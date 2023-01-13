20+ трогательных воспоминаний, которые мгновенно переносят нас в дом, где жила бабушка

Для многих людей бабушки стали настоящими ангелами-хранителями. Их добрые руки лечили любые ушибы, вкуснейшие пирожки прогоняли сильнейшую грусть, а взгляд любящих глаз с лучиками морщин помогал справиться даже с серьезными трудностями. Говорят, что вернуться в детство нельзя. Но фотографии и истории, собранные в нашей статье, опровергают это, ведь они моментально переносят нас в золотое время бабушкиной любви.

«Вот как наша бабушка-красавица ждет внуков перед Новым годом!»

«Лето. Утро в деревне у бабули. Она уже напекла пирожков, собрала клубнику. И кажется, будто вся жизнь будет такой же солнечной, как это утро»

«На фото — руки моей любимой бабушки. Она слепая с детства, и я люблю смотреть, как бабуля ощупывает разные предметы, собирает вишню или гладит собаку»

«Она делает это особенно, с волнением и радостью одновременно. Я очень люблю бабушкины руки, они для меня прекрасны, словно это ее глаза!»

«Помню, как бабуля открывала этот сундучок особенным ключиком, который прятала в укромном месте. Из этого ларчика выходили мне и рубашечка, и шортики, и берет»

«Сказки там внутри — любовь и мастерство женских ручек».

Когда бабушка знает толк в поддержке

У нас с бабушкой был свой тайный шифр. Когда мне надо было успокоиться, или заострить внимание, или почувствовать ее поддержку, она брала меня за руку и делала жим-жим ладошкой. Ну, примерный перевод такой: «Если я с тобой и тебя люблю, все остальное не так уж и страшно». © Krasnoliska / Pikabu

«У бабушки в доме во всех комнатах лежали такие дорожки. Раньше они казались морально устаревшими, а сейчас даже стали модными»

«Бабушка говорила, что в этом сундучке мое приданое. На нем был замочек, ключ от которого она всегда прятала»

«Однажды я нашла ключ, открыла сундучок и онемела: внутри лежали бабушкины украшения, которые я никогда не видела: колечки, цепочки, сережки, в основном серебряные. Тогда я подумала, что наша бабуля очень богата».

Просто кусочек лета из солнечного детства

«Эти елочные украшения достались мне от бабушки»

Дед Мороз из детства. Мы с братом каждый год в декабре обновляли его красками. Он до сих пор у родителей лежит в ящике с елочными игрушками. © PrettyWoman9 / Pikabu

Для многих образ бабушки — самое теплое воспоминание детства

Бабушка была со мной 24 часа в сутки. Обшивала меня с ног до головы с рождения: от нижнего белья до дубленки. Пытаясь накормить меня (а я была абсолютно ничего не евшим ребенком), приглашала моих подружек и играла с нами в кафе. А когда узнала, что я с удовольствием обедаю у соседской девочки, приносила готовые обеды и им. Вместо сказок она рассказывала мне истории из своей жизни, песня «Бродяга, судьбу проклиная...» в ее исполнении была для меня лучшей колыбельной. Последнее платье, которое она сшила мне, — на выпускной после 8-го класса. Через год ее не стало. Но каждый раз, когда мир вокруг меня рушится либо, наоборот, играет всеми красками, я говорю, подняв глаза к небу: «Я помню». Может быть, она меня слышит. © razborka77 / Pikabu

«Много лет не могла уговорить бабушку сделать ремонт. Но, если присмотреться, ее мир по-своему красивый и теплый»

«Без радиоприемника невозможно начать утро. „По радио сказали...“ — это высказывание для нее очень авторитетное и, без сомнения, правдивое».

