«Мода — для молодых». Почему окружающие считают нормальным указывать взрослым женщинам, что им носить

Моей старшей сестре 44 — это и возраст, и размер одежды. На днях попросила она меня пройтись с ней по магазинам перед отпуском, чтобы совместными усилиями летний гардероб обновить. Говорю ей: «Возьми джинсовку — незаменимая вещь, особенно в поездке». А она такая: «Да ну, это мне уже не по возрасту» — и тащит в примерочную какие-то бабушкины платья и кофты. И шорты-то ей «смешно уже», и брюки только классического кроя, и никаких кроссовок, мол, не девочка все-таки.

Тут я задумалась: как часто стереотипы твердят женщинам, что после определенного возраста ну просто необходимо «одеваться серьезно». И мне захотелось обсудить с читателями ADME животрепещущую тему взаимосвязи между количеством лет в паспорте и «позволительными» предметами гардероба.

Несмотря на то что в последние годы отовсюду слышен слоган «40 — это новые 30, а 30 — это новые 20», зачастую кажется, будто это касается только звезд Голливуда. Им можно одеваться как душе угодно, рожать, начинать карьеру и менять амплуа в любом возрасте, а обычные женщины гораздо сильнее скованы рамками условностей. К 30–40 годам от представительниц прекрасного пола окружающие уже обычно ждут замужества, деторождения или хотя бы карьерных высот. Соответственно, дерзкие мини, яркие кеды или нетипичные силуэты должны быть забыты, ведь «мода — для молодых», а женам, матерям и начальницам не пристало одеваться как девчонкам. И даже если эта мысль не озвучивается близким окружением напрямую, ее всегда могут высказать завуалированно и члены семьи, и «мимокрокодилы».

Я весной купила себе длинную утепленную жилетку с графичным принтом в виде рыб. Мама ненавязчиво поинтересовалась: «А поспокойнее расцветки-то не было?», соседка фыркнула: «Что, детство в одном месте заиграло?» Ну а когда я пришла в этой жилетке на родительское собрание к сыну, охранник просто отказался меня пускать, мол, ходят тут всякие. Пришлось предъявлять паспорт. Мне совершенно не ясно, почему общество ждет от меня оправданий за то, что я люблю «рыбов» и считаю, что это «красивое» даже для тех, кому не 18. Тут, конечно, можно сказать, что не нужно обращать внимания на подобные реплики, раз уж приспичило одеваться в нечто эдакое, но мучает вопрос: кто определяет, что является «эдаким» в каком-то конкретном возрасте?

Я вообще отношусь к одежде спокойно. В моем гардеробе есть футболки с символикой любимых групп и классические костюмы, кожаная косуха и платья в стиле беби-долл. Есть туфли на шпильке и кроссовки, шелковые блузки и шорты. Почему от части своих любимых вещей я должна отказаться только потому, что скоро мне стукнет 40, я не понимаю. И ладно бы речь шла о дресс-коде на работе — тут, как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Но нет, взрослых женщин стараются загнать в какие-то рамки в обыденной жизни. Будто мы все время, выбирая одежду, должны оглядываться: а что про нас подумают соседи, одноклассники детей и продавщица в продуктовом?

В прошлом году у подруги в школьном чате разгорелся скандал: оказывается, летом их учительницу, Ирину Петровну, видели на пляже в «слишком открытом» купальнике. И даже сфотографировали. Обычный раздельный купальник, ничего эдакого, фигура позволяет. Но некоторые мамы и папы воспылали праведным гневом, мол, не пристало 50-летнему педагогу так откровенно одеваться, ведь ее могут увидеть дети. Мы с подругой вообще не поняли, почему какие-то посторонние дяди и тети считают возможным указывать даме, что ей можно носить, а что нельзя. И в чем их дети хотели бы видеть 50-летнего учителя на пляже — в шубе, что ли? К счастью, скандал удалось замять, но осадочек, как говорится, остался.

Мне часто говорят, что нужно бросить страдать ерундой и начать одеваться по возрасту. А я считаю, что годы, указанные в паспорте, не имеют большого значения, если душа юна и требует самовыражения. Есть 14-летние «старики», которые бубнят с утра до вечера и все про всех знают, есть 40-летние девчонки, которые заразительно смеются и живут на всю катушку. И мне есть на кого равняться, ведь у нас на работе таких девчонок — пруд пруди. «Мне 42. Что я слышу обычно по поводу своего внешнего вида? „Не носи рюкзак, ты ж не школьница!“ „Что за розовый? Тебе не 13!“ „Что это за цвет волос? Кошмар! А седые вылезли, чего не закрасишь? Стыдоба!“ В фонтан не лезь!»" — рассказывает Белла, показывая последние фотки. Да, в фонтане, с зелеными волосами. Русалка почти. Красота же! А Вита носит цветные колготки и кожаные шорты в свои 44, и невозможно не признать, что ей это чертовски идет.

Юля в 34 года надевает кигуруми в виде лисички на велопарад, а Наташа в свои 46 обожает футболки с принтами в виде животных, которые многие считают детскими. Мне повезло работать в коллективе, где люди не стесняются своих желаний и предпочтений. Возможно, это потому, что мы часто пишем про звезд и немножко учимся у них проще смотреть на многие вещи. И когда общество пытается втиснуть нас в свои стандартные рамки, мы помним о том, что Мадонна или Дженифер Лопес позволяют себе не стесняться возраста. А мы чем хуже?