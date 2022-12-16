19 человек поделились откровениями о том, как они узнали, что Деда Мороза не существует
Каждый ребенок с нетерпением ждет Нового года и Рождества, чтобы получить от Деда Мороза подарки под елкой. Но рано или поздно тайное становится явным, и у всех своя история о том, как они узнали, что на самом деле никакого волшебного дедушки не существует. Кто-то огорчился, узнав правду, кто-то воспринял ее спокойно, потому что давно догадывался, а кто-то не захотел портить всем праздник и подыграл родителям. А в качестве бонуса мы нашли историю о девочке, которая не расстроилась, узнав о несуществовании Деда Мороза, и решила, что лучше молчать об этом в тряпочку.
- Я нечаянно развеяла дочкины фантазии. Вместе с ней написали Деду Морозу список подарков, которые она хотела получить, положили его в морозилку. Уже через пару дней я начала все закупать. И вышло так, что, купив набор карандашей и фломастеров, я не успела выложить его из сумки и спрятать до Нового года. Итак, картина маслом: стою на подоконнике, вешаю гирлянду, звонит телефон, который лежит в сумке рядом с карандашами и фломастерами, ну и я без всякой задней мысли прошу дочь его принести. И тут начинается допрос с пристрастием от нее: «Что за дела? Что это там в сумке? Как так?» Я давай в интернете искать видео, показывать дочке, что Дед Мороз и правда существует, что остальные подарки он сам принесет! Родители чуть-чуть помогают только. Но жирной точкой стало письмо, которое дочка Деду Морозу писала. Оно лежало рядом с этими карандашами-фломастерами в сумке. А ведь я ее уверяла, что Дед Мороз лично приходил и забрал это письмо из холодильника. © Lapulenok / Pikabu
- Я намеренно добавляла в свой список желаний очень дорогие вещи, чтобы мои родители могли сэкономить деньги на более дешевых подарках. Насколько я знала, Санта-Клаус мог сделать игрушки для каждого ребенка в мире. Увидев список, моя мама сразу опустила меня с небес на землю. © gangrenegoddess / Reddit
- Помню, перестала верить в Деда Мороза, когда застукала папу, репетировавшего эту роль для утренника в моем детском саду... Но в то же время я еще больше начала гордиться папой! Он был великолепен! © Подслушано / Ideer
- А я в детстве была сыщиком. Написала письмо и попросила котенка. А мне подарили энциклопедию про кошек, и мама сказала, что это для того, чтобы я выбрала, какого котенка хочу. А ведь маме я про котенка не говорила! © jestrie / Pikabu
- У меня были подозрения, что Санты не существует. Поэтому я настроил видеокамеру так, чтобы она была направлена на дерево и снимала всю ночь. © thebeefytaco / Reddit
- Помню, когда мне было года 3, я смотрела с папой мультики и уснула. Проснулась, а папы нет. В комнате темно и пусто. Вдруг из кухни выходит Дед Мороз, включает свет и громогласно здоровается. Я от страха за диван спряталась. Дед Мороз увидел, что я испугалась, и снял бороду. Это был папа. Он целый день меня потом успокаивал. Потом мы пошли в «Детский мир», и он купил мне почти все, на что я показывала пальцем. За исключением робота на радиопульте: папа сказал, что у Деда Мороза не такая большая зарплата, но дочку он свою очень любит. До сих пор, когда мне папа что-то дарит на Новый год, он говорит, что это от Деда Мороза. А мне уже 25 лет. Благодарна папе за доброту и юмор. © Tupatsups / Pikabu
- Мне было 11 или 12 лет, и я действительно верила в Санта-Клауса! Мой папа показал мне DVD с «Гарри Поттером», которые он купил в подарок от «Санты», спросив, эти ли я хотела. Я сказала: «Да». Тогда и узнала. © kittencuddler / Reddit
- Прихожу сегодня с работы. Жена мне: «Спроси у дочки, что она попросит у Деда Мороза на Новый год». Не вопрос, подхожу, спрашиваю. Дочка так обижено посмотрела на меня и спросила: «Папа, а почему ты и мама мне не сказали, что Деда Мороза не существует и подарки дарите вы?» От неожиданности даже ответить было нечего. А позже выяснилось, как ребенок узнал страшную правду: разрешаем ей по 30 минут смотреть мультфильмы на планшете, в игры детские там играет, детский фильтр, ограничение по времени, все дела. И ребенок научился пользоваться голосовым поиском. Спросила сначала, где проживает Дед Мороз, а потом — настоящий ли он. Такого удара в спину от интернета я не ждал. К печальной новости дочка отнеслась спокойно. © Barabar1 / Pikabu
- Я всегда с подозрением относился к существованию Санта-Клауса. И когда начал понимать, насколько велик мир и сколько в нем людей, понял, что все это было бы просто невозможно. Тем не менее некоторое время я все же закрывал на это глаза. Зачем портить удовольствие? А сейчас дети могут посмотреть на картах в интернете Северный полюс и понять, что там нет ничего, что указывало бы на присутствие Санты. © dwc1970 / Reddit
- Когда был маленьким, у папы в пожарке был утренник для детей работников, а Снегурочку и Деда Мороза играли родители. Ну и в самый ответственный момент папа куда-то пропал, но зато нарисовался Дед Мороз с подозрительно похожим голосом, и, когда начали подарки дарить, я папу по рукам узнал. 27 лет прошло, но папа до сих пор не сознался, что Дедом Морозом был он. © PendalfSumkin / Pikabu
