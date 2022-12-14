20+ наглядных доказательств того, что рецепт крутой фотографии — это не дорогие объективы, а обычный телефон и немного удачи

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Далеко не сразу после изобретения фотоаппарата снимки стали считать искусством. Но когда это произошло, множество изображений наводнили мир, люди стали совершенствовать технологии, покупать различные объективы — все, чтобы сделать самую крутую фотографию. Однако в XXI веке уже нет нужды в сложной технике, ведь в кармане у каждого есть мобильный телефон. Его хватит, чтобы запечатлеть нечто потрясающее.

«Соседский пес решил обнюхать дыру в моем заборе»

Да это же настоящая идиллия

Правильный ракурс на закате может творить чудеса

Это всего лишь засохший чай на дне кружки

Такое ощущение, что Око Саурона смотрит на меня. © corpseluvver / Reddit

Мобильный телефон справится даже со звездным небом. Нужна только небольшая помощь в виде долгой экспозиции

Это один из тех снимков, где качество камеры совсем не важно

«Я снял это с 10-кратным увеличением и потом немного отредактировал. В шоке от того, насколько круто получилось»

Все, что нужно, — это солнце, ракушки и друг на заднем плане. Получилась ловушка для кого-то босоногого

«У меня очень плохое зрение, и все друзья спрашивали, каким я вижу мир без очков. Мне удалось запечатлеть это»

«Затмение я пропустил из-за шторма, зато смог сфоткать недавнее полнолуние во время похода»

Всего лишь снежная ночь, мобильный телефон и немного редактуры

Это настоящий талант — сфотографировать шедевр так, что непонятно, что же лучше: сама статуя или ее фотография

«Случайно сделал такое фото своей посудомоечной машины, пытаясь найти потерявшуюся деталь»

«До редактирования снимка я не замечал, что пауки сделали с замочной скважиной»

Такие фотографии из отпуска на пляже точно будут пересматривать и с гордостью показывать всем друзьям

Невозможно отвести взгляд от этого тумана

И даже мотылькам ночью не скрыться от камеры. Так они проявляются на длинной выдержке

«Я сделал 6 попыток. Этот снимок — чистая удача»

Доказательство того, что снег — это не просто погодное явление, а самая настоящая красота

Удалось телефоном сделать макроснимок обычного мыльного пузыря

Даже в лампочке можно найти вдохновение

Немного поиграть с цветопередачей камеры телефона — и вот что может получиться