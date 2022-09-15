19 подтверждений того, что почти у каждого есть тот самый чудной родственник

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Наверное, у всех есть член семьи, которые обладают своеобразным чувством юмора. Есть такие, которые без обиняков подшучивают над родными. Другие предпочитают более тонкий способ, например подарить подушку с определенной надписью. А по некоторым и вовсе не поймешь, потешаются они или нет.

Мы в ADME думаем, что с такими уникумами живется веселее, и надеемся, что герои нашей подборки считают так же.

«У мамы в кошельке есть фото моего папы. И вот так она его оформила»

«Ребенок настоял на том, чтобы сделать мне маленький сэндвич»

Когда твои родные хорошо тебя знают

«Жена чуть не сошла с ума в поисках лотка для льда, который она положила в морозилку сегодня утром. Когда мы наконец его нашли, долго смеялись»

«Встреча обезьяны из местного ресторана и жены»

Когда дочь даже не понимает, что она на самом деле шутит

«Жена добавила немного разнообразия в свой гардероб для путешествий»

«Фото, которое сделал я, и снимок жены»

Взаимопонимание в семье — это важно

«Может казаться, что я тебя слушаю, но на самом деле я думаю о морских свинках».

«Сестра просто сидит и смотрит, как готовятся ее бублики»

«Вот как папа сфотографировал моего кота»

Когда сама решаешь, сколько тебе на самом деле лет

«Папа вышел на новый уровень. Сестра только что прислала фото его „беспроводных“ AirPods»

«Дочка (9 лет) предложила использовать свои недавно приобретенные навыки редактирования фотографий и сгладить прыщи брата на фото»

Вот оно — мастерство договариваться

«Добавил последние штрихи к пазлу жены»

И ведь не поймешь, пошутил он или нет

«Находясь на отдыхе, сестра попросила прислать фото своих кошек. Вот что она получила»

И так каждый раз