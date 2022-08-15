20+ оригами, которые выглядят пореалистичнее некоторых мраморных скульптур

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Искусство оригами уже давно завоевало весь мир. Оно уходит своими корнями в далекое прошлое и сегодня прочно ассоциируется с японской культурой. Современные мастера оригами стараются избегать использование надрезов и клея и изготавливают свои творения лишь из цельного куска бумаги.

Мы в ADME восхищаемся всевозможными талантами, а людей, вовлеченных в искусство оригами, считаем настоящими повелителями бумаги.

1. «Сделал это оригами более чем за 20 часов. Подарю его своей маме»

2. Скелет брахиозавра

3. «Сделал это оригами из 1 неразрезанного куска бумаги и без использования клея»

4. «Единственное растение, о котором я в состоянии позаботиться»

5. «Эту золотую сову я сложил из квадратного листа бумаги размером 65×65 см с добавлением золотого порошка 23,5 карата»

6. «Потратил около 20 часов на проектирование и складывание этого феникса»

7. «Сделал этих пандочек некоторое время назад. Та, что справа, выполнена с ошибками, а левая получилась гораздо лучше. Их было относительно легко сложить»

8. «Такой скорпион у меня получился из крафтовой бумаги размером 50×50 см»

9. «Этот кактус сделала моя мама»

Мне нравится! Я бы с удовольствием купил его, если бы он продавался. © Hazelstone37 / Reddit

10. «Эта антилопа — мой первый опыт оригами. Должен сказать, неплохо для первой попытки. На самом деле это было намного проще, чем я ожидал»

11. Африканский слон

12. «Для сборки журавлей использовал бумагу 20×20 см. Разрезал ее на 64 квадратика, каждый из которых стал размером 2,5×2,5 см»

13. «Сделал его из 20-сантиметрового бумажного квадрата. Мне понадобилось около 15 часов»

14. «Этот крабик можно назвать самой милой моделью, которую я научился складывать»

15. «Эту скрипку у меня получилось создать лишь со второй попытки»

16. «Сам спроектировал и сложил эту гидру из крафтовой бумаги 100×100 см»

17. «Со второй попытки сложил этого феникса из цветной бумаги»

18. «Сделал оригами из 90-сантиметрового куска бумаги. Кстати, шахматная доска не была прорисована после — она получилась из правильно сложенных складок»

19. «Сложил этого дракона из бумаги 70×70 см. Совсем немного спал в эти дни, так как создавал это оригами ночью в свободное от работы время»

Вы превратили обычный кусок бумаги в величественного дракона. Это просто потрясающе! © -Sourabh / Reddit

20. «Создал этого крокодила из 1 неразрезанного бумажного квадрата»

21. «Сделал его из бумажного 6-метрового квадрата. На работу ушел месяц»