20 девушек, которые создают такие платья, что окружающим остается лишь ахать от восхищения
Несмотря на то что сегодня можно купить практический любой наряд, многие рукодельницы предпочитают шить платья сами, чтобы они были по-настоящему уникальными. Кто-то в своем стиле повторяет известные образы, другие изобретают собственные модели, но объединяет их главное: в каждое изделие вложены часы труда и частички души.
Мы в ADME обожаем рассматривать работы людей с золотыми руками, которые из любого куска материи способны создать платье, достойное диснеевской принцессы.
«Сшила платье Золушки. На это ушло 32 часа»
«Я выучилась на дизайнера одежды — и вот моя дипломная работа: платье с оптоволокном»
«Мой собственный наряд принцессы, о котором я мечтала еще в 5 лет»
«Моя мама шьет детскую одежду. В качестве модели и главного вдохновителя, как всегда, моя сестра»
«Я создала платье, вдохновленное сельскими нарядами 1970-х годов»
«Сшила себе наряд на выпускной!»
«Мое пышное платье по мотивам „Звездных войн“»
«Я сама сшила себе свадебное платье по винтажной выкройке 1970-х годов»
«Мой выпускной наряд, в котором я планирую получать степень магистра!»
«За последние 1,5 месяца сшила 7 платьев. Вот, например, хлопковое на нитке-резинке»
«Шитьем я занимаюсь совсем недолго и непрофессионально. И вот он — первый результат»
«Платье от плохого настроения. Повышенное внимание со стороны мужчин и подруг гарантировано!»
«Я вдохновилась работами дизайнера Теуты Матоши и сшила такую красоту!»
«Создала наряд своей мечты на День святого Патрика и очень горжусь тем, что получилось!»
Из блестящих занавесок может получиться что-то действительно стильное
«Сварганила платье для племянницы и так горжусь им!»
«Этот наряд я сшила в прошлом году, когда мне было 16 лет, для своего школьного проекта»
«Сшила платье Дейенерис из „Игры престолов“. Я купила 10 метров голубого шифона и вручную раскрасила ткань, чтобы получить золотую отделку»
Клубники много не бывает
«Сшила солнечно-желтое платье с карманами и резинкой на спине из парусины»
- Спина заставила меня ахнуть. Великолепное платье! © tatertotextremesour / Reddit
А какую красоту своими руками любите создавать вы?
Фото на превью fancy_cat_pants / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 девушек, которые создают такие платья, что окружающим остается лишь ахать от восхищения
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