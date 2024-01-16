Как бы выглядел нашумевший сериал «Слово пацана», если бы его вдруг пересняли в Голливуде

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на экраны в ноябре 2023 года и мгновенно полюбился зрителям. Его даже назвали феноменом — настолько он стал популярен. К слову, на сайте Кинопоиск у него рейтинг 8,5. И зная о том, что рейтинговые фильмы и сериалы любят переснимать, мы решили опередить события и представить, кто из голливудских актеров мог бы сыграть в этом хите.