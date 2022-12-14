20+ наглядных доказательств того, что рецепт крутой фотографии — это не дорогие объективы, а обычный телефон и немного удачи
Далеко не сразу после изобретения фотоаппарата снимки стали считать искусством. Но когда это произошло, множество изображений наводнили мир, люди стали совершенствовать технологии, покупать различные объективы — все, чтобы сделать самую крутую фотографию. Однако в XXI веке уже нет нужды в сложной технике, ведь в кармане у каждого есть мобильный телефон. Его хватит, чтобы запечатлеть нечто потрясающее.
«Соседский пес решил обнюхать дыру в моем заборе»
Да это же настоящая идиллия
Правильный ракурс на закате может творить чудеса
Это всего лишь засохший чай на дне кружки
- Такое ощущение, что Око Саурона смотрит на меня. © corpseluvver / Reddit
Мобильный телефон справится даже со звездным небом. Нужна только небольшая помощь в виде долгой экспозиции
Это один из тех снимков, где качество камеры совсем не важно
«Я снял это с 10-кратным увеличением и потом немного отредактировал. В шоке от того, насколько круто получилось»
Все, что нужно, — это солнце, ракушки и друг на заднем плане. Получилась ловушка для кого-то босоногого
«У меня очень плохое зрение, и все друзья спрашивали, каким я вижу мир без очков. Мне удалось запечатлеть это»
«Затмение я пропустил из-за шторма, зато смог сфоткать недавнее полнолуние во время похода»
Всего лишь снежная ночь, мобильный телефон и немного редактуры
Это настоящий талант — сфотографировать шедевр так, что непонятно, что же лучше: сама статуя или ее фотография
«Случайно сделал такое фото своей посудомоечной машины, пытаясь найти потерявшуюся деталь»
«До редактирования снимка я не замечал, что пауки сделали с замочной скважиной»
Такие фотографии из отпуска на пляже точно будут пересматривать и с гордостью показывать всем друзьям
Невозможно отвести взгляд от этого тумана
И даже мотылькам ночью не скрыться от камеры. Так они проявляются на длинной выдержке
«Я сделал 6 попыток. Этот снимок — чистая удача»
Доказательство того, что снег — это не просто погодное явление, а самая настоящая красота
Удалось телефоном сделать макроснимок обычного мыльного пузыря
Даже в лампочке можно найти вдохновение
Немного поиграть с цветопередачей камеры телефона — и вот что может получиться
А какими своими фотографиями на телефон гордитесь вы?
Фото на превью Adventurous-Ebb6556 / Reddit, vinnx-dragons / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ наглядных доказательств того, что рецепт крутой фотографии — это не дорогие объективы, а обычный телефон и немного удачи
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