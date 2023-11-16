20+ фото, в которые ни за что не поверишь, пока сам не увидишь
В современном мире мы так привыкли к суете, что даже не замечаем сколько всего увлекательного вокруг. Например, в обычном магазине можно встретить симпатичного зверька в продуктовой тележке или же увидеть своими глазами, как выглядит исток реки посреди леса.
«Мой папа прислал мне фотографию самой большой в мире чугунной сковороды. 3,66 м в диаметре и почти 7,5 т веса»
«Мы живем рядом с океаном. Вот как выглядят внешняя и внутренняя дверные ручки»
«Пчелы отца почему-то сделали такой мед»
- О-о-о, вот это вы влипли! Потому что уже была история, когда пчелы делали голубой и зеленый мед. Оказалось, что они лакомились остатками конфет с фабрики неподалеку. А там были искусственные красители. © safarimotormotelinn / Reddit
«Сварил яйцо в воде из горячих источников в Японии»
- Оно и до варки было таким? © Boris740 / Reddit
- Нет, оно было белым. Дело в том, что сера в воде из горячего источника окрасила скорлупу в черный цвет. © gigacored / Reddit
«Просто немецкий чай. Горячая вода с молоком и чайный пакетик»
- Как вы после такого? У вас все хорошо? © SnooStories8559 / Reddit
Кажется, этот кот приготовился к серьезному разговору
Вот что бывает, когда забываешь про мешок картошки на три месяца
«Вот такой арбуз купила моя девушка»
«В местной кофейне используют спагетти вместо палочек для размешивания»
- Попросите горячей воды. Это же бесплатные спагетти. © Bejewelled_butthole / Reddit
«В мексиканской закусочной есть робот, который развозит еду по столикам»
«Так выглядит исток реки»
Так вот, оказывается, как делают эти крекеры-рыбки
«Встретил это чудо в магазине. Спросил у хозяйки: „Случаем, не беременна?“ Но та ответила, что нет, просто ее спасли такой»
- Спасли откуда? Из буфета? Ха-ха. © MisterRoach / Reddit
«Огромная плотина, построенная бобрами. Человек на фото для масштаба»
«Вот такие шарики образовались на яйце, которое снесла моя курица»
- Просто кальций. Это означает, что ваши курочки здоровы, и в их рационе много питательных веществ. © hirandomperson123456 / Reddit
Так выглядит обычный фен в разрезе
«Остановился в отеле. На завтрак тут подают мед вот в таком виде»
«В желтом перце оказался зеленый перец»
И как прикажете сидеть на таких лавочках?
Посмотрите еще на фото, на которые смотришь и думаешь: «Блин, да как такое возможно?»
«Два абсолютно случайных человека»
«Мой 10-летний брелок и точно такой же, но совершенно новый»
«Гипермобильные суставы на большом пальце позволяют мне сделать вот так»
В мире полно сюрпризов, которые мы привыкли не замечать. А ведь некоторым людям даже удается сделать такие крутые фотографии, что выглядят они какими-то нереальными.
Фото на превью Ok_Journalist120 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ фото, в которые ни за что не поверишь, пока сам не увидишь
Поделиться этой статьёй