«С семи лет каждую зиму и лето родители отвозили меня в деревню к бабушке на каникулы. 1989 год, зима. Дома большая елка»

«Шаров и игрушек на елке нет, но зато на ниточках висят мандарины и шоколадные конфеты. После обеда разрешали сорвать мандарин и конфету — это был прямо праздник какой-то! А на обед была картошка-пюре с солеными огурцами — мое любимое блюдо. И бабушка дала мне эту вилку. Не знаю почему, но она мне так понравилась. Эта вилка для меня сейчас как воспоминание о бабушкиной заботе, о ее любви».

Многие бабушки умеют создавать внукам настоящую сказку

В детстве меня часто оставляли у бабушки в деревне. Она топила печку, варила в чугунке вкуснейшую кашу «Дружба», а иногда приносила мне конфетки или орехи и говорила: «Это зайчик передал». Было так радостно, что где-то в лесу живет зайчик, который меня так любит! Я чуть в обморок не упала, когда однажды бабушка принесла «от зайчика» настоящий апельсин. Это было чудесной редкостью в те времена! И ведь не смущала меня мысль о том, где хвостатый достал заморский фрукт в осеннем лесу. Где его нашла бабушка, я тем более не знаю.

«Мне 5 лет, у меня ангина. Надо мной хлопочут дедушка и бабушка, не зная, чем мне угодить. И я заказал медведя»

«Прошло несколько дней. В полубреду ангины я открываю глаза и вижу перед собой медведя! Он был великолепен! И сейчас, 47 лет спустя, Миха со мной. Спасибо этой игрушке за то, что могу перескочить в глубокое детство, где строгая бабушка печет любимые лепешки, а дедушка приносит хлеб, который ему по дороге вручил какой-то заяц специально для меня».

Бабушкина квартира — как портал в прошлое: штукатурка на стенах, крашенные коричневой краской полы, шторка вместо двери и телевизор, накрытый салфеточкой

«Сделал милое панно, которое в точности повторяет окно нашего деревенского дома. Осторожно! Изделие вызывает ностальгию!»

Как мало в детстве было надо для увлекательной игры

У бабушки на кровати подушки лежали так: по краям по 2 огромные, накрытые ажурным покрывалом, а посередине — маленькие. Покрывало с одной из стопок снималось, эта стопка назначалась женихом. Вторая стопка назначалась невестой, фатой выступала накидка. Разыгрывалась сцена свадьбы, потом они жили долго и счастливо и у них рождался ребенок — стопка из маленьких подушек. А наигравшись, нужно было обязательно взбить подушки и все сделать как было, а то бабушка заругает. И никакие игрушки не нужны были. © Tane4ka0886 / Pikabu

Многие бабушки бережно хранили коробочки с письмами и открытками от друзей и близких. Эти послания в детстве можно было рассматривать часами

А помните альбомы с фотографиями, которые были аккуратно вставлены во вклеенные уголки? Очень интересно было их рассматривать вместе со взрослыми

«У бабушки в серванте стоял „праздничный“ сервиз: его доставали редко, по особым случаям»

«В пузатой сахарнице бабуля хранила свои нехитрые сокровища: брошку с бирюзой, золотую сережку в форме цветочка (вторая была потеряна), какие-то бусы. А когда бабушки не стало, мы нашли там записку, мол, оставляю все украшения старшей внучке. А сервиз — мне (младшей)».

Когда воспоминания о детстве греют всю жизнь

В детстве бабушка меня обожала так, как не обожала своих детей. Я всегда ругалась на нее, что я большая уже (4–8 лет). Она встречала меня из школы с пирожками, и мы шли на качели. Мы с ней пололи картошку в деревне. Когда я училась кататься на роликах, она бегала за мной, чтобы я не упала. Сейчас у нее рак, она почти не может ходить. А я так мечтаю, чтобы она встретила меня с работы с пирожками и мы пошли на качели! © Подслушано / VK

Подушки обязательно надо накрывать кружевной тканью

«Деревня. На улице дождь. Моя бабушка играет с моим сыном, потом учит его заворачивать пирожки. Я лопаю сырнички из домашнего творога. Просто счастье»