19 невест, которые сказали решительное «нет» белому платью и выглядели просто сногсшибательно
Моду надевать белое платье на свадьбу ввела королева Виктория в 1840 году. До Викторианской эпохи невеста могла идти под венец в наряде любого цвета, а черный был особенно популярен в Скандинавских странах. Но уже в ХХ веке свадебные платья в большинстве своем традиционно стали белыми. Допустимы также оттенки «экрю» (бледно-серо-желтый), «яичная скорлупа» и «слоновая кость».
Однако белый не является универсальным цветом свадебных платьев: в Мексике, например, или в восточных культурах популярен красный. Мы в ADME вдохновились яркими нарядами невест, не пожелавших идти под венец в традиционном платье.
«Вышла замуж сегодня»
«Увидев это платье, не могла выбросить его из головы. Заказала, как только поступило в продажу, и расплакалась, когда надела его»
«Сумасшедшая история об этом платье! Я нашла его в комиссионном магазине, который в основном торгует мебелью. Платье было единственным, и... это оказался мой размер!»
«Дизайнер — Эмилия Викстед, она делает много вещей в стиле ретро».
«Не могу дождаться, когда мой жених увидит это»
«Потратила год, пытаясь убедить себя, что была бы счастлива в белом и нужно просто найти правильное платье. Я так рада, что в конце концов остановилась на красном»
«К платью из органзы я добавила пояс, чтобы подчеркнуть талию»
«К черту свадебную традицию! Я сама продумала дизайн черного платья своей мечты!»
«Увидев это платье в витрине, не могла перестать думать о нем, поэтому вернулась, чтобы примерить. Я еще даже не начинала искать свадебное платье, но, кажется, уже нашла его»
«Поженились в Белтейн и отметили это событие прыжками с метлой, украшением майского дерева и праздничным шествием»
- Белтейн — кельтский праздник начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая.
«Свадебная церемония будет проходить на улице перед большими ивами»
«Мама сшила мне свадебное платье»
«Выпускное платье легко может стать свадебным»
«Сшила себе свадебное платье — зеленый шелк и винтажная выкройка»
«Купила платье с рук — и влюблена в него!»
«Черный и кремовый. Да, это платье моей мечты»
«Снова невеста — в 46»
«Мне 46, и однажды я уже шла под венец в белом платье (23 года назад). В этот раз я решила проявить больше креативности».
«Если бы я могла носить это платье каждый день, я бы так и делала!»
«Мой тесть сказал, что я вылитая Мортиша Аддамс»
«Люблю каждую минуту в этом платье»
А какой наряд вы бы предпочли надеть на свою свадьбу?