19 ярких примеров дизайна интерьера, от которых не в восторге даже те, кто его создавал

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Для создания красивого и удобного интерьера нет единого шаблона. Каждый дизайнер добавляет что-то от себя, импровизирует, балансирует между внешней привлекательностью жилища и практичностью. Но не всякое решение оказывается правильным, и порой возникают «шедевры», объяснить причину появления которых попросту невозможно.

Мы в ADME насмотрелись на подобные работы мастеров, у которых, кажется, в какой-то момент случилось небольшое помутнение в мозгу.

«Благодаря такому расположению розетки и выключателя в этом отеле я могу сушить волосы только с выключенным светом»

У этой лестницы есть небольшой сюрприз

«У меня на входной двери установлен абсолютно бесполезный глазок»

Любопытно, кому же это показалось хорошей идеей

«Кажется, эта штука на полу туалета предназначена для того, чтобы я каждый раз бился об нее пальцами»

Когда любишь фиолетовый цвет и абсолютно не имеешь чувства меры

«Недавно мы были в отпуске, и я случайно запер своего брата в туалете»

Вот как выглядит самая полезная полка в шкафу

Дверь в туалет в местной забегаловке

«Когда я пытаюсь открыть окно, оно упирается в балюстраду»

Ручки душевой кабины расположены так, что ее невозможно плотно закрыть, поэтому повсюду разливается вода

Сушилка для рук в аэропорту постоянно забрызгивает зеркало. Уборщику не позавидуешь

Место, где можно одновременно принять холодный душ и согреться

«В одном из краников — мыло, из другого течет вода, а 3-й — сушилка для рук. Угадайте с 1-го раза, что есть что. Я не смог»

«На днях увидел эти стулья в боулинге. Ага, они не выдвигаются»

«Предполагаю, что на этом унитазе нужно сидеть вполоборота»

«Заселяюсь в комнату № 306. Не пойму, в какую сторону мне идти»

«В отеле посчитали, что дверные ручки в душе не нужны. Поэтому, чтобы помыться и не намочить все снаружи, мы подкладываем под дверь полотенце»

«В отпуске снял квартиру с девушкой и ее родителями. Только посмотрите на комнату между нашими спальнями»

«Я буквально боюсь пользоваться ею, потому что тесть в любой момент может застать меня сидящим на унитазе».