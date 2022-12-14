19 человек, которые столкнулись в своей жизни с вегетарианцами. И вышло что вышло
В современном мире вегетарианство уже давно перестало быть каким-то непонятным словом. У кого-нибудь из нас точно найдется знакомый, который отказался от употребления мяса. К сожалению, часто по такому поводу возникают различные споры и разногласия даже с родственниками. Однако мы иногда забываем, что каждый человек делает свой выбор сам. К тому же некоторые ситуации вполне могут заставить улыбнуться, как, например, в бонусной части статьи.
- Моя невестка — вегетарианка. Я хоть этого не понимаю, но стараюсь всегда приготовить что-то, чтобы ей было комфортно. Даже освоила несколько блюд, которые ей особенно нравятся. Люблю готовить, мне не сложно. И вот недавно она призналась, что любит приходить ко мне в гости, потому что я одна из немногих, кто уважает ее позицию. Даже к матери своей меньше ходит. И мне так от этого приятно, что она старания оценила. Я делаю все не ради признания, но теперь хочется готовить еще. © Подслушано / Ideer
- Мой парень — вегетарианец, а я нет. Живем вместе давно, поэтому у нас есть посуда чистая, а есть «оскверненная сосисками». © Подслушано / Ideer
- Нас как-то пригласили на ужин домой веганы. Они спросили, есть ли у нас какие-то гастрономические предпочтения или блюда, которые категорически нам не нравятся. Мы едим все, поэтому тут все просто. И вот настало время ужина, хозяева начали накрывать стол. За всю свою жизнь я не пробовал ничего вкуснее: карри, гаспачо, «крылышки» из тофу, веганская шаурма, великолепный рататуй и другие блюда. Я обожаю мясо, но в тот момент понял, что еда необязательно должна содержать мясо, чтобы быть вкусной. Главный ингредиент — это время, проведенное с друзьями. © Erika / Quora
- Встретил несколько лет назад бывшего одноклассника. Разговорились, выяснилось, что он вегетарианец. Но он оказался «особенным». Его политика такая: «Я не ем мясо, не покупаю его, но если мне его подарят, то с удовольствием съем». А потом еще добавил, что друзья ему всякий фастфуд дарят. Мне кажется, что он в слове «нахлебник» сделал много ошибок. © RazveEtoSmeshno / Pikabu
- Вся родня в курсе, что я не ем мясо и рыбу, но дальние родственники не понимают. Как-то собрались, а на столе одно мясо и рыба. Сижу грустная, но тут тетенька говорит: «Мы тебе отдельное блюдо приготовили, раз такое не ешь». Приносит миску с какой-то белой мутью и гордо объявляет: «Вот такое тебе можно, это селедочная паста». До сих пор не могу понять, почему селедка — это не рыба, и зачем нужно было ее в блендере молоть до состояния каши.
- Собираюсь жениться, моя невеста — веган. И мне кажется, что я сяду на ее диету. Это больше из-за уважения, потому что она очень сильно переживает по поводу своего выбора стать веганом. Я сделаю это ради нее, чтобы ей не приходилось ежедневно сталкиваться с мясными продуктами дома. © MortalSword_MTG / Reddit
- Моя знакомая-вегетарианка заказала себе как-то шаурму без мяса, а повар что-то перепутал и курицу все-таки туда положил. Подруга об этом не знала, но когда откусила кусочек, то ей сразу же... понравилось. Видимо, не зря говорят: «Любое вегетарианское блюдо вкуснее с мясом».
