Девушка сделала платье-торт весом более 100 кг, прошлась в нем по подиуму и установила мировой рекорд (Спойлер: потом торт съели)

Кондитер из Швейцарии установила мировой рекорд, создав самое большое в мире платье-торт, которое можно не только показывать всем на манекене, но и носить. Наташа Колин Ким Фах Ли Фокас продемонстрировала свое творение на выставке в Берне. Видео с ней набрало 1,3 млн просмотров. На вопрос «А где торт-то?» один из удивленных зрителей получил ответ: «Он на ней».

Девушка ловко облачилась в платье весом около 130 кг на глазах у участников выставки. Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса разместил видео на своей странице в соцсетях и написал: «Самое большое платье-торт, которое можно носить, весом 131,15 кг от Наташи Колин Ким Фах Ли Фокас из компании SweetyCake’s».

Таким образом, кондитер побила предыдущий рекорд — тогда платье-торт весило 68 кг. Металлическая опора, держатель для платья и торт вместе весили 242,75 кг. Помимо показа на подиуме модели нужно было пройти в таком наряде не менее 5 метров — девушка справилась.