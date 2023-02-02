Пользователи интернета рассказали о случаях, которые могли произойти только в Японии и нигде больше

Япония — настолько неповторимая страна, что про нее можно рассказывать бесконечно. И речь не только про быт и традиции японцев, но и про их поведение. Они невероятно пунктуальные, вежливые, дружелюбные. Зачастую жители Страны восходящего солнца ведут себя так, что приезжие округляют глаза и испытывают своего рода культурный шок. И вот 17 убедительных историй, рассказанных пользователями сети.