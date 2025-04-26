8 фактов об ирландских кочевниках, которые отказываются жить по чужим правилам

Жизнь ирландских кочевников всегда окружали стереотипы — как романтические, так и не слишком лестные. Многие музыканты вдохновлялись песнями «пэйви» при создании своих произведений, ведь с древних времен кочевники славились не только красочными кулачными боями, но и музыкой.

Между прочим, известный актер Шон Коннери был потомком ирландских путешественников. Его прадед родился в ирландском графстве Уэксфорд, а позже эмигрировал в Великобританию. Кстати, даже если человек, не являющийся кочевником по крови, свяжет себя узами брака с выходцем из этого народа, «пэйви» он все равно не станет.