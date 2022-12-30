20+ человек, которым повезло взглянуть на привычные вещи в ином свете

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Вокруг нас множество вещей, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в быту. И зачастую даже не обращаем внимания на их особенности — настолько к ним привыкли. Но в любой момент на голову нам может свалиться сюрприз. Например, откушенное яблоко окажется красным внутри или в пачке чипсов отыщется кое-что совсем неожиданное.

Яблоко было красным внутри

«Мне попалась любопытная виноградина»

«Такую вот плоскую раковину я увидела недавно»

Тоже встречал такую. Она лишь выглядит плоской, но на деле есть неглубокая выемка для сбора и слива воды. Но вот с брызгами большая проблема. © akambe / Reddit

«Копался с мамой в старых вещах и нашел банку соленых огурцов, которые закрыли в 1987 году»

Жареное яйцо выглядит в точности как рыбка

«Божья коровка альбинос, да еще и с пятном в форме сердца, уселась на мою тележку в супермаркете»

«Заметил, что на одометре сегодня были только двойки»

Просто жук-геркулес — одно из крупнейших летающих насекомых в мире

«О наше окно стукнулся голубь. И оставил идеальный отпечаток. Голубь жив-здоров, если что»

Вот как спит галапагосская черепаха

Чипсы с разными вкусами в одной упаковке

Мох не пророс на крыше в том месте, где установлена антенна

«Нашел необычный грецкий орех, состоящий из 3 частей»

В этом детском книжном магазине внутри обычной двери встроена еще одна, для детей

Новое сиденье для унитаза светится в темноте

А вы когда-нибудь видели очки для одного глаза?

Кот наполовину белый или наполовину оранжевый?

«Нашел эту крошку внутри устрицы»

Теперь понятно, откуда дырки в сыре

«Внутри браслета моей дочки обнаружилось не что иное, как измерительная лента»

Поверхность контроллера PlayStation 5 покрывает узор из крошечных символов управления