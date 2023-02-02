Пользователи интернета рассказали о случаях, которые могли произойти только в Японии и нигде больше
Япония — настолько неповторимая страна, что про нее можно рассказывать бесконечно. И речь не только про быт и традиции японцев, но и про их поведение. Они невероятно пунктуальные, вежливые, дружелюбные. Зачастую жители Страны восходящего солнца ведут себя так, что приезжие округляют глаза и испытывают своего рода культурный шок. И вот 17 убедительных историй, рассказанных пользователями сети.
- Как-то я поднялся на гору Фудзи, а спустился с другой стороны горы. Внизу я оказался в глуши, без карты, без смартфона, еще японский не знаю. Наткнулся на мужика, стоящего у своей машины. Спросил его, где находится ж/д станция. Мужчина, вместо того чтобы ответить, усадил меня в машину и отвез прямо на вокзал. Там ехать целый час! А в конце еще и от денег отказался, которые я ему предлагал. © Daniel Maktub / Quora
- Это реальная история, которая произошла с моим другом. Он был в Японии и пошел в Парк Ёёги — самый популярный и известный парк Токио. Он немного позанимался спортом с друзьями и пошел домой после того, как начался дождь. По пути домой он вспомнил, что забыл свой iPad в парке на скамейке. Он расстроился, так как понимал, что забытая техника в общественном месте пропадет. Но все-таки друг вернулся и увидел на скамейке газету. А под ней был его планшет. Оказывается, кто-то накрыл устройство газетой, чтобы защитить его от дождя. © Rika / Quora
- Однажды мы с другом-японцем по имени Харуки стояли у светофора на перекрестке, ждали зеленый свет. Это было воскресенье, маленький городок, вокруг не было ни машин, ни людей. Я повернулся к Харуки и сказал: «Да, я знаю, что нам горит красный человечек, но, может, мы перейдем дорогу?» Харуки глянул на меня, покачал головой и сказал: «Нет». Я немного растерялся: «Машин ведь нет, зачем нам нужно ждать?» Друг улыбнулся и спросил: «А вдруг ребенок увидит?» © Sze Yao Tan / Quora
- Я случайно в токийском метро толкнул человека локтем в лицо, и, конечно же, это была его вина — он тут же извинился. © Daniel Maktub / Quora
- Мой друг оформил проездной на поезд за 10 000 иен и потерял его в тот же день. Проездной мог использовать кто угодно, но, как оказалось, кто-то отдал его железнодорожникам. Друг к ним обратился на следующий день, сказал, что потерял проездной, и они вернули пропажу. © Amit Rustagi/ Quora
- Я заблудилась на железнодорожной станции. Учитывая ее огромные размеры, я бы никак не успела попасть на нужный поезд. Если бы не 4–5 человек, которые прошли со мной около 500 метров, довели меня до нужной линии и оставили только тогда, когда убедились, что я купила правильный билет. Япония — единственное место, где можно учиться гуманизму. © Yashaswini Murthy / Quora
- Я шел со своим тестем по проселочной дороге и на обочине увидел несколько ведер с фруктами. Рядом также стояли пустые ведра и жестяная банка. Я спросил тестя (он японец), для чего они тут стоят. Он объяснил, что фрукты продаются, люди могут взять их и оставить деньги в банке. Продавец вечером все заберет и утром снова принесет наполненные фруктами ведра.
Дело было вечером, и в банке было немного денег. Я сказал, что наверняка кто-то утащит и фрукты, и деньги. Тесть непонимающе посмотрел на меня и сказал: «Зачем кому-то это делать? Это ведь не его».
P.S. Я обсуждал эту историю с другими японцами. Все они не могли понять, зачем кому-то брать чужое. Для них это чуждое понятие. © Gene Khalyapin / Quora
- Мы опоздали на последний поезд и, так как была поздняя ночь, взяли такси, чтобы добраться до нашего места. По счетчику вышло около 20 тысяч иен, но таксист взял только около 16 тысяч. Он сказал, что свернул не туда, отчего сумма поездки и увеличилась на 4 тысячи. © Amit Rustagi / Quora
- Когда я ждала автобус, увидела бездомного, который купил пачку чипсов, уселся на скамейку и стал их есть. Рядом со стариком сидела молодая мама и ее дочь (около 6 лет). Через несколько минут бездомный угостил девочку. Но ее мать тут же что-то ей сказала. Казалось, будто она отчитывает ребенка за то, что тот взял у бездомного еду.