- Было мне 6 лет, и я искренне верила в Деда Мороза. Каждый год папа ставил меня на подоконник, и я громко кричала в окошко свои заказы Деду Морозу, вот уж не знаю, кто из родителей это придумал, но жизнь им это облегчало знатно, а я всегда восторгалась чутким слухом сказочного персонажа. Собственно, и в тот год все было традиционно: заказ Деду Морозу в окошко, подарки утром под елкой, упакованные в яркую праздничную бумагу, поездка к бабушке с дедушкой. То, что подарки старшему поколению дарим мы, а не волшебный дедушка, я уже знала. Мне дали коробку, так же красиво запакованную, чтобы я вручила им подарок. Весь день я ходила хмурая, а вечером вызвала родителей на разговор. Огорошила тем, что знаю: Деда Мороза нет и они меня обманывают всю мою жизнь. Мама с папой удивились, долго выпытывали, как я узнала. Отгадка была неожиданной: мои подарки и подарки бабушке с дедушкой были упакованы в одну и ту же бумагу, на них были одинаковые ленты и банты, к тому же их презенты мама упаковывала при мне. Мама до сих пор немного корит себя за эту ошибку. А я теперь при сыне подарки не упаковываю и бумагу всегда выбираю разную. © flecsi9 / Pikabu
- Я написал записку Санте, и моя сестра ответила мне от его имени. Но она набросала черновик записки своим почерком в блокноте. А я был маленьким сыщиком и понял это, ведь записка от Санта-Клауса совпадала с ее черновиком слово в слово. © canyonmoonligxt / Twitter
- Я заметил, что почерк Санта-Клауса и моих родителей был одинаковым. Так и узнал. © unknown author / Reddit
- Поддерживала веру в Деда Мороза долго: следы в снегу и подобные ухищрения. И вот иду я с повзрослевшими детьми летом, старший уже в классе 5–6-м. Они едят бананы, и сынок мне говорит: «Вкусные бананы, не то что тогда на Новый год». Я: «Да, тогда купили заранее, не знали, как хранить». Он, так недоуменно: «Как ты купила? Их же Дед Мороз принес!» Так и спалилась: я не помнила, от кого были эти зеленые мороженые бананы. Конечно, я пыталась оправдаться, что-то поясняла, но именно тогда я сама дала повод сомневаться в подлинности Деда Мороза. Они так в это верили, пытались не спать, следили, обыскивали квартиру и доказывали другим детям, что Дед Мороз есть! © Gejanko / Pikabu
- Мне об этом рассказал парень в школе, а я спорила с ним, говоря, что он существует. Но, придя домой и все хорошенько обдумав, поняла, что вряд ли кто-то может объехать весь мир за одну ночь. © gwslucy / Twitter
- Моя сказка о новогоднем чуде закончилась, когда мне было 8. Я все это время верила в Деда Мороза. В один день перед утренником мы пришли с ребятами на репетицию. Там стояли женщина с мужчиной. И наш классный руководитель сказала: «Сейчас будем репетировать нашу сценку. Вы уже большие, и ни для кого не секрет, что Деда Мороза и Снегурочки не существует, в них переодеваются. Вот они». И указала на этих самых людей. Мир под ногами провалился в одну секунду. Не понимаю, зачем она это сказала. Можно было же просто прорепетировать, мы бы даже и не поняли. Обидно до сих пор. © Подслушано / Ideer
- В 7 лет меня, как и любого подрастающего ребенка, волновал главный вопрос жизни: существует ли Дед Мороз? Бой курантов, все дела. И вот уже ночью обнаруживаю подарки под елкой: 2 кокоса, 3 кулька конфет, собака-робот сестре и настольный бильярд мне. Счастью нет предела! Наутро назрел коварный план разоблачения Деда Мороза. Завтракаем, спрашиваю папу:
— Пап, а Дед Мороз в магазине все покупает?
— С чего ты взял?
— На кокосах ценники были. (Их не было.)
— Какие ценники? Наташ, мы же на рынке покупали или я что-то не помню? — спрашивает он озадаченно маму.
По лбу бате прилетело знатно, зато я вопросов больше не задавал. Сестры при том разговоре не было, поэтому верит до сих пор. © 070798and / Pikabu
- Научный метод.
Гипотеза: Санта-Клаус и Зубная фея либо существуют, либо не существуют. Доказательство (не)существования Зубной феи казалось более осуществимым.
Эксперимент: У меня выпал зуб, и я никому об этом не сказал. Спрятал его под подушкой на ночь, как и раньше.
Результаты: Проснулся утром, а мой зуб все еще был на месте — и ни денег, ни конфет, ни чего-то еще.
Вывод: Зубной феи не существует, значит, Санта-Клауса тоже не существует.
Пошел спорить с родителями по этому поводу, и в конце концов они признали, что я прав. © unknown author / Reddit
Бонус: кто владеет информацией, тот владеет миром
- Я довольно рано узнала, что Деда Мороза не существует, но всегда подыгрывала родителям. Помню, за месяц до Нового года просила куклу, а когда через неделю находила в шкафу спрятанный подарок, наутро бежала к маме со словами: «Я передумала, хочу кухню для Барби! У Деда Мороза ведь еще есть время, чтобы он сделал подарок!» Так под елкой у меня лежали оба подарка. Сейчас мне 21, и, приезжая домой, я всегда пишу Деду Морозу — и нахожу под елкой заветные подарки. © Подслушано / Ideer
А как долго вы верили в Деда Мороза? Поделитесь историей о том, как вы поняли, что его не существует.