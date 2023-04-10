19 бравых кулинаров, чьи эксперименты до добра их не доведут
Есть люди, для которых просто готовить вкусную еду — скучно. Им обязательно нужно экспериментировать с новыми вкусами или придумывать креативную подачу блюда. Их кулинарные опыты порой выглядят причудливыми и весьма сомнительными на вкус, а иногда кажутся, наоборот, восхитительно аппетитными.
«Я вырезал сердцевину ананаса и насадил на него курицу. Коптил около 3 с половиной часов»
Картина в стиле Ван Гога из картофельного пюре
«Смастерил Соник-хот-доги»
Тортилья с маслом, жареный сыр и мешочки с лапшой
Макароны под видом клубков шерсти
- Теперь главный вопрос: ты это съела? © kara13 / Reddit
- Естественно, это же просто макароны с маслом! © KitchenMoxie / Reddit
«Пытался испечь смешной пирог. Вместо этого получил жертву обстоятельств»
Фасопицца
Картофельное пюре со шпинатом и чесночно-имбирной тефтелькой
Картофель фри из батата
- Он выглядит как картошка, которую вы достаете из фритюрницы во время чистки. © BitC***k / Reddit
«Да, это заливное»
«Здесь каперсы, промытый творог и измельченные помидоры в курином бульоне. Как только положил кусочек в рот, опечалился»
«Сделал творог из специального молочного коктейля ко Дню святого Патрика»
Мясной рулет в «овечьей шкуре»
«Дедушка моего приятеля приготовил овощной суп»
- Дай ему побулькать часа 2, положи рис, и это будет золото. © nomadquail / Reddit
- А еще назови «по-деревенски» — и вуаля. © seamuwasadog / Reddit
«Сделал несколько букетов из пиццы»
Ничто не сравнится с кружечкой бургера
«Эти кексы — обманщики»
- Если я укушу один из них, я, вероятно, никогда больше не буду доверять кексикам. Другими словами, отличная работа! © Unknown author / Reddit (Кексы представляют собой мясной фарш с картофельным пюре. — Прим. ADME.)
Карамельный торт с кофейно-масляным кремом и грибочками
«Этого бульдога я слепила из картофельного пюре»
- Это невероятно! Но мне просто необходимо знать, как тебе пришло в голову использовать картофельное пюре? © t0astedstrudel / Reddit
Когда ты готовишь настолько хорошо, что мама принимает твое блюдо за собачий корм
Хотите посмотреть, к чему еще могут привести попытки приготовить еду нестандартно? Тогда вам наверняка будет любопытно взглянуть на эти статьи:
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Фото на превью fitzgeraldo / Reddit
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