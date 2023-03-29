20+ девушек похвастались своим маникюром, от которого сложно отвести взгляд

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Даже маленькая перемена во внешности улучшает настроение. Так, например, новый цвет маникюра может вызывать неописуемые эмоции, которые принесут радость не только обладательнице ногтей, но и окружающим. Фантазия некоторых мастеров, будь то любитель или профессионал, не имеет границ, и результат их работы выглядит как произведение искусства.

«Я самоучка. Практикуюсь 1,5 года»

Ну ничего себе! Как такое вообще возможно нарисовать на ногтях? Невероятно! © vegetableblack / Reddit

«Нарисовала на ногте собаку-мем»

Большая волна в Канагаве

«Тема моего маникюра — инопланетяне и лава-лампа»

«Не могла решить, какой выбрать, поэтому сделала оба варианта»

«Чувствую себя счастливее, когда смотрю на свои яркие ноготки»

«Мне снились розовые киты, которые умели летать. Наутро, чтобы не забыть, я тут же сделала заметки для рисунка»



«Я готова к весне»

«Этот маникюр делали более 2 часов. Ногти на одной руке короче для того, чтобы я могла играть на гитаре»

«Впервые сама украсила ногти кристаллами»

«Руны нарисованы вручную. Помогал мой муж»

«Играю с блестками и фольгой»

«Решила снова нарисовать этот пейзаж, но теперь на своих ногтях»



«Сделала рисунок в виде крыльев бабочки, чтобы передать весеннее настроение»

«Практиковалась с гель-лаком»

«Подсолнухи Винсента»

«Пытаюсь улучшить свои навыки»

«Решила сразить мужа наповал своим маникюром. Он посмотрел и как воскликнет: „Да ладно!“»

«Сделать себе такой маникюр было непросто»