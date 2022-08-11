19 человек, которые просто пришли поесть в кафе, а получили не только хлеб, но и зрелища

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Даже талантливым поварам и любителям готовки порой хочется поесть вне дома или заказать доставку еды. Но порой поход в кафе или ресторан может выйти боком. Давно знакомые блюда оказываются вообще другими, заказ приносят не на тарелке, а в обуви, а вегетарианцам подают мясо.

Мы в ADME не смогли пройти мимо людей, для которых простой прием пищи вне дома обернулся целым приключением. Благо для некоторых героев нашей статьи оно было приятным.

Кола и пельмешки в одном месте — идеально

«Я ела креветок, и внезапно одна из них взорвалась красной липкой жижей. Кто-нибудь знает, что это?»

Икра креветок. Вам очень повезло, это деликатес и признак качественных креветок. © dhezl / Reddit



«Такой салат цезарь мне подали в ресторане»

Если под словами «салат цезарь» ты подразумеваешь, что ресторан ударил тебя в спину, то я согласен. © AlysandirDrake / Reddit

Вот решил кто-то выпить кофе, а его принесли в съедобной чашке. Можно сказать, полноценный завтрак

«У нас с женой был медовый месяц в Ирландии, и мы зашли в ресторан с мишленовской звездой»

Теперь рестораны стараются выделиться не только подачей, но и мебелью

Какая жестокая ирония — подать запеченного лосося в аквариуме

«Вот так мне подали жареного кальмара в одном испанском ресторане»

Погодите, как они его до стола-то донесли? И как подали? Просто вывалили перед вами на салфетку? © God_***** / Reddit

Еду буквально подали на сосновых ветках

Вы могли бы подумать, что это заказ навынос. Но нет

«По крайней мере, это было вкусно»

Просто на столе? Серьезно?

«Вот как мне подали десерт в ресторане, у которого 2 звезды „Мишлен“»

«Использовал купон на пиццу и получил вот такое»

Трудно сказать, можно ли назвать это вообще едой. Не говоря уже о тако

«Дочь заказала блинчик с шоколадом, бананом и черникой. Но это не черника, а маслины с косточками»

«Заказал картошку фри в ресторане. Официантка предупредила, что она может быть чуть крупнее, чем на картинке, но такого я не ожидал»

«И я даже заплатила за такой „тост с авокадо“»

«Я вегетарианец, поэтому заказал сырную тарелку и специально подчеркнул, что блюдо должно быть без мяса»