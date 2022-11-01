20+ случаев, когда мужчины взяли и сразили окружающих наповал

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Особенности мужской логики, как и женской, можно обсуждать бесконечно. Но порой кажется, что мальчики не взрослеют никогда и что даже в 50 лет они периодически разбрасывают вещи по дому или хаотично расставляют продукты в холодильнике. Однако если речь заходит о смекалке, то парни способны отчебучить такое, что хоть в учебник жизни записывай.

Порой надо не ворчать на начальника, а прислушаться к нему

Начальник выпустил инструкцию по пользованию служебными чатами и под подпись заставил ознакомиться с ней всех сотрудников компании. Сначала считала его бездельником-самодуром. Но в корне изменила свое мнение, когда стала матерью 3 детей-школьников. Вынуждена регулярно отслеживать сообщения как минимум в 6 родительских чатах. Пользуюсь положениями из той самой инструкции, поэтому смогла избавиться от кучи информационного мусора. Начальник — голова! © Подслушано / Ideer

«Просто мой муж убирает снег на заднем дворе в одной футболке»

«Не судите строго. Моя жена беременна».

Надпись на его футболке все объясняет. © takeyourmomtosizzler / Reddit

«Муж находит скорпионов с помощью ультрафиолетового света»

«В холодильнике супруг вечно играет в „Дженгу“»

У некоторых мужчин свои секреты молодости

Я парень, и всем очень интересно, как я в свои 33 выгляжу младше 25 лет. Секрет прост: каждый вечер я залезаю в ванну, распариваю лицо и делаю лимфодренажный массаж. Потому что без этой обязательной процедуры я с утра похож на 40-летнего, а коллеги на работе думают, что я накануне что-то хорошо отмечал. © Подслушано / Ideer

«Муж использует нашу видеоняню, чтобы следить за температурой своей коптильни, пока он занимается своими делами»

Пульт больше никогда не будет теряться

Все намного проще, чем кажется

Мужчинам не так важно, вышла ли девушка только что от парикмахера или проснулась с «гнездом» на голове. Если он говорит, что волосы классные, то так оно и есть. © banjohusky95 / Reddit

«Сегодня открыла холодильник своего 29-летнего парня. Я боюсь за мужчин! Мы должны помочь им, но можно ли им помочь?»

«Мой муж все время носил с собой и использовал этот „увлажняющий крем“»

«Он работает на улице весь день и говорит, что таким образом защищает руки».

«Отец не любит доставать вещи из упаковки, так что вот...»

Мужчины иногда могут понять друг друга без слов

Вчера муж подъехал к единственному месту на парковке одновременно с другим водителем. Я видела, что в таких ситуациях возникают конфликты. Но Саша высунул руку в окно и предложил мужику сыграть в «камень, ножницы, бумага». Саша проиграл, но как победитель. © KantWilde / Twitter

«Вот так муж моей сестры организовал управление электричеством в своем доме»

«Попросила мужа оставить мне немного печенья Oreo»

«Нашла одну из своих кистей для макияжа в мастерской мужа»

У мужчин и женщин разный подход к покупкам. Явно разный

Как я совершаю покупки: «Действительно ли мне это нужно? Не слишком ли это дорого? Нужно ли мне это прямо сейчас или же есть что-то поважнее? Могу ли я обойтись без этого сейчас?» Как совершает покупки мой парень: «Мне приснилось, что я купил айфон». И купил айфон. © alexygoncharova / Twitter

«Вот что мой муж делает со своей грязной одеждой. Да, тут 4 корзины для белья»

«Супруг оставил вот это для меня»

Кажется, пора звать адвоката по разводам. © EnchantedMeat / Reddit

«Муж уверяет, что это нормально»

Если он сохраняет их для повторного использования, то это отвратительно. Если нет, то он просто гений изобретательности. © mrzmr_ / Reddit

Существуют аргументы, которые дано понять не всем

Вчера шел по городу и увидел мужика, который выходил из здания, кажется, поликлиники в бахилах. Я, конечно же, ему крикнул: «Вы бахилы снять забыли!» Но ответ был гениален: «Да не, я сейчас вернусь». В чем же тогда смысл бахил в этом случае, мне, видимо, не понять. © OldFriend / Pikabu

«Тот случай, когда муж убирает посуду»

«Вот так мой муженек вешает штаны на вешалку для брюк»

«Любимый забыл дома рабочую обувь. На предложение привезти ему пакет получила фото»

На самом деле мужчины тоже хотят немного нежности и внимания

Мужчины могут невероятно тосковать по прикосновениям. Например, когда я расстроен чем-то и погружаюсь в мысли (переживаю из-за денег или каких-то других забот), простое прикосновение действительно возвращает меня в реальность и помогает насладиться моментом. © Thadota7717 / Reddit