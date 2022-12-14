19 человек, которые столкнулись в своей жизни с вегетарианцами. И вышло что вышло

В современном мире вегетарианство уже давно перестало быть каким-то непонятным словом. У кого-нибудь из нас точно найдется знакомый, который отказался от употребления мяса. К сожалению, часто по такому поводу возникают различные споры и разногласия даже с родственниками. Однако мы иногда забываем, что каждый человек делает свой выбор сам. К тому же некоторые ситуации вполне могут заставить улыбнуться, как, например, в бонусной части статьи.