20+ уникумов, которых хлебом не корми — дай купить раритетную вещь

В современном мире можно приобрести почти какую угодно диковинную вещь. И многие пользуются такой возможностью, поэтому теперь у героев нашей статьи есть коврик-краб, стул-рука, лампа-гриб и даже шлепанцы в виде рыб.

Нам в ADME по вкусу чудные или раритетные предметы. Так что мы полностью понимаем тех, кто не может просто так взять и пройти мимо таких вещиц.

«Я влюбилась в этого кота, но не смогла его купить. Вернулась за ним на следующий день, а продавец сказал, что мне повезло, потому что у него был выходной, но он чувствовал, что ему нужно идти на работу»

«Мне не с чем это носить, но я должна была его купить»

«Она осталась довольна этой кроваткой»

«То чувство, когда вы даже не подозревали, что вам нужна эта вещь, но, о боже, вы должны купить ее сейчас же»

«Купил этот зеленый телефон 70-х годов, и он работает»

«Я получила ее вообще за бесплатно»

«Когда ваша последняя находка должна ехать на переднем сиденье»

«Возможно, это лучшая моя покупка. Я смеюсь каждый раз, когда Крабита приветствует меня по возвращении домой»

«Я просто должна была ее заполучить»

«Эта вещь мне показалась настолько странной и уникальной, что я должна была купить ее!»

«Эти динозавры — одна из моих любимых находок всех времен»

«Кассира позабавило, что я простоял очередь только ради лампы-гриба. Но я ее обожаю»

«Я ничего не смыслю в шарфах, но уголок этого красавца торчал из кучи и привлек мое внимание. Я вытащила его и просто влюбилась»

«Нашла эту милую лопаточку. Мне она так нравится!»

«Я влюблен в эту лампу»

«А я купила матрешки-коровки»

«Угадайте, кто собирается обновить свой профиль на сайте знакомств с одним из этих мальчиков в руках, чтобы похвастаться своим лучшим уловом?»

«Я следовала за женщиной с тележкой по всему магазину, пока это не попало на полку»

«У меня есть полностью керамический набор ножей»

«А у меня — ложка для мороженого в форме лопаты»

«Мне очень нравятся чашки „для усов“, и наконец-то я нашла одну такую»

«Я понятия не имею, зачем мне это. Но оно стоило так дешево»

О боже, это же жакет от Ramana и стоит $ 300! © foxfayce / Reddit