Пожилая пара решила, что круче и дешевле провести пенсию в море. Они заказали 51 круиз и отжигают

Каждый хоть раз, да задумывался о том, чем же предстоит заниматься в старости. Возможно, копать огород, нянчить внуков. Некоторых пугает перспектива оказаться в доме престарелых. Но одна пожилая пара решила всех переиграть и отправиться в кругосветное путешествие. Им еще и сэкономить на этом удалось.

Пенсионеры Марти и Джесс Ансен из Австралии подсчитали и поняли, что вместо дома престарелых, куда дешевле выйдет отправиться в долгосрочное плавание на корабле. Они купили 51 морской круиз и отправились в путешествие. Супруги находятся на борту уже более 450 дней (с июня 2022 года) и, похоже, не собираются в ближайшее время возвращаться на берег.

Пожилую пару все устраивает. Каждый день они начинают с игры в настольный теннис. Им не нужно париться по поводу еды, потому что питание включено в стоимость круиза. А еще им больше не приходится убираться и мыть посуду, ведь это делает персонал лайнера. Марти шутит, что возможно им придется остаться на корабле, чтобы выжить, потому что они уже забыли про бытовые хлопоты.

Старички уже стали местными знаменитостями. Они находятся на корабле дольше, чем кто-либо из экипажа, каждый раз пожилая пара знакомится с новыми капитаном и персоналом. Управляющий отелем на лайнере называет Марти и Джесс своими «корабельными родителями», ведь каждый раз, возвращаясь на судно после перерыва, он встречает там Марти и Джесс.

Супругам осталось путешествовать 8 месяцев. Но они не хотят выходить на берег надолго, ведь у них уже запланирован годовой круиз на другом лайнере.