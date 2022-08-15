20+ человек, для которых банальный поход в магазин обернулся историей на миллион

Для того чтобы получить новые впечатления, не всегда нужно ехать на край света, порой для этого достаточно сходить в ближайший магазин. Колоритные кассиры, неординарные покупатели и нетипичные товары способны изумить кого угодно.

Мы в ADME считаем, что супермаркеты могут быть настоящим кладезем нетривиальных историй и фотографий, и наша статья — прямое тому доказательство.

«В нашем супермаркете продают яйцо Годзиллы — так написано на табличке. Для него даже сделали специальный манеж»

На самом деле это арбуз.

Скидка спит

«Быть красивой просто⁠⁠. Я бы даже сказал, элементарно»

Когда даже ради красивого кассира не изменяешь своим вкусам

Зашла в магазин прикупить себе штанишки и из белья что-нибудь посмотреть. Штаны не нашла, зато набрала трусов всяких разных. Подхожу к кассе, небольшая очередь. Стою и вижу, что за кассой симпатичный парень, наши взгляды пересеклись, я ему улыбнулась, и, пока очередь не дошла до меня, он улыбался и смотрел на меня. Подошел мой черед, он начал пробивать трусы, а там кружевные, с единорожками, со Спанч Бобом, с медвежонком, даже леопардовые были. И смешно, и стыдно. © Палата № 6 / VK

«Наметили на выходных вечеринку с гостями. Заехали в магазин докупить мелочи. На кассе обсуждаем, во сколько сбор, кто что будет готовить»

«И тут кассир произносит: „Что за безумную вечеринку вы там планируете?“ Непонимающим взглядам смотрим с супругой на кассира, друг на друга, а потом в тележку с купленным. И как по команде начинаем вместе ржать. Действительно, вечер обещает быть нескучным».

Так выглядит ад перфекциониста

«Зашел я, значит, в магазин, а там сидит такой красавец. Зовут Кузьма»

Когда продавец прав, но от этого только грустнее

Зашел недавно в овощной магазин. Передо мной стоит мужик у кассы и на калькуляторе пересчитывает все то, что ему говорит продавец. На протяжные вздохи продавца и закатывание глаз мужик отвечает, мол, я проверяю, потому что неоднократно бывало, когда обманывали. На что женщина с невозмутимым лицом отвечает: «А где не обманывают?» © AzNOBik / Pikabu

«Теленок, олень, змея».

«В моем супермаркете выделили одну кассу специально для пожилых людей, которые любят поболтать с кассиром, чтобы не бесить других покупателей»

Свободная касса. Точнее, свободная киса

Да судя по морде тут скорее «Га-а-аля, у нас отмена!» © Teika / Pikabu

Ведьм обслуживают вне очереди

Стояла недавно в очереди в супермаркете, к каждой кассе очень много людей. У меня в руках всего одна метла, больше ничего не нужно было, а впереди меня люди с кучей различных товаров. Грустно жду, как вдруг открывается соседняя касса, женщина-кассир окликает меня и говорит громко: «Девушка с метлой, проходите вне очереди, пожалуйста!» Стало так приятно, что меня заметили среди этой толпы. Рассчитываюсь на кассе и слышу, как маленький мальчик спрашивает у своего отца: «Пап, а девушку с метлой пропустили первой, потому что она ведьма?» © Палата № 6 / VK

Сотрудники супермаркета вырезали дно у корзин для белья, чтобы воришки не накидали туда товаров и не сбежали

Вот так купишь бутылку воды, а она с сюрпризом

«В местном супермаркете постарались воссоздать для грибов естественную среду обитания»

Орехи вкусные. Проверено

Иногда продавцы всеми силами пытаются экономить ваши деньги, потому что не верят, что они у вас есть

Решила пожить красиво и купить икру в кои-то веки. Но продавщица на кассе как увидела, так нахмурилась и говорит: «А вы в курсе, сколько она стоит?» Я была в курсе, но растерялась, а она настаивает: «Вы, наверное, не поняли, какая она дорогая. Вы уверены, что она вам нужна?» Я была уверена, но слегка обалдела. Тогда продавщица приняла решение за меня и сказала: «Нет, не стоит вам так тратиться» — и убрала икру. Видимо, я не выгляжу как человек, который может себе что-то позволить. © Палата № 6 / VK



«В моем супермаркете есть торговый автомат для продажи книг»

Когда пришел в магазин, а до тебя тут уже как будто пронеслось стадо слонов

Супермаркет в Венеции — это отдельный вид искусства

Очередь к кассе — то еще испытание прочности нервов

Стоим к кассе в магазине. Перед нами бабулька и парень молодой. Парень упорно подкатывает к кассирше и тянет время. Вся очередь уже кипежует, мол, быстрее давай, не один тут, а он ни в какую. И тут бабулька не вытерпела и говорит: «Ладно бы с красивой флиртовал, а тут на что смотреть?» Девка на кассе красная, парень свалил тут же. © Подслушано / VK

«Обнаружили с женой очень интересный товар на нижней полке. От продавца узнали, что его отдадут бесплатно, да еще и в подарок презентуют корм (лишь бы забрали кису)»