15+ фотодоказательств того, что в мире полно сюрпризов

Интересное
8 минут назад

В современном мире стало очень сложно кого-то удивить, ведь у нас появился доступ к огромному количеству информации. Однако пользователи интернета продолжают выкладывать в сеть необычные находки из повседневной жизни. Наша фотоподборка докажет, что мир вокруг нас полон сюрпризов, которые скрываются в самых обыденных местах.

«У этой белки свой личный столик в местном ресторане»

«Нашла горошек с улыбающейся мордочкой в своем жареном рисе»

Светлана БМВ
12 часов назад

Продемонстрировала свои аккуратные пальчики и красивый перстень. А с помощью зубочистки и соломинки все горошки будут улыбаться.

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«Эту замерзшую морскую пену я нашел на побережье Мэна»

«В моем местном супермаркете голубые яйца»

Светлана БМВ
12 часов назад

Есть определённые виды кур которые несут голубые яйца. По вкусу они не отличаются от обычных. Но мне больше нравятся белые размера XXL.

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«Вырастил идеально квадратный кристалл соли»

«Смотрите, камень выглядит точь-в-точь как бутерброд!»

«Тень от моей крыши похожа на Дракулу»

«Такие яйца снесли мои курицы на свободном выгуле»

  • Кажется, у них скоро закончатся чернила. Пожалуйста оформите подписку на их пополнение! © Organic_*** / Reddit

«Налил оливковое масло в сковороду, и оно образовало почти идеальный квадрат»

«Остатки скотча в лифте немного напоминают Спанч Боба и Патрика»

«Голубь построил свое гнездо на шипах против голубей»

Светлана БМВ
12 часов назад

Голубь оказался умнее тех кто клеил эти шипы. Он построил гнездо в промежутке между стеной и шипами.

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«Нашел идеально изогнутую спагеттину в упаковке»

«Мой парень нашел макарошки необычной формы»

«Грустный гусь, сидящий в магазине»

«Чипсина, которая упала мне на штаны, идеально совпала с узором ткани»

«Моя яичница превратилась в вулкан»

«Дорожный знак „Осторожно, инопланетяне!“»

  • Вообще-то, этот знак читается так: приближаются лежачие полицейские, пешеходный переход и одностороннее движение. © Guy_volpo / Reddit

«В этом парикмахерском салоне зеркальные часы, которые еще и идут против часовой стрелки, чтобы те, кому делают стрижку, могли в зеркале нормально видеть время»

Фото на превью TurnipProfessional / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
11 часов назад

Все "потрясающе удивительные" фото с Reddit. Такое впечатление что людям там вообще нечем заняться. Может у них есть фото своих эк_скре_ментов необычной формы? Не удивлюсь, если действительно существуют.

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