20 человек, которые круто маскируют подарки. В жизни не угадаешь, что там внутри
Для одних людей упаковка подарков — это просто баловство, для других — отдельный вид искусства, в котором они стараются достигнуть совершенства. Чувство предвкушения, возникающее при виде таких сюрпризов, в которых внешнее не соответствует внутреннему, иногда важнее самих презентов.
«Парусник сделан из картона, клейкой ленты и упаковочной бумаги, а внутри зонтик. Традиция у нас в семье такая — смешно упаковывать подарки»
«Участвую в тайном обмене подарками и упаковал свой сюрприз в виде толстой крысы»
Идеальный способ упаковать телефон
«Внутри этой ламы находится рамка для фотографий»
Как правильно упаковать клюшку для гольфа
«Каждый год я пытаюсь креативно замаскировать подарок для моей сестры. Мне кажется, в этом году я зашел слишком далеко. А внутри набор косметики»
«Участвую в Тайном Санте. Никто не догадается, что внутри»
Когда креативное начало скрыть невозможно
«Вот как я упаковал настольную игру и мягкий плед»
«Вот как я упаковала подарок для сестры в этом году. Это кошелек»
Простенько и со вкусом
«Каждый год мы маскируем зонтик так, чтобы его невозможно было узнать среди подарков»
«Жена хотела новый дом. Ну что ж...»
«Мама попросила меня упаковать для нее пару подарков. Думаю, я справилась»
«Сестра упаковала подарок для меня в виде огнедышащего дракона! А внутри была коробка для часов, которую она сделала для меня»
«Отец посоветовал мне проявить креатив при упаковке презента для мамы. Внутри было три подарка: тренога, чайник и перчатки»
«На самом деле это не санки — это зонтик»
«Сделал для участия в Тайном Санте подарочную коробку в виде унитаза»
Внутри вертолета — очки виртуальной реальности
«Это не гавайская гитара, а подарочная карта книжного магазина»
Новогодняя пора полна не только сюрпризов, но и маленьких чудес, и они происходят даже с теми, кто в них не верит.
Фото на превью RawrCal / Reddit, geoffreythehamster / Reddit
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