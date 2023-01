9 вещей в нашем доме, едва взглянув на которые внимательные гости могут прочесть нас как открытую книгу

1. У счастливого человека, скорее всего, аккуратно застеленная кровать

2. Беспорядок в ящике с носками у тех, кто любит организованность и внимателен к деталям

3. Открытый шкаф для одежды предпочитают модницы

4. Те, кто не живет настоящим, вероятно, захламляют шкаф

5. Различные коллекции собирают аккуратные люди

Профессор психологии Сэмюэл Гослинг, автор книги «Ищейка: Что ваши вещи говорят о вас» (Snoop: What Your Stuff Says about You), считает, что коллекционеры — люди, любящие упорядоченность, организованные и целеустремленные.

Но следует отличать коллекционера от барахольщика. Коллекционеры получают эстетическое удовольствие от своих коллекций, тогда как барахольщики собирают все подряд, не могут ничего выбросить и страдают из-за этого. В любом случае нужно быть осторожным в суждениях о человеке только по одной вещи, предостерегает профессор.