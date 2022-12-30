20 случаев, когда дизайнеры позаботились о клиентах как о родных и создали действительно годные вещи

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Креативная работа дизайнеров наполнена фантазией и неординарными решениями. Они создают вещи, которые делают нашу жизнь ярче и комфортнее. Некоторые посты пользователей сети показались нам занятными, и мы решили поделиться дизайнерскими идеями с вами.

«Креативный дозатор меда в отеле, Япония. Всегда свежий мед»

«Этот магазин пончиков выглядит как коробка для пончиков»

«Новый дизайн крышки, чтобы вы не потеряли ее, когда разделяете мусор»

«Cкамейка сделана специально для людей, которые хотят поболтать с незнакомцами»

На табличке написано: «Скамейка „Рад поболтать“. Присядьте здесь, если у вас настроение с кем-нибудь пообщаться».

«Дизайн этих приоритетных мест в поезде показывает, для кого они предназначены»

«Автомойка оформлена как стиральная машина»

«Ультраминималистические скамейки»

«Два в одном: зажим для открывания банок и кухонные ножницы»

«На этом зеркале туалетной комнаты в Таллинском аэропорту есть инструкция, как завязывать галстук»

«Плитки образуют плавный переход под углом 90° вместо ровного угла в моем местном магазине сэндвичей»

«В поезде мне дали к пирожному вилку, у которой левая часть была шире»

Это десертная вилка. Она сделана таким образом, чтобы вы могли использовать ее как нож для выпечки, оставляя другую руку свободной для удержания тарелки. © Cael87 / Reddit

«В эти цифровые часы встроены 60 маленьких светодиодов, которые отсчитывают секунды»

«Потолочные светильники в этой медицинской лаборатории имеют форму электрокардиограммы»

«В дверную ручку туалетной комнаты встроен дозатор дезинфицирующего средства»

«Будильник в гостинице имеет дисплеи со всех сторон, чтобы его можно было увидеть с обеих кроватей»

«Ручки шкафа в кабинете моего стоматолога сделаны в виде зубной пасты и щетки»

«Эти скамейки на солнечных батареях оснащены беспроводными зарядными устройствами»

«Штрихкод на пачке муки. Небольшое, но приятное дополнение»

«Раковины в офисе компании оформлены под ее продукцию — эмалированные кастрюли»

«Раскрытая книга сказок, на которую можно присесть»