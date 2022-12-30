20 случаев, когда дизайнеры позаботились о клиентах как о родных и создали действительно годные вещи
Креативная работа дизайнеров наполнена фантазией и неординарными решениями. Они создают вещи, которые делают нашу жизнь ярче и комфортнее. Некоторые посты пользователей сети показались нам занятными, и мы решили поделиться дизайнерскими идеями с вами.
«Креативный дозатор меда в отеле, Япония. Всегда свежий мед»
«Этот магазин пончиков выглядит как коробка для пончиков»
«Новый дизайн крышки, чтобы вы не потеряли ее, когда разделяете мусор»
«Cкамейка сделана специально для людей, которые хотят поболтать с незнакомцами»
На табличке написано: «Скамейка „Рад поболтать“. Присядьте здесь, если у вас настроение с кем-нибудь пообщаться».
«Дизайн этих приоритетных мест в поезде показывает, для кого они предназначены»
«Автомойка оформлена как стиральная машина»
«Ультраминималистические скамейки»
«Два в одном: зажим для открывания банок и кухонные ножницы»
«На этом зеркале туалетной комнаты в Таллинском аэропорту есть инструкция, как завязывать галстук»
«Плитки образуют плавный переход под углом 90° вместо ровного угла в моем местном магазине сэндвичей»
«В поезде мне дали к пирожному вилку, у которой левая часть была шире»
- Это десертная вилка. Она сделана таким образом, чтобы вы могли использовать ее как нож для выпечки, оставляя другую руку свободной для удержания тарелки. © Cael87 / Reddit
«В эти цифровые часы встроены 60 маленьких светодиодов, которые отсчитывают секунды»
«Потолочные светильники в этой медицинской лаборатории имеют форму электрокардиограммы»
«В дверную ручку туалетной комнаты встроен дозатор дезинфицирующего средства»
«Будильник в гостинице имеет дисплеи со всех сторон, чтобы его можно было увидеть с обеих кроватей»
«Ручки шкафа в кабинете моего стоматолога сделаны в виде зубной пасты и щетки»
«Эти скамейки на солнечных батареях оснащены беспроводными зарядными устройствами»
«Штрихкод на пачке муки. Небольшое, но приятное дополнение»
«Раковины в офисе компании оформлены под ее продукцию — эмалированные кастрюли»
«Раскрытая книга сказок, на которую можно присесть»
А видели ли вы дизайнерские решения, которые совмещают комфорт и креатив? Поделитесь с нами в комментариях, нам не терпится узнать.
Фото на превью Impossible_Beach5066 / Reddit
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