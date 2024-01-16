Как бы выглядел нашумевший сериал «Слово пацана», если бы его вдруг пересняли в Голливуде
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на экраны в ноябре 2023 года и мгновенно полюбился зрителям. Его даже назвали феноменом — настолько он стал популярен. К слову, на сайте Кинопоиск у него рейтинг 8,5. И зная о том, что рейтинговые фильмы и сериалы любят переснимать, мы решили опередить события и представить, кто из голливудских актеров мог бы сыграть в этом хите.
Вова — Роберт Паттинсон
Турбо — Тейлор Лотнер
Ирина — Дженна Ортега
Андрей — Дэниел Рэдклифф
Марат — Тимоти Шаламе
Мама Андрея — Марго Робби
Зима — Джастин Бибер
Кащей — Том Холланд
Айгуль — Милли Олкок
Ильдар — Райан Гослинг
Отец Марата — Леонардо Ди Каприо
Мама Марата — Энн Хэтэуэй
Джон — Эндрю Гарфилд
Наташа — Аня Тейлор-Джой
Коневич — Зак Эфрон
Продавец — Дженнифер Лоуренс
Кстати, о сериалах. За последнее время вышло много качественных многосериек, под просмотр которых будет здорово расслабиться после рабочего дня.
AdMe/Народное творчество/Как бы выглядел нашумевший сериал «Слово пацана», если бы его вдруг пересняли в Голливуде
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