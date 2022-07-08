19 трогательных тату, глядя на которые даже суровый батя смахнет скупую слезу
Среди нас есть как ярые противники тату, так и те, кто готов набивать новый рисунок хоть каждый месяц. Как бы вы ни относились к этому виду искусства, стоит признать, что многие изображения на теле не только эффектны, но и несут в себе особую идею. Хотя иной раз сложно понять, зачем делать татуировку, например, в виде вязаного желудя или пузатой лягушки.
ADME рассмотрел татуировки пользователей сети, в которых скрыт особый смысл.
«Когда дочке было 2 года, она нарисовала мой портрет. 7 лет спустя я набил этот рисунок, и он останется со мной навсегда»
«Моя первая татуировка маленькая и простая. Я выбрал такую, потому что люблю физику»
Буква фи. Используется для обозначения в физике, например, магнитного потока, а в других науках — числа золотого сечения.
«В 7 лет написала самой себе послание. Спустя 20 лет набила его на руке, чтобы не забывать, что нужно любить себя больше»
«Люби Сару».
«Большая Медведица, Кассиопея и Овен. Мои любимые созвездия»
«Я учитель, а родитель одного из моих учеников — татуировщик. Он сделал мне тату бесплатно, в знак благодарности. Моя любимая лего-фигурка — космонавт Бенни»
«Попросил детей поделиться идеями для тату. Сын предложил набить осьминога с синими кольцами, потому что он напоминает ему меня: небольшой, но очень агрессивный»
«Моя первая татуировка Джентльмена-лягушки. Именно такое прозвище мне дала жена из-за моих тощих ног и большого живота»
«Жена принесла на наше первое свидание самодельный вязаный желудь. Мне так нравится это тату»
«Мой сын нарисовал мелком рисунок. А я набил его себе на руке»
«Мамы не стало несколько месяцев назад. Сегодня сделала эту татуировку, чтобы не забыть, как мы катались без цели и слушали музыку»
«Лучшие дни были с тобой».
«Я назвал эту картинку „Природа сливается с цифровым миром“, так как люблю растения и работаю программистом»
«Сделала такой рисунок на своих необычных пальцах на ноге»
«Когда моей бабушке было 18 лет, она набила себе тату. И дожила до 92 лет, ведь на татуировке был знак бесконечности»
«В 8 лет я проснулся и увидел, что в моей кровати лежит щенок. 15 лет собака была моим лучшим другом, но в мае ее не стало. Вчера я сделал первую татуировку в память о ней»
«Маленький секрет на моем ухе»
«Элл».
«Племяннице нравятся мои татуировки, поэтому я предложила ей нарисовать что-нибудь для нового тату. Она изобразила свою кошку и написала свое имя»
«Анабелль».
«У моей дочки родимое пятно, я сделал такое же тату. Теперь мы как близняшки. На фото 2-летняя малышка еще и поставила свой штамп»
«3 года назад я впервые встретила сводных сестер. 4 дня назад мы сделали одинаковые татуировки. Теперь у меня есть семья»
«Я набила портреты своих „детей“»
У вас есть татуировки? Что они означают?
Фото на превью Sunb3am / Reddit
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