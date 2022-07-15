20 девушек, которые создают такие платья, что окружающим остается лишь ахать от восхищения

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Несмотря на то что сегодня можно купить практический любой наряд, многие рукодельницы предпочитают шить платья сами, чтобы они были по-настоящему уникальными. Кто-то в своем стиле повторяет известные образы, другие изобретают собственные модели, но объединяет их главное: в каждое изделие вложены часы труда и частички души.

Мы в ADME обожаем рассматривать работы людей с золотыми руками, которые из любого куска материи способны создать платье, достойное диснеевской принцессы.

«Сшила платье Золушки. На это ушло 32 часа»

«Я выучилась на дизайнера одежды — и вот моя дипломная работа: платье с оптоволокном»

«Мой собственный наряд принцессы, о котором я мечтала еще в 5 лет»

«Моя мама шьет детскую одежду. В качестве модели и главного вдохновителя, как всегда, моя сестра»

«Я создала платье, вдохновленное сельскими нарядами 1970-х годов»

«Сшила себе наряд на выпускной!»

«Мое пышное платье по мотивам „Звездных войн“»

«Я сама сшила себе свадебное платье по винтажной выкройке 1970-х годов»

«Мой выпускной наряд, в котором я планирую получать степень магистра!»

«За последние 1,5 месяца сшила 7 платьев. Вот, например, хлопковое на нитке-резинке»

«Шитьем я занимаюсь совсем недолго и непрофессионально. И вот он — первый результат»

«Платье от плохого настроения. Повышенное внимание со стороны мужчин и подруг гарантировано!»

«Я вдохновилась работами дизайнера Теуты Матоши и сшила такую красоту!»

«Создала наряд своей мечты на День святого Патрика и очень горжусь тем, что получилось!»

Из блестящих занавесок может получиться что-то действительно стильное

«Сварганила платье для племянницы и так горжусь им!»

«Этот наряд я сшила в прошлом году, когда мне было 16 лет, для своего школьного проекта»

«Сшила платье Дейенерис из „Игры престолов“. Я купила 10 метров голубого шифона и вручную раскрасила ткань, чтобы получить золотую отделку»

Клубники много не бывает

«Сшила солнечно-желтое платье с карманами и резинкой на спине из парусины»

Спина заставила меня ахнуть. Великолепное платье! © tatertotextremesour / Reddit