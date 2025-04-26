Шон Коннери шотландец. Хотя в богеме почти все смешанные-перемешанные, всё возможно.
8 фактов об ирландских кочевниках, которые отказываются жить по чужим правилам
Ирландские путешественники, или, как они сами себя называют, «пэйви», нередко становятся героями художественных произведений. Представителей этого народа можно увидеть в фильме «Большой куш» и сериале «Острые козырьки». При этом повседневную жизнь кочевников до сих пор окружают множество мифов и предрассудков, и не всем из них удается вписаться в современный мир.
Ирландских кочевников ошибочно причисляют к ромам
Хотя многие традиции и образ жизни ирландских странников (или путешественников, как их еще называют) и ромов похожи, у этих народов разное происхождение. Кочевники имеют общих предков с оседлыми ирландцами, но разошлись с ними около 360 лет назад. Ранее предполагалось, что путешественники произошли от ирландцев, которых в середине XIX века согнали с земель, однако историки опровергли эту теорию.
Три века путешественники переезжали из одного города в другой, выполняя небольшие работы для местных жителей, продавая животных и цветы. Символом ирландских кочевников стала ярко раскрашенная кибитка с полукруглой крышей, запряженная лошадьми.
Жизнь ирландских кочевников всегда окружали стереотипы — как романтические, так и не слишком лестные. Многие музыканты вдохновлялись песнями «пэйви» при создании своих произведений, ведь с древних времен кочевники славились не только красочными кулачными боями, но и музыкой.
Между прочим, известный актер Шон Коннери был потомком ирландских путешественников. Его прадед родился в ирландском графстве Уэксфорд, а позже эмигрировал в Великобританию. Кстати, даже если человек, не являющийся кочевником по крови, свяжет себя узами брака с выходцем из этого народа, «пэйви» он все равно не станет.
Хотя их называют кочевниками, они больше не кочуют
Во второй половине прошлого века правительство решило искоренить кочевой образ жизни и интегрировать путешественников в общество. Если раньше «пэйви», перемещаясь по стране, могли разбить лагерь на пустом поле или стоянке для трейлеров, то теперь им отвели отдельные участки на окраинах населенных пунктов, где они должны были проживать постоянно. Однако эти стоянки были плохо оборудованы и зачастую лишены элементарных удобств, а сами кочевники в результате оказались в изоляции.
До сих пор многие путешественники сетуют на недостаток удобств. Пока семьи годами стоят в очереди на социальное жилье, им приходится ютиться в трейлерах и нарушать закон, останавливаясь на обочинах дорог.
В самих лагерях зачастую нет электричества и канализации, а за водой приходится ходить к единственному источнику. Тем не менее гордые «пэйви» предпочитают селиться ближе к природе, а не в городе, поскольку только здесь они могут следовать вековым традициям своего народа.
Поддерживать чистоту в доме на колесах может быть непростым делом
Вопреки стереотипам ирландские путешественники очень трепетно относятся к чистоте в доме. Даже если трейлер не подключен к водопроводу, они не поленятся сходить к ближайшему источнику воды хоть пятьдесят раз, лишь бы внутри все сияло. Для очистки любых поверхностей, включая пол и посуду, иногда используется разведенный отбеливатель. Причем у многих кочевников есть отдельное ведро для мытья пола в каждой комнате.
Чтобы сохранить обстановку в неприкосновенности, некоторые «пэйви» прячут мебель под специальным пластиком — так она дольше не портится. Этот материал кочевники покупают на рынках. Некоторые путешественники даже не готовят в своих трейлерах и не едят под крышей, чтобы дом не пропитался неприятными запахами. Кроме того, хозяйка может предложить своим гостям устроиться на полу, чтобы те невзначай не запачкали мебель.
Многие ирландские путешественники не используют раковину для мытья посуды. Обычно они ставят в нее тазик, наполняют его подогретой водой и уже в нем моют кастрюли и сковородки. Некоторые просто вынуждены так поступать, так как их дома не подключены к водопроводу и канализации, другие же просто следуют определенной традиции. Кстати, по какой-то причине многие кочевники ни за что не будут мыть руки в кухонной раковине.
Большинство детей не доучиваются в школе
Ирландские путешественники стараются сохранить свои традиции и привычный уклад жизни. В их культуре мужчина должен работать и обеспечивать семью, а женщина — заниматься домом. Поэтому после начальной школы мальчики обычно начинают помогать отцу на работе, перенимая его ремесло, а девочки трудятся дома с матерями. И хотя ситуация постепенно меняется, и ирландские путешественницы все чаще задумываются о карьере, процент детей из этого сообщества, которые заканчивают школьное образование, остается удручающе низким.
