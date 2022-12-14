20+ твитов, которые доказывают, что порой семейная жизнь похожа на ситком

Семья — это наша зона комфорта. Именно с родными у нас связаны самые теплые воспоминания. Наверное, у каждого в запасе есть несколько коронных баек о родственниках, которые неизменно поднимают настроение. Герои сегодняшней подборки с помощью твитов позволили нам прочувствовать атмосферу своих семейных будней.