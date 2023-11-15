20+ женщин, которые на себе испытали это стереотипное «ты же девочка»
Даже в наше прогрессивное время общество все никак не избавится от гендерных предрассудков. И женщины зачастую слышат в свой адрес такие высказывания, что и остается только глаза закатывать. А некоторые героини нашей подборки словом доказали, что не собираются мириться с подобным отношением к себе и смело поставили хамов на место.
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© mari_knows / Twitter, 20th Century Studios / Courtesy Everett Collection / East News, 20th Century Studios / Courtesy Everett Collection / East News
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Вот еще 15 случаев, которые доказывают, что гендерные стереотипы портят жизнь хорошим людям. Причем гендерные предрассудки могут подпортить жизнь как женщинам, так и мужчинам — вот 14 доказательств. А еще советуем прочитать хлесткий текст о том, что гендерные стереотипы до сих пор мешают жить нашим детям.
AdMe/Народное творчество/20+ женщин, которые на себе испытали это стереотипное «ты же девочка»
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