20+ человек, которые позволили своему внутреннему шопоголику разгуляться при виде причудливой вещицы

Как бы люди в магазинах ни старались себя сдерживать и не покупать ненужное, очень часто может попасться какая-нибудь безделушка, пройти мимо которой нет сил. Это может быть старинная вывеска, оригинальные салатные ложки или милый цветочный горшок.

Мы в ADME за любое проявление индивидуальности, поэтому не смогли пройти мимо людей, которые выражают ее с помощью милых штуковин.

Лучший способ потратить деньги — купить эту картину

«Моя лучшая находка! Я была в восторге, когда увидела его»

«Я все еще восхищаюсь этой старинной вывеской из оптики»

Порой на обычной кружке можно увидеть изображение полное драмы, с множеством действующих лиц и намеком на кульминацию и развязку

Растение, которому предстоит жить в центре лягушачьего хоровода, просто обречено процветать

«Сегодня обнаружила эту малышку. Наверное, у меня сейчас такой период, когда чем больше ваз, тем лучше»

«Меня терзают смутные сомнения, что крышечка из другого набора. Впрочем, в этом сочетании что-то есть»

«Я художник, поэтому в восторге от этого значка»

Цветочный горшок в виде гусеницы? Невозможно пройти мимо и не купить

«Мои новые ложки для салата»

Сложно пройти мимо такого зеркала

«Была ли мне нужна эта шелковая цветочная гирлянда? Нет. Жалею ли я об этой покупке? Тоже нет»

«Купила сегодня кувшин в виде клубники. Я от него просто в восторге»

«Может, я чокнутая, но я просто влюбилась в эту старую керамическую штуку. Правда, я не знаю, что это такое»

«На выходных купил эту ламу в антикварном магазине. В седле не хватало камней, так что я добавил немного бирюзы»

«Даже не знала, что мне нужны эти вьетнамки, пока не увидела их»

«Я любуюсь этим набором для соли и перца вот уже 2 месяца каждый раз, когда бываю в этом магазине. Продавец заметил это и сделал мне скидку»

Кажется, эта милая парочка готова любоваться на себя целую вечность

«Как только я увидела этот шкафчик, сразу поняла, что должна забрать его с собой»

«Купила свой первый дом. А какие у вас оправдания, чтобы не идти за мечтой?»

«Моя девушка не хотела, чтобы я их покупал, поэтому я и не стал. Но теперь я начинаю жалеть, что послушал ее»

Думали, это всего лишь газетный лист в рамке? А вот и нет