- У моей бабули есть брат, он уже очень много лет вегетарианец. Когда нам с братом было лет по 7, то мы искренне жалели его — не понимали, что он добровольно отказался от мяса, не ест ни колбасу, ни сосиски. Ну и придумали план: нарезали мелко палку колбасы и кинули в суп, приготовленный для него. Он, конечно, учуял это и не стал есть, а мы плакали от жалости. Сейчас мне 22, и уже несколько лет я веган. И на днях моя племяшка втихую накромсала мне курицу в пюре. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга стала вегетарианкой 2 часа назад, а теперь ведет блог и пишет книгу о здоровом питании. © jackiembouvier / Twitter
- Ездили как-то разношерстной компанией на дачу. Приехали, каждый чем-то занят. Мы с подругой-веганом готовим стол: она мясо жарит, а я салаты делаю. Подходит знакомая со словами: «Фу, Аня, что ты делаешь? Ты же веган! Почему мясо жаришь? Ты же не будешь это есть?» Подруга отвечает, что не будет, но зато другие будут, и указывает на меня. Но знакомая не унимается: «Так пусть она и жарит!» А ей в ответ: «Ну уж нет, у нее такие вкусные салаты получаются!» После паузы знакомая переключилась уже на меня: «А почему не ты жаришь?» Отвечаю, что у подруги очень вкусное мясо получается, а у меня салаты. На этой секунде у знакомой связь с космосом прервалась, и она стояла молча с выпученными глазами. © Happygerl / Pikabu
- Жил я 4 года в общежитии с веганом. Очень хорошо к нему относился, ведь, бывало, купишь палку колбасы, пельменей, привезешь из дома голубцов — и уверен, что никто не съест, все твое. © Alroghost / Pikabu
- Решили мы с друзьями заказать пиццу. Я начал спрашивать у всех, кто что будет. В итоге один веган, другой ненавидит грибы, третий не ест мясо, четвертый еще что-то. Вся эта дискуссия длилась больше часа, поэтому я был эмоционально выжат. Не уверен, что мы теперь друзья. © wownicebuttdude / Twitter
- Однажды парень-веган пригласил меня на свидание. Он повел меня в какой-то веганский китайский ресторан, и там действительно все было очень вкусно. Теперь это один из моих любимых ресторанов. Потом мы поехали к нему домой и долго говорили о кулинарии. Однако всякий раз, когда речь заходила о каком-то блюде, то мой кавалер говорил: «Я бы такое не съел». В целом это было интересное свидание, но второго у нас не было. © Jackee Lee Dee / Quora
- Мой муж уже 10 лет вегетарианец, обожаю его! Благодаря ему мы едим очень много салатов, овощей и вообще много всего полезного и вкусного. Ну а я ем мясо. Но вообще очень удобно, когда можно сказать мужчине: «Давай на ужин салат с киноа и авокадо или пасту с баклажанами и лисичками», а он соглашается и не требует жареной курицы с картошкой. © 2468 / ADME
- У нас с девушкой просто идеальные отношения, поэтому планирую сделать ей предложение. Вот только она вегетарианка, и единственная проблема — это найти ресторан с приличными вегетарианскими блюдами. © unfit_spartan_baby / Reddit
- У меня есть друг, он совсем не ест мясо и говорит, что ему просто не нравится вкус. На самом деле он веган или вегетарианец. В компании мы даже вопросов не задаем, заказываем пиццу с мясом и обязательно для него пиццу «Маргарита». Он готовит очень крутые заправки для салатов. Я никогда от него не слышал заявлений, что мясное есть плохо и т. п., а вот его супруга и 2 детей мясо едят. Он всегда говорит, что его «тараканы» не должны отражаться на окружающих. Вот такой у меня друг. © Unitazzzz / Pikabu
- Так уж вышло, что моя девушка была вегетарианкой, но в один момент бросила это дело. Причина в том, что я приготовил ей такой шикарный стейк средней прожарки, что она ничего подобного в жизни не пробовала. Что-то мне подсказывает, что она не ела мясо только поэтому. © LeProVelo / Reddit
- Двоюродная сестра сказала, что у нее на свадьбе будет вегетарианское меню, и мой отец спросил: «Хорошо, тогда каждый приносит свое?» Все было бы безобидно, но он притащил на мероприятие свою коптильню и приготовил прямо там огромный кусок грудинки. © realslimshanny / Twitter
- Отдыхали на даче компанией. Как и полагается, пожарили шашлык. Сели за стол. И тут замечаем, что друг макает шашлык в кружку с водой и быстро-быстро пережевывает. Несколько секунд молча смотрели на него, но я не выдержал: «Что у тебя за обряд такой?» И тут он говорит: «Мы с женой решили стать вегетарианцами, а тут шашлык. Но я прочитал, что если обмакивать мясо в воду, то это не считается». Короче, предложили мы ему макать мясо в сок, чтобы казалось, что апельсины ест.
Бонус: даже домашние животные могут быть вегетарианцами
- У меня кот-вегетарианец. Он не ест мясо, рыбу, корма. Только руколу, яйца, овощи, фрукты. Мясной бульон — только с чайной ложки, но не больше 2 ложечек. Все врачи пожимают плечами. А один даже посоветовал пробудить инстинкт охотника, показывая мышь. Было решено попробовать: кот стал выуживать мышь из открытой клетки, но только для того, чтобы помыть! Вылизывает и укладывает спать рядышком. Так и живем — мясоедка и 2 вегетарианца. © Подслушано / Ideer
А как вы относитесь к вегетарианству и от каких продуктов просто без ума?
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые столкнулись в своей жизни с вегетарианцами. И вышло что вышло
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