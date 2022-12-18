25 честных твитов о семейной жизни, с которыми трудно не согласиться и жене, и мужу
Найти одного-единственного любимого человека на всю жизнь, с которым будешь делить все лучшие моменты, — непростая задача. А уж если удалось встретить такого, то ему можно простить многие странности, если начать относиться к ним с пониманием и небольшой долей юмора и иронии.
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А как вам живется с вашей второй половинкой?
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