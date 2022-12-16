19 человек поделились откровениями о том, как они узнали, что Деда Мороза не существует

Каждый ребенок с нетерпением ждет Нового года и Рождества, чтобы получить от Деда Мороза подарки под елкой. Но рано или поздно тайное становится явным, и у всех своя история о том, как они узнали, что на самом деле никакого волшебного дедушки не существует. Кто-то огорчился, узнав правду, кто-то воспринял ее спокойно, потому что давно догадывался, а кто-то не захотел портить всем праздник и подыграл родителям. А в качестве бонуса мы нашли историю о девочке, которая не расстроилась, узнав о несуществовании Деда Мороза, и решила, что лучше молчать об этом в тряпочку.

Научный метод.

Гипотеза: Санта-Клаус и Зубная фея либо существуют, либо не существуют. Доказательство (не)существования Зубной феи казалось более осуществимым.

Эксперимент: У меня выпал зуб, и я никому об этом не сказал. Спрятал его под подушкой на ночь, как и раньше.

Результаты: Проснулся утром, а мой зуб все еще был на месте — и ни денег, ни конфет, ни чего-то еще.

Вывод: Зубной феи не существует, значит, Санта-Клауса тоже не существует.

Пошел спорить с родителями по этому поводу, и в конце концов они признали, что я прав. © unknown author / Reddit