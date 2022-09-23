19 человек, которые не видят смысла стесняться своего специфического вкуса

Обстановка в доме многое может сказать о проживающей там семье. Поэтому так важно то, какие безделушки и декоративные элементы выбирает человек. Кто-то может быть склонен к минимализму, но герои этой статьи считают, что если они находят крутую штуку, то пройти мимо никак нельзя. Так и появляются на полках шкафчиков деревянные коряги, вазы в виде голов, а на диванах поселяются подушки с лицами голливудских знаменитостей.

Мы в ADME тоже не остаемся равнодушными к подобным милым, но чудаковатым штукам. Поэтому и решили покопаться в сети и посмотреть, что же люди с удовольствием тащат к себе домой. Теперь и у нас возникло желание прогуляться по барахолкам.

Да, это сумочка из старой кинопленки

Я очень завидую. Это же невероятно уникальная вещь. © magpienerd / Reddit

«Когда увидел, решил, что это бред — коряги продавать. Но купил. Дома рассмотрел внимательно, и оказалось, что тут настоящие артефакты из кости и древесины»

«В пару одному котику принесла домой второго. Новый — это контейнер для салфеток»

«Никто не хотел покупать эту винтажную детскую коляску. Поэтому это сделала я. И она досталась мне почти даром»

«Я пыталась положить туда свою кошку и надеюсь, что смогу сделать много крутых фотографий с ней. А еще я планирую оформить целую комнату с винтажными детскими вещами, включая игрушки моей мамы».

«Это основание от винтажного журнального столика сразу же привлекло мое внимание»

Для пикника это просто прекрасно

Для леди — любительниц оригинальных сумочек

«Я обнаружила это сегодня в комиссионке. Настоящее сокровище!»

«Пожалуйста, переверните меня». «Спасибо, это было потрясающе».

Кажется, кошка готова скинуть эту банку с надписью «Домашнее печенье для „чайников“»

«Странное создание, которое я обнаружила на местном блошином рынке»

Эти $ 3 того стоили

Для тех, кому наскучили обычные кроссовки и захотелось оригинальности

Я как-то надевал такие кроссовки. На следующий день мышцы болели так, что я буквально ходить не мог. © Kozlow / Reddit

Невероятно, но факт. Это ваза

Если любишь атмосферу охотничьего домика, но сама охота не по душе, можно найти выход

«Я просто влюбилась»

«Всего $ 5 — и эта сумка моя»

«Не могу дождаться, когда собственноручно выжму капустный сок и подам его в этом кувшине»

Это настолько ужасно, что уже становится крутым

На самом деле это редкая коллекционная вещь. © HugeDisgustingFreak / Reddit

Для тех, кому обычные украшения давно наскучили