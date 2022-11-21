19 человек, которые поняли, что винтаж не равно старье, и оделись круче всех на районе

Мода циклична: то и дело человечество накрывает ностальгия по прошлым эпохам, и вот мы уже громоздимся на высоченные платформы, пытаемся влезть в крошечные неоновые майки, надеваем платье цвета фуксия и покупаем пиджак оверсайз. Но есть вещи вне фешен-пространства, которые не обязательно убирать в шкаф в ожидании нового модного витка, их можно умело применить в гардеробе в любое время — так круто они выглядят. Давайте посмотрим, какие сокровища откопали пользователи, которые знают толк в винтажных вещах.

«Подруга моей мамы носила это платье в свой медовый месяц в 70-х и передала его мне!»

«Обожаю винтажное платье, которое купила сегодня! Не могу найти никакой информации о бренде, но оно отлично подходит и хорошего качества»

«Нашла кружевное винтажное платье, связанное крючком. Воплощенная в жизнь мечта Мортиши Аддамс»

Теперь покрасьте волосы в черный цвет и добавьте немного теней на лицо. © CemeteryJuice / Reddit

«Платье и фата моей прабабушки. Начало 30-х годов»

Образ 80-х в одежде 80-х

Красиво выглядишь! Действительно уловила атмосферу. Если поработать над челкой, будет еще круче. © UCanArtifUWant2 / Reddit

«Норковая шуба моей бабушки и очки из 50-х, перчатки из 80-х, а вот шелковый шарф современный»

«Куртка из1988 года. Мне она безумно нравится!»

У меня была такая в начале 80-х. Поверьте, на склоне меня нельзя было не заметить. © CyclingLady / Reddit

«Нашла в сети это винтажное платье и фату. Продавец был из сельской местности, до конца было не ясно, подойдет ли мне размер. Похоже, это была судьба, потому что все подошло идеально»

«Сегодня нашел в антикварном магазине винтажный складной цилиндр за $ 45. Учитывая идеальную посадку и более чем приличное качество, я в восторге»

«Красивое платье из 50-х, которое мне удалось найти»

«Есть у меня платье, которое пра-пра купила еще в 1934 году. До сих пор ношу. Оно крутое»

«Ношу с пояском, так что получается юбка-колокольчик, а не прямая модель, как на вешалке. Что за ткань, сказать затрудняюсь».

«Недавно купила эти великолепные ботинки из 70-х, и они подходят к моим татуировкам»

Да здравствуют 70-е!

Ты лишила всех дара речи! Выглядишь потрясающе! © tossaway78701 / Reddit

Как насчет винтажного трикотажа

«Это платье принадлежит моей маме, а я влюбилась в него в 80-е, когда была студенткой. В нем меня увидел будущий муж и влюбился без памяти. Ношу его до сих пор»

«Кстати, такие шапочки тоже тогда были в моде. Весь комплект сохранился».

«Тут недавно показывали куртку, которую приобрели в 90-е. Мол, хороша, ткань неубиваема, фасон всегда в моде.

У меня тоже такая есть»

«Эту джинсовку мама приобрела в 1995 году. На ней она сидела шикарно! Вот уже пару лет курточка моя. И, судя по последним модным тенденциям, скоро будет самый топ.

Смотрите, какой орел на спине».



«Платье 1960-х годов, которое носила моя бабушка»

«Я подумала, вам может понравиться мой лук для свадьбы брата, которая будет в парке. Платье и винтажная сумка — находки на блошином рынке»

Когда платье не устаревает вот уже полвека

Я думал, это реальная фотка из 70-х. © sablexxxt / Reddit