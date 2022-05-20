19 невест, которые сказали решительное «нет» белому платью и выглядели просто сногсшибательно

Моду надевать белое платье на свадьбу ввела королева Виктория в 1840 году. До Викторианской эпохи невеста могла идти под венец в наряде любого цвета, а черный был особенно популярен в Скандинавских странах. Но уже в ХХ веке свадебные платья в большинстве своем традиционно стали белыми. Допустимы также оттенки «экрю» (бледно-серо-желтый), «яичная скорлупа» и «слоновая кость».

Однако белый не является универсальным цветом свадебных платьев: в Мексике, например, или в восточных культурах популярен красный. Мы в ADME вдохновились яркими нарядами невест, не пожелавших идти под венец в традиционном платье.

«Вышла замуж сегодня»

«Увидев это платье, не могла выбросить его из головы. Заказала, как только поступило в продажу, и расплакалась, когда надела его»

«Сумасшедшая история об этом платье! Я нашла его в комиссионном магазине, который в основном торгует мебелью. Платье было единственным, и... это оказался мой размер!»

«Дизайнер — Эмилия Викстед, она делает много вещей в стиле ретро».

«Не могу дождаться, когда мой жених увидит это»

«Потратила год, пытаясь убедить себя, что была бы счастлива в белом и нужно просто найти правильное платье. Я так рада, что в конце концов остановилась на красном»

«К платью из органзы я добавила пояс, чтобы подчеркнуть талию»

«К черту свадебную традицию! Я сама продумала дизайн черного платья своей мечты!»

«Увидев это платье в витрине, не могла перестать думать о нем, поэтому вернулась, чтобы примерить. Я еще даже не начинала искать свадебное платье, но, кажется, уже нашла его»

«Поженились в Белтейн и отметили это событие прыжками с метлой, украшением майского дерева и праздничным шествием»

Белтейн — кельтский праздник начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая.

«Свадебная церемония будет проходить на улице перед большими ивами»

«Мама сшила мне свадебное платье»

«Выпускное платье легко может стать свадебным»

«Сшила себе свадебное платье — зеленый шелк и винтажная выкройка»

«Купила платье с рук — и влюблена в него!»

«Черный и кремовый. Да, это платье моей мечты»

«Снова невеста — в 46»

«Мне 46, и однажды я уже шла под венец в белом платье (23 года назад). В этот раз я решила проявить больше креативности».

«Если бы я могла носить это платье каждый день, я бы так и делала!»

«Мой тесть сказал, что я вылитая Мортиша Аддамс»

«Люблю каждую минуту в этом платье»