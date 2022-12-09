20 невыдуманных историй, после прочтения которых хочется возразить: «Да не может такого быть, и все тут!»
В детстве легко верить в чудеса и в то, что существует неведомая сила, которая помогает нам в трудных ситуациях и даже исполняет желания. Но с возрастом мы перестаем надеяться на волшебство. Однако порой оно случается именно тогда, когда его совсем не ждешь.
- Однажды на уроке математики мы должны были измерить свой рост и форму тела и нарисовать себя в масштабе. А я просто взял и нарисовал на глаз. Когда учитель проверил мою работу, оказалось, что все размеры совпали вплоть до миллиметра. © DaAntisocialist / Reddit
- Я родила сына на месяц раньше срока, в ночь с пятницы на субботу. Сотовых телефонов еще не было, чтобы сообщить маме, что она стала бабушкой. Мама жила в другом городе. А в понедельник утром рано мама позвонила сама, сказав, что ночью с пятницы на субботу проснулась в полночь от крика новорожденного ребенка. © Elena Èlena
- Утро. Я еще сплю. Вдруг слышу топот детских ножек. Слушаю и недоумеваю. В комнату заходит муж. Я его спрашиваю: «У нас гости? Кто приехал?» Он в ответ у виска крутит. А через некоторое время позвонила дочка и сказала, что беременна. © Ольга Павлова
- Так сложилось, что у моей жены начались проблемы с сахаром. И хоть мы все время на связи, оставлять ее одну страшно. Однажды, когда меня не было дома, жену разбудила наша собака-спаниель. Проснувшись, супруга поняла, что сахар очень низкий, и успела вызвать скорую. Все обошлось. Удивительно, собаку этому никто не учил. © SerdityMedoed / Pikabu
- Я ненавидела математику, но мне нужно было сдать ее, чтобы поступить в университет. Мои родители прекратили нанимать репетиторов, потому что в мою пустую голову ничего не лезло. После экзамена я молилась о чуде, потому что знала, что написала абсолютную чушь. Когда пришли результаты, все были в шоке: я получила четверку. © FatAmyCheeks / Reddit
- Когда мне было 16 лет, я увидела сон: захожу в автобус через заднюю дверь и вижу двух парней на заднем сиденье. Один красивый, глядя на меня, говорит: «Ух ты, какая девушка!» А рядом невзрачный вертит головой и спрашивает: «Где?» А утром мой сон сбывается до мелочей. Я была в шоке до конца поездки! Получается, мне приснилось будущее! © Liidia Põllu
- Я был на предпросмотре фильма «Плохой Санта». Помню, как сказал своему другу: «Было бы здорово, если бы исполнитель главной роли Билли Боб Торнтон был здесь». А когда мы вышли из кинотеатра, на парковке стоял сам Билли Боб и спрашивал у зрителей, как им понравился фильм. Я взял у него автограф, который храню до сих пор. © ATXKLIPHURD / Reddit
- Как-то с подругой Машей решили в шутку погадать на жениха. Поставили зеркало. Выключили свет. Сидим трясемся от волнения. Вдруг Маша как закричит: «Мужика вижу! Глянь, спит». А ровно через год она встретила парня. Подруга чуть не упала, когда услышала от него: «Я тебя во сне видел! Мы поженимся».
