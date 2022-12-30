20+ человек, которым повезло взглянуть на привычные вещи в ином свете
Вокруг нас множество вещей, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в быту. И зачастую даже не обращаем внимания на их особенности — настолько к ним привыкли. Но в любой момент на голову нам может свалиться сюрприз. Например, откушенное яблоко окажется красным внутри или в пачке чипсов отыщется кое-что совсем неожиданное.
Яблоко было красным внутри
«Мне попалась любопытная виноградина»
«Такую вот плоскую раковину я увидела недавно»
- Тоже встречал такую. Она лишь выглядит плоской, но на деле есть неглубокая выемка для сбора и слива воды. Но вот с брызгами большая проблема. © akambe / Reddit
«Копался с мамой в старых вещах и нашел банку соленых огурцов, которые закрыли в 1987 году»
- Как думаете, они уже готовы? © samiss4d_ / Reddit
Жареное яйцо выглядит в точности как рыбка
«Божья коровка альбинос, да еще и с пятном в форме сердца, уселась на мою тележку в супермаркете»
«Заметил, что на одометре сегодня были только двойки»
Просто жук-геркулес — одно из крупнейших летающих насекомых в мире
«О наше окно стукнулся голубь. И оставил идеальный отпечаток. Голубь жив-здоров, если что»
Вот как спит галапагосская черепаха
Чипсы с разными вкусами в одной упаковке
Мох не пророс на крыше в том месте, где установлена антенна
«Нашел необычный грецкий орех, состоящий из 3 частей»
В этом детском книжном магазине внутри обычной двери встроена еще одна, для детей
Новое сиденье для унитаза светится в темноте
А вы когда-нибудь видели очки для одного глаза?
Кот наполовину белый или наполовину оранжевый?
«Нашел эту крошку внутри устрицы»
Теперь понятно, откуда дырки в сыре
«Внутри браслета моей дочки обнаружилось не что иное, как измерительная лента»
Поверхность контроллера PlayStation 5 покрывает узор из крошечных символов управления
А вам доводилось видеть вроде бы привычные вещи в необычном свете?
Фото на превью octopusboots / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которым повезло взглянуть на привычные вещи в ином свете
Поделиться этой статьёй