10 видов обуви, которые под внешним удобством скрывают уйму проблем

Что может быть универсальней и гармоничней, чем классические кеды? Сейчас их носят и с джинсами, и с платьями. Плюс многие считают кеды самой удобной обувью на свете. Вот только есть нюанс: ношение кед чревато стрессовым переломом. Это трещина в кости, вызванная постоянной нагрузкой. Если не лечить такой тип перелома, то это может привести к более серьезному и долгосрочному повреждению кости. Основная проблема кед — тонкая жесткая подошва, которая характерна для классической модели. К тому же они узкие и полноценно не поддерживают стопу. Кроме стрессового перелома кеды грозят болью в пятках и воспалением сухожилий. Решить проблему можно с помощью ортопедической стельки или подкладки.