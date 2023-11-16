20+ фото, в которые ни за что не поверишь, пока сам не увидишь

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В современном мире мы так привыкли к суете, что даже не замечаем сколько всего увлекательного вокруг. Например, в обычном магазине можно встретить симпатичного зверька в продуктовой тележке или же увидеть своими глазами, как выглядит исток реки посреди леса.

«Мой папа прислал мне фотографию самой большой в мире чугунной сковороды. 3,66 м в диаметре и почти 7,5 т веса»

«Мы живем рядом с океаном. Вот как выглядят внешняя и внутренняя дверные ручки»

«Пчелы отца почему-то сделали такой мед»

О-о-о, вот это вы влипли! Потому что уже была история, когда пчелы делали голубой и зеленый мед. Оказалось, что они лакомились остатками конфет с фабрики неподалеку. А там были искусственные красители. © safarimotormotelinn / Reddit

«Сварил яйцо в воде из горячих источников в Японии»

Оно и до варки было таким? © Boris740 / Reddit

Нет, оно было белым. Дело в том, что сера в воде из горячего источника окрасила скорлупу в черный цвет. © gigacored / Reddit

«Просто немецкий чай. Горячая вода с молоком и чайный пакетик»

Как вы после такого? У вас все хорошо? © SnooStories8559 / Reddit

Кажется, этот кот приготовился к серьезному разговору

Вот что бывает, когда забываешь про мешок картошки на три месяца

«Вот такой арбуз купила моя девушка»

«В местной кофейне используют спагетти вместо палочек для размешивания»

Попросите горячей воды. Это же бесплатные спагетти. © Bejewelled_butthole / Reddit

«В мексиканской закусочной есть робот, который развозит еду по столикам»

«Так выглядит исток реки»

Так вот, оказывается, как делают эти крекеры-рыбки

«Встретил это чудо в магазине. Спросил у хозяйки: „Случаем, не беременна?“ Но та ответила, что нет, просто ее спасли такой»

«Огромная плотина, построенная бобрами. Человек на фото для масштаба»

«Вот такие шарики образовались на яйце, которое снесла моя курица»

Просто кальций. Это означает, что ваши курочки здоровы, и в их рационе много питательных веществ. © hirandomperson123456 / Reddit

Так выглядит обычный фен в разрезе

«Остановился в отеле. На завтрак тут подают мед вот в таком виде»

«В желтом перце оказался зеленый перец»

И как прикажете сидеть на таких лавочках?

Посмотрите еще на фото, на которые смотришь и думаешь: «Блин, да как такое возможно?»

«Два абсолютно случайных человека»

«Мой 10-летний брелок и точно такой же, но совершенно новый»

«Гипермобильные суставы на большом пальце позволяют мне сделать вот так»