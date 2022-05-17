19 решительных девушек, которые подумали, что справятся не хуже профессиональных парикмахеров, и оказались правы

Героини нашей статьи поняли, что они вполне могут самостоятельно позаботиться о своих волосах. Они уверенно берут в руки ножницы, машинки для стрижки, кисточки для окрашивания и создают себе новые прически не выходя из дома. И хотя для многих из них это уже привычный процесс, нельзя не поразиться их смелости.

Нам в ADME остается только аплодировать этим отважным девушкам, которые не побоялись без посторонней помощи сделать сами себе новые прически.

«Меня так подмывало постричься, что я сама себе сделала стрижку лезвием. Я хотела такую с тех пор, как родилась»

«Чуть не заплатила $ 80 за прическу подружки невесты. Я так рада, что решила сделать ее себе сама»

«Я хотела челку столько, сколько себя помню. Однажды ночью мой парень сказал „Давай!“, и я отрезала ее, даже не подумав о том, подходит ли она к моей форме лица»

«Сделала себе стрижку маллет»

«Первый раз обесцвечивала волосы сама, а потом еще и покрасила их в этот классный цвет»

От маллета до бритой головы

«До и после. Мои натуральные волосы светлые, но я люблю более темные цвета»

«Я сделала это! 204 дреда. Заплетала их сама почти 2 месяца. Переживала, что они такие маленькие, но мне нравится, как они выглядят»

«Покрасила волосы в насыщенный розовый цвет и немного подстригла их сама! Сэкономила столько денег и очень довольна результатом»

«Я впервые стригу, обесцвечиваю и окрашиваю волосы самостоятельно»

«Давно пора было постричься и сменить цвет. Пришлось сделать это самой. Побрила висок, дважды обесцветила волосы, затем покрасилась»



«Мне годами твердили, что челка мне не пойдет. Но вчера я проснулась, взяла кухонные ножницы и отстригла ее сама. Это было так круто!»

«Я так горжусь тем, что справилась с этим двухцветным окрашиванием. Мне было очень страшно»

«Моя прическа нуждалась в обновлении, а я очень не хотела снова тратить деньги. Поэтому я сделала все сама»

«Сама себя постригла»

«Вчера впервые покрасила волосы хной и перешла от этого странного зеленоватого блонда к яркому рыжему. Я так довольна: цвет идеальный»

«В свой 26-й день рождения я смотрела фильмы и делала себе стрижку и окрашивание»

«Честно, я немного горжусь собой. Я перешла с этого темного цвета на пепельный блонд дома за 1 день. Все заняло около 5 часов»



«Сделала себе прическу для сегодняшнего свидания»