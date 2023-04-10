19 бравых кулинаров, чьи эксперименты до добра их не доведут

Есть люди, для которых просто готовить вкусную еду — скучно. Им обязательно нужно экспериментировать с новыми вкусами или придумывать креативную подачу блюда. Их кулинарные опыты порой выглядят причудливыми и весьма сомнительными на вкус, а иногда кажутся, наоборот, восхитительно аппетитными.

«Я вырезал сердцевину ананаса и насадил на него курицу. Коптил около 3 с половиной часов»

Картина в стиле Ван Гога из картофельного пюре

«Смастерил Соник-хот-доги»

Тортилья с маслом, жареный сыр и мешочки с лапшой

Макароны под видом клубков шерсти

«Пытался испечь смешной пирог. Вместо этого получил жертву обстоятельств»

Фасопицца

Картофельное пюре со шпинатом и чесночно-имбирной тефтелькой

Картофель фри из батата

Он выглядит как картошка, которую вы достаете из фритюрницы во время чистки. © BitC***k / Reddit

«Да, это заливное»

«Здесь каперсы, промытый творог и измельченные помидоры в курином бульоне. Как только положил кусочек в рот, опечалился»

«Сделал творог из специального молочного коктейля ко Дню святого Патрика»

Мясной рулет в «овечьей шкуре»

«Дедушка моего приятеля приготовил овощной суп»

Дай ему побулькать часа 2, положи рис, и это будет золото. © nomadquail / Reddit

А еще назови «по-деревенски» — и вуаля. © seamuwasadog / Reddit

«Сделал несколько букетов из пиццы»

Ничто не сравнится с кружечкой бургера

«Эти кексы — обманщики»

Если я укушу один из них, я, вероятно, никогда больше не буду доверять кексикам. Другими словами, отличная работа! © Unknown author / Reddit (Кексы представляют собой мясной фарш с картофельным пюре. — Прим. ADME.)

Карамельный торт с кофейно-масляным кремом и грибочками

«Этого бульдога я слепила из картофельного пюре»

Это невероятно! Но мне просто необходимо знать, как тебе пришло в голову использовать картофельное пюре? © t0astedstrudel / Reddit

