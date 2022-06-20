20+ человек, которые позволили своему внутреннему шопоголику разгуляться при виде причудливой вещицы
Как бы люди в магазинах ни старались себя сдерживать и не покупать ненужное, очень часто может попасться какая-нибудь безделушка, пройти мимо которой нет сил. Это может быть старинная вывеска, оригинальные салатные ложки или милый цветочный горшок.
Мы в ADME за любое проявление индивидуальности, поэтому не смогли пройти мимо людей, которые выражают ее с помощью милых штуковин.
Лучший способ потратить деньги — купить эту картину
«Моя лучшая находка! Я была в восторге, когда увидела его»
«Я все еще восхищаюсь этой старинной вывеской из оптики»
Порой на обычной кружке можно увидеть изображение полное драмы, с множеством действующих лиц и намеком на кульминацию и развязку
Растение, которому предстоит жить в центре лягушачьего хоровода, просто обречено процветать
«Сегодня обнаружила эту малышку. Наверное, у меня сейчас такой период, когда чем больше ваз, тем лучше»
«Меня терзают смутные сомнения, что крышечка из другого набора. Впрочем, в этом сочетании что-то есть»
«Я художник, поэтому в восторге от этого значка»
Цветочный горшок в виде гусеницы? Невозможно пройти мимо и не купить
«Мои новые ложки для салата»
Сложно пройти мимо такого зеркала
«Была ли мне нужна эта шелковая цветочная гирлянда? Нет. Жалею ли я об этой покупке? Тоже нет»
«Купила сегодня кувшин в виде клубники. Я от него просто в восторге»
«Может, я чокнутая, но я просто влюбилась в эту старую керамическую штуку. Правда, я не знаю, что это такое»
«На выходных купил эту ламу в антикварном магазине. В седле не хватало камней, так что я добавил немного бирюзы»
«Даже не знала, что мне нужны эти вьетнамки, пока не увидела их»
«Я любуюсь этим набором для соли и перца вот уже 2 месяца каждый раз, когда бываю в этом магазине. Продавец заметил это и сделал мне скидку»
Кажется, эта милая парочка готова любоваться на себя целую вечность
«Как только я увидела этот шкафчик, сразу поняла, что должна забрать его с собой»
«Купила свой первый дом. А какие у вас оправдания, чтобы не идти за мечтой?»
«Моя девушка не хотела, чтобы я их покупал, поэтому я и не стал. Но теперь я начинаю жалеть, что послушал ее»
Думали, это всего лишь газетный лист в рамке? А вот и нет
А вы перед какими вещицами не можете устоять?
Фото на превью sam_gamgeee / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые позволили своему внутреннему шопоголику разгуляться при виде причудливой вещицы
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