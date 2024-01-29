20 фото с такой мощной разницей, что челюсть сама на пол падает

Правильно говорят — все познается в сравнении. Масштаб многих вещей и явлений не то что оценить, но и представить-то сложно, если их не с чем сравнить. К примеру, все мы знаем, что мейн-куны крупнее обычных кошек. Но вот насколько, можно понять, только если увидеть их рядом друг с другом. Вот мы и решили поискать фотографии, на которых запечатлена колоссальная разница.

«Те же шорты, только я на 20 кг легче»

«Сверху — сортовая малина, а снизу — дикая, которую я собрала в лесу»

«Вот как я рисовал в 2013 году и в 2017. Горжусь собой»

«Слева — послеродовая прокладка, а справа — обычная»

«Мой усатый в 8 недель и в 8 месяцев»

«Слева — новая щетка, а щеткой справа весь день чистили керамику с раскопок»

На фото 2 одинаковые подушки. Только ту, что слева, не трогали, а на той, что справа, спали каждую ночь в течение года

«Эллиот со своей любимой игрушкой в 4 недели и уже будучи взрослым»

«Слева на фото гайка и болт, которые находятся далеко от моря, а справа — близко к нему»

«Посмотрите, какая разница в цвете между магазинным кленовым сиропом (слева) и домашним (справа)»

«Местечко в северной Калифорнии до и после дождливой зимы»

«Слева Кен 1985 года выпуска, справа — Кен 2018 года»

«Вот как выглядит разница в 13 кг»

«Разница между новой парой ботинок и такой же парой, которую я носил каждый день в течение года»

«Сбросила перед свадьбой около 7 кг. Вот как теперь на мне смотрится платье»

«Разница между летней и зимней шубкой»

«Вот насколько отличается в размерах моя рука и рука моей подруги»

«Мои зубы до и после брекетов»

«Мейн-кун по сравнению с сиамской кошкой»

«Вот как изменилось мое лицо, когда я потеряла почти 100 кг. Иногда я не узнаю себя в зеркале»