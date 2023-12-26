20 человек, которые круто маскируют подарки. В жизни не угадаешь, что там внутри

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Для одних людей упаковка подарков — это просто баловство, для других — отдельный вид искусства, в котором они стараются достигнуть совершенства. Чувство предвкушения, возникающее при виде таких сюрпризов, в которых внешнее не соответствует внутреннему, иногда важнее самих презентов.

«Парусник сделан из картона, клейкой ленты и упаковочной бумаги, а внутри зонтик. Традиция у нас в семье такая — смешно упаковывать подарки»

«Участвую в тайном обмене подарками и упаковал свой сюрприз в виде толстой крысы»

Идеальный способ упаковать телефон

«Внутри этой ламы находится рамка для фотографий»

Как правильно упаковать клюшку для гольфа

«Каждый год я пытаюсь креативно замаскировать подарок для моей сестры. Мне кажется, в этом году я зашел слишком далеко. А внутри набор косметики»

«Участвую в Тайном Санте. Никто не догадается, что внутри»

Когда креативное начало скрыть невозможно

«Вот как я упаковал настольную игру и мягкий плед»

«Вот как я упаковала подарок для сестры в этом году. Это кошелек»

Простенько и со вкусом

«Каждый год мы маскируем зонтик так, чтобы его невозможно было узнать среди подарков»

«Жена хотела новый дом. Ну что ж...»

«Мама попросила меня упаковать для нее пару подарков. Думаю, я справилась»

«Сестра упаковала подарок для меня в виде огнедышащего дракона! А внутри была коробка для часов, которую она сделала для меня»

«Отец посоветовал мне проявить креатив при упаковке презента для мамы. Внутри было три подарка: тренога, чайник и перчатки»

«На самом деле это не санки — это зонтик»

«Сделал для участия в Тайном Санте подарочную коробку в виде унитаза»

Внутри вертолета — очки виртуальной реальности

«Это не гавайская гитара, а подарочная карта книжного магазина»