- Мне пришлось взять отпуск из-за болезни, вызванной стрессом. Я провел много времени, размышляя о карьере и о работе моей мечты. Через месяц мне неожиданно позвонил знакомый и пригласил меня на должность, о которой я мечтал. © dzenib / Reddit
- Муж уехал в командировку, сказал, что приедет 30-го числа. А 29-го у меня начались схватки. Ну, думаю, ладно, что поделаешь, рожу без него. Плачу, жалко себя стало. Рожала долго, с утра до самого вечера. А когда родила, врач спрашивает: «Так вам муж нужен?» А я ему: «Какой муж?» И тут входит в палату мой супруг. Радости моей не было предела. Оказывается, он перепутал дату и вернулся точь-в-точь к моим родам. © Tatiana Semenova
- Мы с моей девушкой как-то раз были в китайском ресторане и заказали печенье с предсказаниями. «Смотри, там будет сказано, что любовь всей твоей жизни находится сейчас прямо перед тобой», — пошутил я. Когда она открыла печенье, мы не могли поверить своим глазам. Там было написано: «Любовь всей твоей жизни прямо перед твоими глазами». © Truth_Optimism / Reddit
- Только переехала жить в другой город: ни работы, ни друзей. Проводила маму в аэропорт, еду в метро и рыдаю. На остановке ко мне подходит старичок, протягивает огромный букет желтых цветов и говорит: «Не плачь, все правильно ты делаешь, все получится» — и уходит. И все действительно получилось. © Анастасия Кирилова
- Мы с моим будущим парнем выросли в разных странах, он в Канаде, а я в Мексике. На первом свидании мы узнали, что за несколько лет до знакомства работали в одной компании, в одном здании. Я уверена, что мы часто бывали в одном и том же вестибюле, может быть, даже поднимались в одном лифте. То, что спустя много времени нам удалось найти друг друга в холле гостиницы, — чудо. © Dushka Zapata / Quora
- Мама потеряла сознание через 4 часа после того, как родила моего брата. И отчим, положив младенца в кровать, подбежал к ней. Одеяло, на котором лежал ребенок, соскользнуло с кровати. И в эту секунду в комнате оказался мужчина, чья жена тоже рожала в этот день, он подхватил малыша, прежде чем тот успел упасть. © yusho10 / Reddit
- Мне было 5 лет, брату 2 годика, когда родители пригласили Деда Мороза и Снегурочку. Помню очень хорошо огромного Деда Мороза с мешком и посохом и красивую Снегурочку в голубой шубе с блестками. Мне подарили мозаику. Я открыла коробку, а там было выложено мое имя: «Олечка». Я просто онемела оттого, что Дед Мороз знал, как меня зовут. © pikimon84 / Pikabu
- Я переживала тяжелое расставание с бойфрендом. Спустя время я поехала в отпуск в город, в котором никогда не была. Мой бывший не выходил у меня из головы, но я старалась отвлечься. Вдруг я увидела точно такую же машину, как у него. Я подошла еще ближе и поняла, что это он. Я не могла поверить своим глазам, но ничего не сказала. Позже выяснилось, что он поехал в тот город случайно, решив проветрить голову. © QwithoutU1982 / Reddit
- Когда я была подростком, мы с семьей ездили отдыхать на машине. После очередной остановки мы проехали 20 минут, и тут мой брат понял, что забыл очки. Мы вернулись на парковку и стали искать их. Вдруг я услышала голос в своей голове, который сказал, что мне нужно поискать очки в траве в 20 метрах от меня. Там они и оказались. © Melonby77 / Reddit
- Однажды мой муж отправился в поход. В кромешной тьме он шел с одним из своих друзей. Вдруг у него возникло непреодолимое чувство, что сейчас произойдет что-то плохое. Муж резко остановил своего приятеля и включил фонарик на телефоне. Оказалось, что они были в одном шаге от обрыва. © Dewziq / Reddit
- Шел как-то на последнем издыхании вдоль побережья, сильная жажда. Тут вижу: сидят две женщины, едят и приглашают присоединиться. Сразу меня водичкой отпоили, дали перекусить. А на прощание говорят мне: «Молодой человек, большая удача тебя скоро ждет». Самое интересное, что так и произошло. © Bombezin / Pikabu
- Пошли мы как-то со старшей дочкой в ресторан. Приносят нам печенье, а в нем свернутая трубочка с бумажкой: «Твой самый удачливый день в жизни 4 января 2006 года». Мы чуть со стульев не свалились, в этот день родилась моя средняя дочь. © Natalya Sokol
А в вашей жизни случалось что-то чудесное и при этом необъяснимое?
AdMe/Народное творчество/20 невыдуманных историй, после прочтения которых хочется возразить: «Да не может такого быть, и все тут!»
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