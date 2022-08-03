20+ уникумов, которых хлебом не корми — дай купить раритетную вещь
В современном мире можно приобрести почти какую угодно диковинную вещь. И многие пользуются такой возможностью, поэтому теперь у героев нашей статьи есть коврик-краб, стул-рука, лампа-гриб и даже шлепанцы в виде рыб.
Нам в ADME по вкусу чудные или раритетные предметы. Так что мы полностью понимаем тех, кто не может просто так взять и пройти мимо таких вещиц.
«Я влюбилась в этого кота, но не смогла его купить. Вернулась за ним на следующий день, а продавец сказал, что мне повезло, потому что у него был выходной, но он чувствовал, что ему нужно идти на работу»
«Мне не с чем это носить, но я должна была его купить»
«Она осталась довольна этой кроваткой»
«То чувство, когда вы даже не подозревали, что вам нужна эта вещь, но, о боже, вы должны купить ее сейчас же»
«Купил этот зеленый телефон 70-х годов, и он работает»
«Я получила ее вообще за бесплатно»
«Когда ваша последняя находка должна ехать на переднем сиденье»
«Возможно, это лучшая моя покупка. Я смеюсь каждый раз, когда Крабита приветствует меня по возвращении домой»
«Я просто должна была ее заполучить»
«Эта вещь мне показалась настолько странной и уникальной, что я должна была купить ее!»
«Эти динозавры — одна из моих любимых находок всех времен»
«Кассира позабавило, что я простоял очередь только ради лампы-гриба. Но я ее обожаю»
«Я ничего не смыслю в шарфах, но уголок этого красавца торчал из кучи и привлек мое внимание. Я вытащила его и просто влюбилась»
«Нашла эту милую лопаточку. Мне она так нравится!»
«Я влюблен в эту лампу»
«А я купила матрешки-коровки»
«Угадайте, кто собирается обновить свой профиль на сайте знакомств с одним из этих мальчиков в руках, чтобы похвастаться своим лучшим уловом?»
«Я следовала за женщиной с тележкой по всему магазину, пока это не попало на полку»
«У меня есть полностью керамический набор ножей»
«А у меня — ложка для мороженого в форме лопаты»
«Мне очень нравятся чашки „для усов“, и наконец-то я нашла одну такую»
«Я понятия не имею, зачем мне это. Но оно стоило так дешево»
- О боже, это же жакет от Ramana и стоит $ 300! © foxfayce / Reddit
А какие необычные или крутые вещи вы приобрели в последнее время?
Фото на превью bemorecreativetrolls / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ уникумов, которых хлебом не корми — дай купить раритетную вещь
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