Причина не только в традициях, но и в том, что другие ученики, да и многие учителя, относятся к ирландским путешественникам с предубеждением. Ребят «пэйви» зачастую даже не учат элементарным вещам, а просто пересаживают на задние парты, отделяя от остального класса, и дают самые простые задания. В результате дети чувствуют себя никому не нужными и предпочитают продолжить учебу дома. Сейчас власти пытаются изменить эту ситуацию, потому что без подходящего образования найти работу почти невозможно.
Лошади остаются самой большой ценностью кочевников
Хотя большинство ирландских путешественников больше не странствуют, лошади все равно остаются важной частью их жизни. Некоторые семьи разводят коней и пони на продажу, другие просто держат несколько животных.
Ярмарки лошадей считаются одним из самых важных событий в жизни кочевников. На них раз в год собираются семьи со всей страны. Здесь продают и покупают коней, автомобили и фургоны, а также проводятся показательные заезды. На этих же ярмарках часто знакомятся молодые люди и заключаются помолвки, поэтому девушки стараются приехать на праздник в своих лучших нарядах.
Заключение выгодной сделки при покупке или продаже коня — это целое искусство, которое мальчики перенимают от своих отцов. В процессе торга участники не раз хлопают друг друга по ладоням, прежде чем договориться об окончательной цене. Другая важная традиция, которой следуют, — искупать только что приобретенную лошадь. Выглядит это очень живописно: молодежь отважно гарцует по речке на неоседланных скакунах
Девочки не покидают родительского дома до свадьбы
Большинство путешественников не заключают браки вне своей общины. Девушки обычно остаются под одной крышей с родителями до тех пор, пока не выйдут замуж, не важно, сколько им лет. Причем жизнь молодежи регламентирована строгими правилами: никаких вечеринок или ночевок у подружек. Свидания разрешаются только в том случае, если молодые люди собираются пожениться. Поэтому многие барышни стараются выйти замуж как можно раньше.
Мать нескольких детей пользуется уважением в общине, а с возрастом может стать настоящим матриархом, к чьему мнению будут прислушиваться. Кроме того, многие молодые замужние женщины могут пользоваться большей свободой, чем холостые девушки.
Бракосочетание может влететь в копеечку
Чего бы невеста ни захотела на свою свадьбу, она обязательно это получит. Некоторые девушки могут сшить себе платье, украшенное драгоценными камнями, со шлейфом в 15 метров. Другие вставляют в наряды механических бабочек, которые машут крылышками, если нажать на кнопку.
Кроме того, в церемонии участвует мини-невеста — маленькая девочка, одетая точно так же, как и будущая супруга. Обычно на организацию свадьбы тратятся приличные деньги, чтобы устроить настоящее празднество. Кроме того, жених может рассчитывать на внушительное приданое.
Женщины кочевников гордятся своими волосами
Для ирландских путешественниц их шевелюры — предмет истинной гордости. Обычно девушки отращивают длинные волосы и тщательно за ними ухаживают. Даже раньше, когда во время скитаний кочевницам не удавалось толком искупаться, они обязательно мыли волосы, пусть и дождевой водой.
Вместо шампуня зачастую использовали яйцо или карболовое мыло, а затем смазывали пряди оливковым маслом и заплетали в косы. Это был целый ритуал, в котором участвовали женщины разных поколений.
С волосами у ирландских путешественников связано много традиций и поверий. Так, косы обычно украшают красными лентами, чтобы отвратить опасность. Девушка никогда не подберет гребень, лежащий на дороге, — ведь он может принадлежать фее Банши, которая за ним вернется.
Волоски, оставшиеся в расческе, ни в коем случае нельзя выбрасывать: если они попадут в чужие руки — жди беды. Поэтому женщины хранят волосы в бутылках или сжигают их. После кончины близкого человека многие женщины отстригают косы в знак скорби.
Кстати, в жизни другого кочевого народа — туарегов — тоже немало удивительных моментов.
Комментарии
Их ещё называют "белые цыгане", хотя это, наверное, политнекорректно. В сериале "Чисто английские убийства" была серия с ними, в сериале "Богатые люди" (кажется) семья кочевников - главные герои.
Ирландские цыгане. Более интересно было бы почитать, как они отделились от остальных м стали кочевать. Ведь это произошло относительно недавно. По поводу ведра для каждой комнаты - не верю, т.к просто ну негде хранить столько ведер, может, кто-то и так делает, но точно не большинство). Про мыть посуду в тазу - ну а как ещё ее мыть, если водопровода нет. Руки под кухонным краном (видимо, водопровод появился) - ну так очень многие и у нас мыть руки обязательно идут в ванную. Про чистоту - думаю, тут больше от самой хозяйки зависит.Описан быт типичных цыган. В общем, пошла гуглить историю их отделения ;))