозяину и попросил оставить цветок. Это любовь. И к Петру тоже. © Подслушано / Ideer

«Решено: моя жена в кои-то веки не права!»

«Для длительного сохранения свежести продукта снимите эту крышечку с упаковки полностью».

«Моя девушка сделала вот это, и я не знаю, что тут и думать»

«Какой бутерброд моя девушка сделала мне и какой — себе»

«Мой муж положил мне вместе с обедом специальную вкусняшку»