19 трогательных тату, глядя на которые даже суровый батя смахнет скупую слезу

Среди нас есть как ярые противники тату, так и те, кто готов набивать новый рисунок хоть каждый месяц. Как бы вы ни относились к этому виду искусства, стоит признать, что многие изображения на теле не только эффектны, но и несут в себе особую идею. Хотя иной раз сложно понять, зачем делать татуировку, например, в виде вязаного желудя или пузатой лягушки.

ADME рассмотрел татуировки пользователей сети, в которых скрыт особый смысл.

«Когда дочке было 2 года, она нарисовала мой портрет. 7 лет спустя я набил этот рисунок, и он останется со мной навсегда»

«Моя первая татуировка маленькая и простая. Я выбрал такую, потому что люблю физику»

Буква фи. Используется для обозначения в физике, например, магнитного потока, а в других науках — числа золотого сечения.

«В 7 лет написала самой себе послание. Спустя 20 лет набила его на руке, чтобы не забывать, что нужно любить себя больше»

«Люби Сару».

«Большая Медведица, Кассиопея и Овен. Мои любимые созвездия»

«Я учитель, а родитель одного из моих учеников — татуировщик. Он сделал мне тату бесплатно, в знак благодарности. Моя любимая лего-фигурка — космонавт Бенни»

«Попросил детей поделиться идеями для тату. Сын предложил набить осьминога с синими кольцами, потому что он напоминает ему меня: небольшой, но очень агрессивный»

«Моя первая татуировка Джентльмена-лягушки. Именно такое прозвище мне дала жена из-за моих тощих ног и большого живота»

«Жена принесла на наше первое свидание самодельный вязаный желудь. Мне так нравится это тату»

«Мой сын нарисовал мелком рисунок. А я набил его себе на руке»

«Мамы не стало несколько месяцев назад. Сегодня сделала эту татуировку, чтобы не забыть, как мы катались без цели и слушали музыку»

«Лучшие дни были с тобой».

«Я назвал эту картинку „Природа сливается с цифровым миром“, так как люблю растения и работаю программистом»

«Сделала такой рисунок на своих необычных пальцах на ноге»

«Когда моей бабушке было 18 лет, она набила себе тату. И дожила до 92 лет, ведь на татуировке был знак бесконечности»

«В 8 лет я проснулся и увидел, что в моей кровати лежит щенок. 15 лет собака была моим лучшим другом, но в мае ее не стало. Вчера я сделал первую татуировку в память о ней»

«Маленький секрет на моем ухе»

«Элл».

«Племяннице нравятся мои татуировки, поэтому я предложила ей нарисовать что-нибудь для нового тату. Она изобразила свою кошку и написала свое имя»

«Анабелль».

«У моей дочки родимое пятно, я сделал такое же тату. Теперь мы как близняшки. На фото 2-летняя малышка еще и поставила свой штамп»

«3 года назад я впервые встретила сводных сестер. 4 дня назад мы сделали одинаковые татуировки. Теперь у меня есть семья»

«Я набила портреты своих „детей“»