Но вдруг девочка поклонилась мужчине и поблагодарила его. Мама улыбнулась ему, и они стали болтать, будто давние знакомые. Я бывала во многих странах и нигде никогда не видела, чтобы к бездомным относились с таким уважением. В тот день мое уважение к японцам увеличилось в 10 раз. © Rose Cruz / Quora
- Итак, я ждал доставку посылки в мою квартиру к 12 часам дня. Я на всякий случай открыл дверь в 11:55 и увидел курьера, который стоял прямо перед дверью! Когда я спросил его, почему он не постучал в мою квартиру, тот ответил, что ждет, когда часы пробьют 12. Думаю, о пунктуальности японцев даже говорить не стоит. © Kiran Mysore / Quora
- Возвращались домой с рынка на такси. У нас не оказалось мелочи, чтобы заплатить водителю, а у водителя не было сдачи. Мы попросили его остаться на 5 минут, чтобы мы могли разменять деньги. Он чувствовал себя настолько виноватым, что доставил нам неудобства, что извинился и уехал, не взяв денег. © Amit Rustagi / Quora
- Мы гуляли в одном узком переулке Йокогамы. Спустя время заметили, как 4 машины очень медленно ехали вплотную другу к другу. И потом мы увидели, что перед первой машиной прямо посередине переулка шла пожилая пара. В ответ на мое непонимание друг сказал, что японцы считают, что нажимать на клаксон считается очень грубым. Действительно, за 20 дней пребывания в стране я не помню ни одного сигнала машины. © Amit Samdarshi / Quora
- Я хотел купить холодный напиток в торговом автомате и заметил на нем пакет с монетами. Оказалось, кто-то забыл в автомате сдачу в 900 иен после использования 1 000 иен. А следующий человек терпеливо сложил сдачу в пакетик, оставил записку и прикрепил к автомату, чтобы тот, кто оставил монеты, забрал их. Такое может произойти только в Японии. © Fujimoto Masahiro / Quora
- Мы с товарищами перекусывали в ресторане. Вдруг официантка потеряла равновесие и случайно пролила несколько капель напитка на футболку моего друга. Она извинилась раз 50 и помогла ему почистить футболку. На следующий день мы завтракали в том же ресторане. Когда нам подали еду, та же официантка еще раз извинилась перед моим другом, а потом подарила ему открытку с извинениями и новую футболку того же цвета. Мой друг аж прослезился. © Namit Arora / Quora
- Несколько лет назад я путешествовала по Японии по работе. Когда я была в Окинаве, пошла в местное кафе. Там кроме меня и сотрудников никого не было. Я поболтала с официантами и потом пошла в отель. Когда я уже была у отеля, услышала крик. Оборачиваюсь и вижу, что прямо на меня на велосипеде едет посудомойщик из того кафе. Он останавливается, достает мои новенькие, довольно дорогие солнцезащитные очки и протягивает их мне.
Оказалось, я их забыла. Как только работники заведения нашли очки, официант сказал посудомойщику, в каком отеле я остановился, и тот быстро поехал, чтобы мне их доставить. Я была в шоке, пыталась деньгами отблагодарить парня, но он отказывался и только после моих уговоров неохотно взял деньги. © Amy Renfrew / Quora
- Когда я впервые пошел в кино, зрители оставались на своих местах даже во время титров. Они минут 15 ждали, пока титры закончатся! © Narahari Allamraju / Quora
- Я фотографировал свою семью. Оказывается, более 40 прохожих ждало, пока мы закончим нашу семейную фотосессию, а это не меньше 2 минут. Я заметил прохожих боковым зрением, сразу же опустил камеру и извинился перед ними за задержку. А в ответ они извинились за то, что мне пришлось торопиться. Такое возможно только в Японии. © Rishi / Quora
Вы бывали в Стране восходящего солнца? С какими ситуациями сталкивались?
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