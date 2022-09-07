19 человек, которые знают толк в том, как создать уют в доме, если денег тратить не хочется

Наверняка большинство из нас хотя бы раз попадал в такую ситуацию: насмотришься в интернете картинок крутого дизайна интерьера, и тут же хочется создать уют у себя дома. Возникает желание переделать все и сразу. И только потом приходит мысль, что на все это нужны средства. Но иногда для того, чтобы преобразить пространство, может быть достаточно нескольких новых деталей, пары банок краски и свободных рук.

Герои сегодняшней подборки доказывают на своем примере, что можно без огромных вложений создать комфортное жилище. А мы в ADME не смогли пройти мимо их фото и тоже вдохновились некоторыми идеями.

«Мне нравится называть это японским солнечным затмением. Тут еще не все готово, но я в восторге от этого бюджетного преображения»

«Зеркало-солнце треснуло по краю, но я не могла позволить себе новое. Вместо этого я нашла недорогое круглое зеркало, закрыла им трещину и создала композицию в виде солнечного затмения».

Максимально низкобюджетный ремонт в сарае, который превратился в уютное гнездышко

«Домовладелец был настолько впечатлен тем, что мы сделали с двором, что возместил нам все расходы»

Ну конечно он был впечатлен, ведь вы добавили порядка $ 10 000 к стоимости недвижимости только благодаря материалам. © Steve-the-kid / Reddit

Вообще-то это обошлось всего в $ 500. © mokioki / Reddit

«Не могу позволить себе дом с большим двором для ребенка, поэтому сама сделала уголок с бассейном и песочницей в патио»

Вот это вы крутой родитель! © violetstrainj / Reddit

«Обновили ванную комнату: переделали все, но оставили нетронутой золотистую плитку»

«Вяжу носки для стульев в виде кошачьих лапок. Умереть не встать, какие они милые»

«Можно купить пустые 20-литровые емкости для маринования по $ 3, удалить запах с помощью пищевой соды и использовать их для хранения»

«В этом году я просверлил отверстия в своих и сделал целый контейнерный сад».

«Это мы с парнем отремонтировали бабулин дом для продажи в сжатые сроки, имея ограниченный бюджет»

«Своими руками сделал эти кожаные кресла-бабочки двух цветов и теперь не могу нарадоваться»

Потрясающая реновация кухни

Я впечатлен! Едва ли вы потратили много денег, но выглядит это как совершенно новая кухня. © Automatic_Feeling483 / Reddit

«Использовала ленту васи, чтобы обновить старые кухонные шкафы. На весь декор я потратила меньше $ 10. Быстро, легко, и я очень довольна результатом»

Вот это ты умно придумала. Еще и можно будет легко снять, если надоест. © ijskonijntje / Reddit

Удивительно, что можно сотворить с помощью пары банок краски

«Бюджетный ремонт ванной комнаты. Еще планирую обновить светильник и напольное покрытие»

И это бюджетный ремонт? Выглядит невероятно и дорого! © bestfriesforever / Reddit

Да, все было сделано своими руками, за исключением того, что я заплатил другу-разнорабочему за установку крана. Делал постепенно, поэтому не помню точную стоимость, примерно $ 500–600. © Mischa-09 / Reddit

Необязательно иметь кучу комнат. Можно вот так совместить кабинет и уютную читальню

«Насмотрелась в интернете примеров вдохновляющего дизайна и сделала себе вот такой бюджетный вариант»

«Моя кухня слишком маленькая, поэтому я соорудила уголок для чая и кофе в гостиной. Вышло крайне бюджетно»

Мне понадобилась пара секунд, чтобы понять, из чего же вы пьете чай. Эти кружки просто огонь! © Jackie_madness / Reddit

«Потратил кучу сил, чтобы сделать из нашей веранды уютный уголок. Не грандиозно, но для нас идеально»

«Впервые в жизни у меня появилась настоящая спальня в собственном доме, которую мы обставили вместе со своим парнем. Потратили меньше $ 200»

«Наш коридор до и после. Для мамы троих детей, имеющей ограниченный бюджет, получилось максимально уютно»