20 невыдуманных историй, после прочтения которых хочется возразить: «Да не может такого быть, и все тут!»

В детстве легко верить в чудеса и в то, что существует неведомая сила, которая помогает нам в трудных ситуациях и даже исполняет желания. Но с возрастом мы перестаем надеяться на волшебство. Однако порой оно случается именно тогда, когда его совсем не ждешь.