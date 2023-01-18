20 человек, которые не могут пройти мимо диковинной вещицы и сразу кричат: «Дайте две!»

Для одних людей комиссионные магазины — это сборище ненужного хлама, а для других — место, где можно отыскать неповторимые вещи за бесценок. Люди второго типа умеют разглядеть в кучах барахла находки, которые просто кричат о своей уникальности.

«Я увидела в комиссионке просто возмутительные тарелки. Не знаю зачем, но они мне нужны!»

«Жена застукала меня, когда я фотографировал свою недавно купленную кружку с оленем»

«Купила красивый металлический поднос. Положу на него орехи и конфеты и поставлю на праздничный стол!»

«Я увидела это, и у меня появилась масса вопросов. Это символ кошки с желудком, полным мышей? Это мышиный домик в форме кошки? Почему он розовый?»

«Почему некоторые мыши похожи на сипух и опоссумов? Для чего эта штука? Я была достаточно заинтригована, чтобы заплатить $ 4,99».

Эта кружка слишком красива, чтобы пройти мимо, и слишком непрактична, чтобы ею пользоваться

«Купил на интернет-барахолке детский аттракцион из 1950-х. Он до сих пор работает»

«Урвала в комиссионке кошелек с ручной росписью. Он такой дурацкий! Но я его обожаю»

«Идеальный декоративный чайник за $ 3? Конечно, беру!»

«Приберегу для следующего Хеллоуина!»

Мимимишными бывают не только котики. Поросята тоже ничего

«Я влюбилась в эту лейку, которую нашла на барахолке. А вот моя кошка от нее не в восторге»

«Купил рубашку в комиссионном магазине за $ 1,99. Моя жена ее ненавидит»

«Заплатила за „кошачьи“ часы $ 2,99, и они того стоили! Кстати, раз в час они мяукают»

«Никогда не думал, что увижу эти туфли в секонд-хенде»

«Как только я увидела глаза, смотрящие на меня из коробки, я поняла, что они просто созданы для меня. Теперь наш туалет обклеен обоями Gucci за $ 45»

«Сегодня нашла в комиссионке такую красоту и не могу дождаться, когда добавлю ее в свою коллекцию!»

«Плоский кот стоил $ 5. Я должен был его купить»

«Отыскала вот такое блюдо в виде свинки для духовки или микроволновки всего за $ 8»

«Урвал в комиссионке красивый старый телефон. Мы пробуем его подключить»

«Купил металлическую статую жирафа в одном из магазинов. Я был поражен, что она стоит всего $ 20»