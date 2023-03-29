20+ девушек похвастались своим маникюром, от которого сложно отвести взгляд
Даже маленькая перемена во внешности улучшает настроение. Так, например, новый цвет маникюра может вызывать неописуемые эмоции, которые принесут радость не только обладательнице ногтей, но и окружающим. Фантазия некоторых мастеров, будь то любитель или профессионал, не имеет границ, и результат их работы выглядит как произведение искусства.
«Я самоучка. Практикуюсь 1,5 года»
- Ну ничего себе! Как такое вообще возможно нарисовать на ногтях? Невероятно! © vegetableblack / Reddit
«Нарисовала на ногте собаку-мем»
Большая волна в Канагаве
«Тема моего маникюра — инопланетяне и лава-лампа»
«Не могла решить, какой выбрать, поэтому сделала оба варианта»
«Чувствую себя счастливее, когда смотрю на свои яркие ноготки»
«Мне снились розовые киты, которые умели летать. Наутро, чтобы не забыть, я тут же сделала заметки для рисунка»
«Я готова к весне»
«Этот маникюр делали более 2 часов. Ногти на одной руке короче для того, чтобы я могла играть на гитаре»
«Я долго практиковалась»
«Впервые сама украсила ногти кристаллами»
«Руны нарисованы вручную. Помогал мой муж»
«Играю с блестками и фольгой»
«Решила снова нарисовать этот пейзаж, но теперь на своих ногтях»
«Сделала рисунок в виде крыльев бабочки, чтобы передать весеннее настроение»
«Практиковалась с гель-лаком»
«Подсолнухи Винсента»
«Пытаюсь улучшить свои навыки»
«Решила сразить мужа наповал своим маникюром. Он посмотрел и как воскликнет: „Да ладно!“»
«Сделать себе такой маникюр было непросто»
«Учусь делать маникюр своей жене, потому что ее мастер переехала. Еще и экономим. По профессии я автотехник»
- Не муж, а золото. © TheStuffITolerate / Reddit
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Фото на превью Sen_Sational / Reddit
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