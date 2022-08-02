19 человек, которые не стали экономить на услуге, а все равно остались разочарованы

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Всегда найдется такой работник, которого невозможно будет забыть. Но вовсе не обязательно впечатление от него останется положительным. Если вам хоть раз приходилось сталкиваться с некачественными услугами, вы точно проникнетесь проблемами людей из этой подборки.

Мы в ADME тоже негодуем вместе с пользователями сети и посылаем лучи удачи, чтобы больше им не пришлось иметь дело с такой досадной несправедливостью.

«Это самая дорогая еда из всей, что мне подавали в Италии»

«Макияж для свадьбы, за который я была вынуждена заплатить. Вы только посмотрите на эти ресницы и пятно румян на правой щеке»

«Я заплатил за этот салат $ 10 в ресторане»

«Купил цветы. Оказалось, бутоны были окрашены»

«Заказал блинчики с шоколадной крошкой»

«Моя подушка в отеле за € 120 за ночь»

«В описании говорилось: „Отмеченные наградами фрикадельки, свежая рикотта, моцарелла, базилик и соус маринара“. Это стоило мне $ 15,99»

«Я сказала мастеру, что получилось плохо. Она разозлилась и повернулась ко мне спиной»

«Мне продали сэндвич с сырой курицей»

«Заказал канноли и поехал домой. Открыл коробку, а там это»

«До и после того, как мой парикмахер спросил, хочу ли я „похорошеть“»

«Мне подали это в настоящем итальянском ресторане в Риме»

«Нашел это в кокосовой воде после того, как сделал глоток»

«Только что вернулись от грумера»

Это называется сэндвич с приманкой

«Я надеюсь, тот, кто нарезал мою пиццу, скоро почувствует себя лучше»

«Сделал стрижку. Не знал, что могу выглядеть хуже, чем с длинными волосами»

«В этой упакованной вафле была плесень»

«Заплатила $ 80 за маникюр. На фото слева пример дизайна, который я показывала мастеру»

«Когда я попросила вернуть деньги, они сказали мне, что сожалеют, но решить проблему не могут, однако готовы предложить 50%-ную скидку на следующий сеанс. Как будто я когда-нибудь снова захочу прийти к ним».