20+ доказательств того, что в одежде, сделанной своими руками, можно выглядеть круче моделей с подиума

Наступающие осенне-зимние холода намекают на необходимую смену гардероба. И если для многих людей выбор теплой одежды может стать проблемой, то для рукодельниц это всего лишь способ продемонстрировать свой талант. Ведь они спокойно могут сшить или связать нечто нетривиальное себе и близким.

«Я связала нам однотипные свитеры, чтобы объявить близким о своей беременности»

«Женился полгода назад. Увидел в интернете носочки с акулой, очень понравились. Скинул супруге, говорю: «Поищи, закажи такие — буду тоже шаркать по дому»

«Спустя какое-то время прихожу с работы, а жена вручает мне это. Не знал, что она так умеет».

«Я постоянно шью пальто, поэтому каждое из них надеваю только один раз. Этот экземпляр вдохновлен стилем Кейт Миддлтон»

«Свекровь связала мне этот кардиган около 2 лет назад. Без преувеличения это моя самая любимая и элитная вещь в гардеробе»

«Когда я говорю супругу, что удачно вышла замуж, то имею в виду не только его».

«Сейчас такое разнообразие трикотажа, что я отдыхаю, когда шью вещь себе, детям или знакомым. Это дочке — теплое худи с начесом. На зиму супер!»

Пес по кличке Балу (в миру Бублик) решил поделиться шерстью со своей хозяйкой. Теперь у нее есть теплый капор

«Мое зимнее пальто изжило себя, и я понимала, что надо покупать что-то новое. Решила сшить парку. Косяков много, но в целом я горжусь собой. Мне тепло, а это главное!»

«Я связала кофту для беременных, которая после родов легко превращается в одежду для кормления»

«Понравилось мне шить верхнюю одежду! Для дочери смастерила тренч из мембранной ткани. Он теплее, чем магазинная куртка на тонком синтепоне»



«Люблю вязать красивые шапочки»

«Сшила зимнее пальто для подруги. Уже несколько лет меня не отпускала идея крупногабаритной вышивки на пальто. И этот момент настал!»

«Я хотела воссоздать пальто, которое было у меня в колледже, и получилась эта зимняя куртка на фланелевой подкладке. Мне очень нравится, как все получилось!»

«Мне нужны люди, которые оценят мое чувство юмора»

«Я — королева ящериц». (Эти слова в одном из эпизодов мультипликационного сериала «Симпсоны» произносит альтер эго Лизы. Сама фраза является отсылкой к песне группы The Doors «Die Geburt des Lizard King». — Прим. ADME).

«Впервые взяла крючок в руки месяц назад. Моя первая законченная работа — хлопковые митенки с отдельным большим пальцем»

«Первая митенка вязалась без малого полторы недели и перевязывалась раз 6. Вторая связалась за 3 вечера».

«Если вы хотите по-настоящему почувствовать себя принцессой, это пальто для вас. Я шила его по выкройке, и результат получился таким, как на картинке»

«Когда тренд на такую пушистую балаклаву пришел, я зареклась: „Вязать это не буду!“ Но моя 10-летняя сестра о-о-очень просила»

«Я вязала это платье долго, но крайне довольна результатом. А еще оно выполнено из кашемировой пряжи, поэтому очень легкое, мягкое и теплое»

«Увидела пальто „Водопад из роз“ в журнале, влюбилась и связала себе такое же»

«Какие же удобные оверсайз-свитеры из ангоры! Я так благодарна нынешней моде за то, что можно одновременно быть в тренде и чувствовать себя в комфорте!»

«Я сшила свое первое шерстяное пальто. И у него такие крутые рукава!»

«Связала плед с капюшоном в виде Чеширского Кота. Приятно, знаете ли: идешь такая себе, а люди вокруг улыбаются»

«Я решила, что у меня одни бабкины свитеры какие-то и надо заиметь что-то молодежное (а я еще „молодежь“). Взяла я крючок и связала простой укороченный свитерок!»

«Сшила съемный капюшон, чтобы не мерзнуть зимой»

«В журнале по вязанию я увидела красное пальто и пропала. Так захотела себе связать, что просто бросила все дела и помчалась покупать пряжу!»

«Только я решила идею оставить прежнюю, а вот узоры сделать по-своему! В итоге у меня получилось пальто „Жар-птица“».