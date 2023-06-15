10 доказательств того, что жизнь в Таиланде отличается от нашей похлеще, чем день от ночи

Таиланд — одно из самых популярных туристических направлений в мире. Страна

поражает не только своими красотами, но и уникальной культурой. А некоторые местные традиции и бытовые привычки любого туриста введут в ступор. Например, тайцы не стригутся по средам, а еще очень щепетильно относятся к выбору одежды.

У женщин нет полноценного декрета

По закону женщины после родов могут не работать только 90 дней. Но многие жительницы Таиланда выходят на работу раньше, потому что пособие роженице выплачивается только первые 45 дней. А во многих семьях заработная плата женщины — важная часть семейного бюджета.

Делать комплименты маленьким детям считается дурным тоном

В Таиланде очень беспокоятся о благополучии малышей. Существует поверье: если перехвалить ребенка, с ним может случиться что-то плохое. Поэтому тайцы сдержанно выражают свои поздравления и восторги.

Во многих домах нет кухни

В большинстве случаев тайцы предпочитают есть вне дома или покупать еду навынос. Это обусловлено тем, что мало кому хочется готовить в дикую жару, а блюда в кафе относительно недорогие.

Девушки надевают шорты под юбки и платья

Местные жительницы очень беспокоятся о своей репутации и предпочитают одеваться скромно. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию (например, из-за сильного дуновения ветра подол может задраться вверх), они надевают под юбку или платье шортики.

А парни носят два комплекта белья

Тайцы надевают обтягивающие нижнее белье, а поверх него — шорты-боксеры. Как и девушки, парни не хотят попасть в неловкие ситуации.

В среду стричься категорически запрещено

Парикмахерские не работают по средам, потому что в этот день стричься могут только члены королевской семьи. Этот запрет существует уже много лет.

Тайки не носят купальники

Как и во многих азиатских странах, местные жители не любят загорать. Они избегают солнечных лучей и купаются прямо в одежде. Увидеть на пляже тайку в бикини — что-то из разряда фантастики. И дело не только в нелюбви к загару. Как отмечают люди, знакомые с культурой страны, многие местные девушки стесняются ходить в купальниках и считают это неприемлемым.

Женщины регулярно ходят на массаж

Страна славится особенной техникой массажа. Тайки посещают спа-салоны раз в неделю, а порой и чаще. Массаж отлично помогает перезагрузиться после рабочего дня, а еще положительно влияет на здоровье.

К любому блюду подают огурцы

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Это любимый гарнир тайцев. Они со спокойной душой могут есть огурцы с первым или вторым блюдом и даже с мороженым.

Местные жители не сидят на лестницах

В прошлом существовало поверье, что, сидя на ступеньках, человек загораживает путь добрым духам, которые, как считается, охраняют жилище. И эти духи не могут проникнуть в здание, чтобы выполнять свои «обязанности». Поэтому тайцы даже сейчас считают подобное действие дурным тоном.