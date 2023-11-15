20+ женщин, которые на себе испытали это стереотипное «ты же девочка»

Даже в наше прогрессивное время общество все никак не избавится от гендерных предрассудков. И женщины зачастую слышат в свой адрес такие высказывания, что и остается только глаза закатывать. А некоторые героини нашей подборки словом доказали, что не собираются мириться с подобным отношением к себе и смело поставили хамов на место.