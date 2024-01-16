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Как бы выглядел нашумевший сериал «Слово пацана», если бы его вдруг пересняли в Голливуде

Народное творчество
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на экраны в ноябре 2023 года и мгновенно полюбился зрителям. Его даже назвали феноменом — настолько он стал популярен. К слову, на сайте Кинопоиск у него рейтинг 8,5. И зная о том, что рейтинговые фильмы и сериалы любят переснимать, мы решили опередить события и представить, кто из голливудских актеров мог бы сыграть в этом хите.

Вова — Роберт Паттинсон

Турбо — Тейлор Лотнер

Ирина — Дженна Ортега

Андрей — Дэниел Рэдклифф

Марат — Тимоти Шаламе

Мама Андрея — Марго Робби

Зима — Джастин Бибер

Кащей — Том Холланд

Айгуль — Милли Олкок

Ильдар — Райан Гослинг

Отец Марата — Леонардо Ди Каприо

Мама Марата — Энн Хэтэуэй

Джон — Эндрю Гарфилд

Наташа — Аня Тейлор-Джой

Коневич — Зак Эфрон

Продавец — Дженнифер Лоуренс

Кстати, о сериалах. За последнее время вышло много качественных многосериек, под просмотр которых будет здорово расслабиться после рабочего дня.

Фото на превью Слово пацана. Кровь на асфальте / НМГ Студия, Слово пацана. Кровь на асфальте / НМГ Студия
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AdMe/Народное творчество/Как бы выглядел нашумевший сериал «Слово пацана», если бы его вдруг пересняли в Голливуде
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